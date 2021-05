Löydä sopiva kuntavaaliehdokas! Ilta-Sanomien vaalikone on nyt auki

Etkö tiedä, ketä äänestää? Ilta-Sanomien vaalikone auttaa sinua löytämään sopivan ehdokkaan kesän kuntavaaleihin.

Ilta-Sanomien vaalikoneessa on 25 valtakunnallista väitettä, joihin kuntavaaliehdokkaat ovat päässeet vastaamaan. Lisäksi kymmenen suurimman kaupungin ehdokkaille on esitetty viisi paikkakuntakohtaista väitettä. Nyt sinulla on mahdollisuus kokeilla, kuka ehdokkaista ajattelee kanssasi samalla tavalla.

Vaalikoneessa kysytään ilmastosta ja liikenteestä, taloudesta, kouluista, asumisesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä energiantuotannosta.

Ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseuduilla, kuuluu yksi väittämistä.

Ehdokkaat ja äänestäjät pääsevät valitsemaan, ovatko he väittämän kanssa täysin samaa mieltä tai täysin eri mieltä tai jotain siltä väliltä.

Julkisia palveluja tulee ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

Pienet koulut tulee säilyttää, vaikka se tulisi kunnalle kalliimmaksi.

Pienituloisille yksineläjille pitäisi maksaa sinkkulisää.

Siinä esimerkkejä IS:n vaalikoneen väittämistä. Vaalikoneeseen on vastannut yli 15 000 ehdokasta Suomen jokaisesta kolkasta. Kuntavaaleissa on yhteensä yli 30 000 ehdokasta.

Kun olet täyttänyt vaalikoneen, näet vastaussivulta monipuolisesti tietoa ehdokkaista ja puolueista. Voit esimerkiksi katsoa, mitkä puolueet ovat vastausten perusteella sinulle sopivimmat. Saat myös listan kaikkien puolueiden ehdokkaista, jotka ovat kanssasi eniten samaa mieltä. Voit tarkastella tuloksia myös teemoittain ja katsoa, mitkä kysymykset jakavat puolueita eniten. Kuntavaalikoneesta löydät myös eri vaalipiirien ehdokaslistat.

Tee Ilta-Sanomien vaalikone:

Jos IS:n vaalikone ei näy yllä, pääset sinne täältä.