Kahden suurimman puolueen kyky luottamukselliseen yhteistyöhön ei ole kadottanut merkitystään, Eero Heinäluoma kirjoittaa kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa.

Keskustan puheenjohtajan paluu valtiovarainministerin paikalle voi olla puolueen kaipaama rytminmuutos ja selkiinnyttää hallitusyhteistyötä, europarlamentaarikko ja entinen valtiovarainministeri Eero Heinäluoma kirjoittaa Maaseudun tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan.

Keskusta on kipuillut Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallituksissa, vaikka sai hallitusneuvotteluissa tavoitteitaan läpi poikkeuksellisen hyvin. Puolue hakee edelleen suuntaa, mikä Heinäluoman mukaan tuottaa ”monenlaista kärhämää”.

– Talouspolitiikan iso linja ei voi olla viiden puolueen neuvottelujen jatkuvaa kompromissin tekoa, Heinäluoma kirjoittaa kolumnissaan.

Heinäluoman mukaan hallituksen kahden suurimman puolueen kyky luottamukselliseen yhteistyöhön ei ole kadottanut merkitystään. Talouspoliittinen keskustelu taas on uskottavampaa valtiovarainministerin paikalta kuin kulttuuriministerin tuolilta käytynä.

– Kun puheenjohtaja [Annika] Saarikko ottaa lähiaikoina vastuulleen valtiovarainministeritehtävät, hallitusyhteistyö voi selkiintyä, Heinäluoma jatkaa.

– Keskustan puheenjohtajan paluu valtiovarainministeriön johtoon voi olla se iso rytminmuutos, jota keskusta itsekin näyttää kaipaavan. Ehtona kuitenkin on, että puheenjohtajan takana seisoo kohtuullisen yhtenäinen puolue, joka haluaa vaikuttaa maan asioiden hoitoon – hallituksesta käsin.

Saarikon on odotettu siirtyvän valtiovarainministerin paikalle, kun Matti Vanhanen jättää hallituksen. Vanhanen on kertonut, ettei aio jatkaa tehtävässä hallituskauden loppuun asti.

Se on mahdollista, Saarikko lausui valtiovarainministeriksi siirtymisestä IS:lle.­

IS:n haastattelussa vapun alla Saarikko vihjasi, että ovi valtiovarainministeriksi on raollaan.

– Vastaan nyt näin ja se on enemmän kuin missään koskaan: Se on mahdollista. Matti Vanhasella ja minulla oli riihessä erittäin tiivis yhteistyö. Kriisin läpiviemiseen tarvitsinkin Matin tuen ja se on ollut erittäin arvokasta ja olen saanut oppia häneltä valtavasti, Saarikko sanoi.