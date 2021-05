Setä Arkadia: Ensi viikolla se tulee – siis maailmanloppu, kun eduskunta äänestää EU:n elpymispaketista

Eduskunta äänestää ensi keskiviikkona EU:n elpymis­paketista. Suomessa on syntynyt äänestyksen alla tilanne ja tunnelma, jossa selvää tulosta odotetaan kuin maailmanloppua, ihmettelee Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Ensi keskiviikkona se sitten tulee. Nimittäin maailmanloppu.

Kyse on siitä, että keskiviikkona eduskunta äänestää vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, että Suomi osallistuu EU:n 750 miljardin elpymispakettiin. Tästä kunniasta tasavalta maksaa 6,6 miljardia euroa ja saa takaisin rapiat pari miljardia, jonka hallituspuolueet ovat kuntavaalien alla luvanneet moneen kertaan jo ties minne.

Kyseessä on mielenkiintoinen maailmanloppu.

Vastaajasta riippuen maailmanloppu tulee joka tapauksessa: Se tulee, jos Suomi hyväksyy paketin; ja se tulee siinäkin tapauksessa, ellei Suomi sitä hyväksy.

Tämän kuvan Setä Arkadia on saanut seuratessaan kuluneen viikon aikana sekä poliitikkojen että talouselämän vaikuttajien profetioita.

Suomessa maailmanloppuun on onneksi varauduttu perusteellisesti, ja siitä on käyty poliittisia neuvotteluita kuukausikaupalla. Valtiovarainvaliokunnan mietintö maailmanlopusta valmistui keskiviikkona.

Viime heinäkuussa kunnioitettu pääministerimme Sanna Marin (sd) neuvotteli sopimuksesta muiden EU:n merkittävien johtajien kanssa. Kun pääministeri palasi rankalta neuvottelumatkaltaan Brysselistä suihkukoneella Suomeen, sopimusta kehuttiin loistodiiliksi.

Onneksi Marin kotiutui sentään täysissä hengen ja ruumiin voimissa, ettei hänelle käynyt kuin Mikael Agricolalle, joka palasi vuonna 1557 heikossa hapessa Iivana Julman kanssa käydyistä elpymisneuvotteluista. Suomen kirjakielen isän voimat loppuivat Uudenkirkon Kuolemajärvelle – järvi sai tosin nimensä vasta Agricolan menehtymisen jälkeen.

Hiukan epämääräisyyttä on tosin lisännyt, että aikaisemmin pakettia kehuneen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan loistodiili on muuttunut ”välttämättömäksi pahaksi”, joka nyt on vain pakko hyväksyä. Tosin Tuppuraisen näkemykset vain vahvistavat tilanteen apokalyptista luonnetta.

Kansallinen kokoomus ajautui puolestaan Petteri Orpon ja Kai Mykkäsen johdolla ankarassa paikassa voimattomuuden ja neuvottomuuden tilaan, mikä on toki ymmärrettävää, ja parivaljakko määräsi, etteivät puolueen kansanedustajat saa olla asiasta mitään mieltä.

Kuluneella viikolla Orpo ja Mykkänen tajusivat, että porvarikansanedustajien on kohdattava keskiviikon kohtalonhetki puhtaassa sieluntilassa, joten he sallivat edustajilleen omantunnon vapauden ja äänestyksessä vapaat kädet.

Tärinää tilanne aiheuttaa hallituksessakin.

Kepussa ryhmäjohtaja Antti Kurvinen on uhannut kansanedustaja Hannu Hoskosta erottamisella ryhmästä ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajan paikan menettämisellä, mikäli hän poikkeaa seurakuntansa osoittamalta tieltä. Hoskonen luottanee siihen, ettei hänen tuomionsa ole enää maallisissa käsissä ja kulkee tiensä pystypäin loppuun saakka. Perussuomalaiset ja kristilliset ovat niin ikään peruuttamattoman reittinsä valinneet.

Onneksi kyseessä ei ole Suomen osalta ensimmäinen EU:hun liittyvä maailmanloppu, sillä sitä on ennustettu tulevaksi aikaisemminkin.

Ensimmäisen maailmanlopun piti koittaa 1. tammikuuta 1995, kun Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi kansan hyväksyttyä liittymispäätöksen edeltävän lokakuun aikana 56,9 prosentin enemmistöllä.

Kansanäänestyksen jälkeen eduskunnassa käytiin vielä maailmanloppua povaava viivytyskeskustelu. Kovin saarnamies oli Vaihtoehto Suomelle -ryhmän kansanedustajan Vesa Laukkasen ohella Paavo Väyrynen (kesk), joka tosin vielä Esko Ahon (kesk) hallituksen ulkoministerinä ajoi puoluettaan EU-jäsenyyden kannalle urheiluhallien puhetilaisuuksissa ympäri maata ennen kuin löysi lopullisen EU-antivalonsa.

Toisen maailmalopun piti iskeä eurojäsenyyden aikoihin 1999 ja viimeistään 1. tammikuuta 2002, kun markat vaihtuivat lopullisesti euroihin. Tuolloinkin maailmanloppua povasi ensimmäisten joukossa Paavo Väyrynen, ja hänen saarnamatkansa jatkuu yhä.

Jos ensi keskiviikon äänestyksen jälkeen tuntuu, että eduskunnan esirippu repeää ja aurinko pimenee, kannattaa muistaa, että sisukas Suomen kansa on kokenut jo monta maailmanloppua. Eiköhän tästäkin selvitä ilman Ilmestyskirjan Pedon ilmestymistä.