Kokoomus näyttää ottavan kuntavaalivoiton pääkaupungissa, mutta mihin Juhana Vartiainen pystyy pormestarina, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Jos olette kunnallisvaali-iltana matkalla tv:n äärestä jääkaapille, jääkää sinne. Ainakin Suomen pääkaupungissa yllätykset saattavat jäädä tulematta.

Kokoomus on ykkönen, mutta se ei tuo valtaa Helsingissä. Vihreiden pääkaupungin valtaus jää taas haaveeksi.

Näin ainakin Ylen viikonloppuna julkaiseman kyselyn mukaan. Kokoomuksen suosio oli 25 prosenttia, vihreiden 21 prosenttia. Vihreät uneksivat Anni Sinnemäen noususta Helsingin pormestariksi, mutta se saattaa jäädä taas turhaksi unelmaksi.

Kun kysyttiin ketä kannatetaan pormestariksi kokoomuksen Juhana Vartiainen sai 19 prosentin kannatuksen ja vihreiden Sinnemäki 18,7 prosentin kannatuksen. Vaaleissa ei kuitenkaan äänestetä pormestaria vaan puoluetta, joten kokoomuksen asema näyttää varsin vankalta.

Vartainen kelpaa sittenkin

Vielä pari kuukautta sitten kokoomuksen tilanne Helsingissä näytti aivan katastrofaaliselta. Jan Vapaavuori oli ilmoittanut, että ei enää pyri pormestariksi. Suurella vaivalla ehdolle houkuteltu Kirsi Piha luovutti muutamassa viikossa kokoomuksen konservatiivisiipeen tuohtuneena.

Tilalle nousi ekonomisti-kansanedustaja Vartiainen, joka tuntui tulevan ihan väärästä pakasta. Vartiaisella on kovat talousarvot ja pehmeämpiä muita arvoja. Kumpiakin hän ilmaisee puhtaimmin möläyksillä.

Piha-sotku saattoi kuitenkin lakaista Vartiaisen voittotien puhtaaksi. Nyt kokoomuksen änkyrät ovat tyytyväisiä, että liian liberaalina pidetty Piha luopui ehdokkuudesta nöyryytettynä. Vartiaisen vapaamielisiltä pilkahduksilta on helpompi sulkea silmät. Ja kokoomuksen vihreämmälle siivelle hän käy myös.

Jos Vartiainen valitaan pormestariksi hän saattaa turhautua pian. Helsingin hallitsemisessa taloustieteen teoriakirjoista ei ole paljon apua. Yksinään kokoomus ja sen vielä yksinäisempi pormestari eivät paljoa aikaan saa.

Mestarin pihapelit

Perussuomalaiset asetti pormestariehdokkaaksi itse puheenjohtaja Jussi Halla-ahon. Puolueessa tuskin kuvitellaan, että tämäkään nostaisi sitä Helsingin ykköseksi. Ylen kyselyssä perussuomalaisten kannatus Helsingissä jää demarien ja vasemmistoliiton taakse.

Halla-aholla tuskin olisi erityistä kiinnostusta toimia Helsingin pormestarina. Perussuomalaiset katsoo kuitenkin valtakunnallista vaalitulosta ja Halla-ahon väkirikkaassa Helsingissä siihen tuoma lisä voi nostaa puolueen siinä Suomen suurimmaksi.

Tällä on pelkästään symbolinen merkitys.

Kuolleet kampanjat

Suurin huoli puolueissa on, että ihmiset ylipäätään muistaisivat koko vaalit, joihin on aikaa reilu kuukausi. Pääkaupunkiseudulla se on erityisen kova.

Tiukat koronarajoitukset ovat yhä voimassa ja käytännössä estävät normaalin kampanjoinnin. Netissä tavoitetaan nuoria äänestysikäisiä, mutta ongelma on, että he eivät silti välttämättä äänestä.

Iso osa ihmisistä huomaa vaalit vasta, kun tuloksia luetaan.

Tämäkin suosii vakiintuneita asetelmia, Helsingissä ennen kaikkea kokoomusta.

Vartiainen voi olla voittaja, mutta mitä hän voitollaan tekee?