EU:n elpymispaketti on kertaluonteinen, toisteltiin eduskunnassa

Latvialaisen komissaarin tviitti ohjasi tulkintoja paketista viime hetkellä.

Avaako EU:n elpymispaketti tien uusille paketeille, kysyttiin eduskunnassa ennen keskiviikon ratkaisevaa äänestystä. Kiivastahtinen keskustelu ei muuttanut isoa kuvaa siitä, että eduskunnan äänestys elpymispaketista voi mennä tiukoille.

Etukäteen tiedetään, että koko muu oppositio kokoomusta lukuun ottamatta on äänestämässä pakettia vastaan.

Paketin taakse tarvitaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, joten hallituksen äänet eivät yksin riitä. Ratkaisevassa asemassa ovat näin kokoomuslaiset, joista pakettia vastaan ovat kertoneet äänestävänsä Janne Heikkinen, Wille Rydman, Janne Sankelo, Heikki Autto ja Terhi Koulumies. Myös Mia Laiho on kertonut julkisuudessa äänestävänsä vastaan. Tarvittavien kokoomusäänien määrä ratkeaa sen perusteella, kuinka moni kansanedustaja on paikalla ja kuinka moni hallituksen omista riveistä lipeää. Ainakin keskustan Hannu Hoskonen on äänestämässä vastaan.

Kansanedustajille on annettu kokoomuksessa vapaat kädet. Aiempi päätös äänestää tyhjää pyörrettiin sen jälkeen, kun muutamat kokoomuslaiset olivat ilmoittaneet äänestävänsä joka tapauksessa vastaan ja valtiovarainvaliokunta oli antanut mietintönsä, jossa painotettiin paketin kertaluonteisuutta.

Latvialaiskomissaari vakuutti suomeksi

Elpymisvälineen jatko-osista on herännyt kysymyksiä sen jälkeen kun latvialainen Valdis Dombrovskis, komission johtava varapuheenjohtaja, puhui asiasta EU-parlamentin valiokuntien kuulemisessa maanantaina.

Dombrovskis sanoi europarlamentaarikoille, että onnistuessaan elpymisväline voi tarjota pohjaa keskustelulle pysyvästä instrumentista. Uutisoinnissa vähemmälle huomiolle jäi hänen toteamuksensa siitä, että nyt käsittelyssä oleva väline on selkeästi väliaikainen.

Selvästi tietoisena Suomessa käydystä keskustelusta latvialaiskomissaari tviittasi ennen eduskunnan keskustelua suomeksi, että elpymisväline on kertaluonteinen, ainutlaatuinen ja se on tiukasti ajallisesti rajattu.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi soittaneensa Dombrovskisille tuoreiden lausuntojen jälkeen.

– Arvoisat perussuomalaiset, ei komissaarit näitä päätä. Nämä paketit päättää 27 itsenäistä valtiota neuvotteluissaan, Orpo sanoi eduskunnassa.

"Jos budjetti kaatuu, neuvotellaan uusi"

Eduskunta äänestää keskiviikkona kokonaisuudesta, jossa ovat mukana EU:n seitsemän vuoden rahoituskehys (noin 1 074 miljardia euroa) ja elpymispaketti (750 miljardia).

– Tykätään tästä tai ei, tämä on kokonaisuus, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) selvitti eduskunnalle.

Sen sijaan EU:lle ei tällä päätöksellä olla hänen mukaansa luomassa uutta verotusoikeutta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä normaalin budjetin ja elpymispaketin kytkeminen toisiinsa oli keinotekoinen ratkaisu, jolla jäsenmaat ja niiden kansalaiset yritetään pelotella paketin taakse. Nyt ei hänen mukaansa päätetä rahoituskehyksestä, vaan otetaan kantaa vain elpymispakettiin.

– Jos se hylätään, EU neuvottelee itselleen uuden rahoituskehyksen olemassa olevalla rahoituksella kuten se on tehnyt aina tähänkin asti, Halla aho sanoi.

Tällöin Suomi kuitenkin todennäköisesti menettäisi noin puolen miljardin suunnatun rahoituksen, totesi keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen.

– Seitsenvuotisessa budjetissa maan hallitus saavutti erinomaisen neuvottelutuloksen. Siellä tulee lisää rahaa maakuntiin, muun muassa lisää aluetukia, rahaa maaseudulle ja maataloudelle.