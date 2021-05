Kommentti: Kokoomus porskuttaa kuntavaaleihin ykkösenä – Marinin Sdp, mutta varsinkin Saarikon kepu ovat liemessä

Kokoomus on kuntavaalien ennakkosuosikki, ja sitä vahvistaa myös Ylen tuore gallup. Sdp on tippunut kevään aikana ykkössijalta kolmanneksi, ja kesäkuun vaalien jännitysnäytelmä käydään siitä, häviääkö Sdp perussuomalaisille. Ratkaisevaan asemaan nousee ehdokasasettelu, muistuttaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ylen tuore kuntavaaligallup alkaa muistuttaa asetelmaa, jota politiikan asiantuntijat ovat ennakoineet myös kuntavaalien lopulliseksi tulokseksi.

Eli kolmen kärki olisi tämä:

Kokoomus: 20,2 % Perussuomalaiset: 18,2 % Sdp: 18,1 %

Tuo on ensimmäinen jännitysnäytelmä.

Sdp oli vielä tammi–helmikuussa Ylen kuntavaalikyselyiden ykkönen, mutta nyt se on jäämässä kolmanneksi. Marginaali on perusuihin on tosin seitinohut, ja lisäksi Jussi Halla-ahon (ps) joukon kannatus on lievässä laskussa.

Mutta häviäminen persuille olisi Sdp:lle enemmän kuin kiusallista – varsinkin puheenjohtaja-pääministeri Sanna Marinille (sd), sillä puolue on rakentanut vaalimenestystään pitkälti juuri puheenjohtajansa persoonan varaan.

Viime kuntavaaleista ja Antti Rinteen (sd) tuloksesta (19,4 %) Sdp näyttää jäävän.

Toisesta jännitysnäytelmästä vastaa kepu ja ja vihreät.

Vaikka keskusta oma kannatus on katastrofaalisella tasolla, puolueessa huokaistaan lievästä helpotuksesta, sillä hallituksen arkkivihollinen vihreät on gallupin suurin putoaja. Sen kannatus tippui edelliskyselystä 1,5 prosenttiyksikköä.

Nyt näyttää, ettei kepu sentään vihreille häviä, vaikka sekin on vielä mahdollista.

Kauniisti sanottuna vaatimattomiin saavutuksiin kehysriihessä yltänyt keskusta onkin mainostanut, miten se sentään löi vihreät turpeessa, ja kepu on muistuttanut vihreitä, että myös kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin vihreistä huolimatta.

Lohtu on laiha, sillä kepua odottaa katastrofi joka tapauksessa. Sitä ei auta puolueen piirihallitusten jäsenten totaalisen epäuskottava kehuminen kepun kehysriihimenestyksestä esimerkiksi MTV:n uutisten kyselyssä.

Entinen kuntavaalien valtias tippui jo viime kuntavaaleissa 17,5 prosentin tulokseen, mutta edellisvaaleistakin puolue on nyt vajoamassa huikeat 6 prosenttiyksikköä!

Nyt kärjen jäljessä järjestys on tämä:

4. Keskusta (11,7 %)

5. Vihreät (10,6 %)

Ylen gallupin kysely lopetettiin tiistaina, samana päivänä kuin puolueiden ehdokasasettelu päättyi.

Ja ehdokasasettelu on se, joka jyllää kuntavaaleissa!

Ratkaisevaan asemaan nousevat paitsi ehdokkaiden määrä ja laatu, ennen muuta se, missä ehdokkaat ovat.

Se ei paljon paina, että kepulla on hyvä ehdokasasettelu jossakin Reisjärvellä, jos esimerkiksi kokoomuksella on hyvä ehdokasasettelu Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa.

Helsingin Uutisten tuoreessa gallupissa kokoomus ohitti esimerkiksi vihreät Helsingissä. Saman gallupin mukaan perussuomalaiset ohitti Helsingissä muuten Sdp:n.

Kokoomuksella on siis hyvä tilanne, mitä ehdokasasetteluun tulee.

Sdp:llä sen sijaan ei ole.

Monet hieraisivat silmiään, kun jo viime kesästä saakka aktiivisesti ehdokkaita kalastellut perussuomalaiset ajoi ehdokasmäärissä Sdp:n ohi: perussuomalaisilla on kolmanneksi eniten ehdokkaita kepun ja kokoomuksen jälkeen eli 5 962.

Sdp:n ehdokasmäärä tippui 5 612:een. Demareiden osalta ongelmia on ehdokkaiden määrässä, laadussa (tämä sanotaan Sdp:n sisältä) ja sijainnissa eli vähän kaikessa.

Ehdokasmäärien osalta tilanne on tämä:

Keskusta: 6 900 Kokoomus: 6 015 Perussuomalaiset: 5 962 Sdp: 5 612 Vasemmistoliitto: 3 000 Vihreät: 2 806 Rkp: 1 387 Kristillisdemokraatit: 1 930 Liike Nyt: 500

Valtakunnan politiikassa puidaan yhä viime viikon kehysriihen voittajia ja häviäjiä.

Nyt kovinta keskustelua käydään ensi viikolla odottavasta EU:n elpymispakettipäätöksestä, jonka tiimoilta edustajansa tyhjää äänestämään pakottava kokoomus on joutunut liki naurunalaiseen asemaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontuu iltapäivällä. Yleisesti uskotaan, että siellä kokoomus muuttaa linjaansa ja antaa edustajilleen vapaat kädet äänestää omantuntonsa ja mielihalujensa mukaan.

Käytännössä se varmistaa lopullisesti kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksyttävän esityksen läpimenon. Tosin esitys on menossa eduskunnassa joka tapauksessa läpi, teki kokoomus mitä tahansa, marginaali on sen verran selvä.

Mutta 13. kesäkuuta järjestettävissä kuntavaaleissa aika harva äänestäjä loppujen lopuksi miettii, miten kukin puolue äänesti EU:n elpymispaketissa.

Eli ehdokasasettelu nousee ykköseksi. Kun vaalipäivä lähestyy, paikalliset asiat menevät heittämällä EU-tason ylitse, sillä kuntavaaliehdokkailla ei ole osaa eikä arpaa EU:n 750 miljardin elpymispakettiin.

Sen sijaan kehysriihen tulokset vaikuttanevat enemmän, siksi riihen tuloksista käydäänkin jatkuvaa propagandasotaa.

Yksi kuntavaalien paradoksi on sekin, että vaalitulos sinetöi Petteri Orpon (kok) aseman kokoomuksen johdossa. Talvella vielä monet kokoomuksessa kaavailivat jo ylimääräistä puoluekokousta, jossa vaisuksi jäänyt Orpo pantaisiin vaihtoon.

Mutta eihän vaalivoittajaa voida panna vaihtoon – eihän?

Siihen ei vaikuta edes se, että Orpon ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen (kok) elpymispakettilinjausten jälkeen puolueen kansanedustajat ovat toistelleet parivaljakon osalta liki painokelvottomia näkemyksiä.

Gallupit ohjaavat myös äänestämistä, sillä voittajan vankkureihin on äänestäjälläkin suuri houkutus hypätä.

Kuluttajansuojan kannalta on syytä olla tarkkana.

Kun eri puolueiden puheita kuuntelee, näissäkin vaaleissa tuntuu olevan ääniä jaossa ainakin 140 prosentin edestä, vaikka sataan prosenttiin se on aina jäänyt...