VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko kertoo hämmästelleensä itsekin viraston etikettikoulutusta. Okon mukaan VTV tulee karsimaan rönsyjä kansainvälisessä toiminnassaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston virasta pidätetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin runsaita virkamatkakuluja setvitään parhaillaan eduskunnan tarkastusvaliokunnassa.

Keskusrikospoliisi puolestaan selvittää Yli-Viikarin lentopisteiden käyttöä. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

VTV on panostanut Yli-Viikarin kaudella voimakkaasti kansainväliseen toimintaan, ja virastossa on kyselty, mitä hyötyä matkustusrallista on ollut VTV:n tarkastustoiminnalle.

Yksi ihmetystä herättänyt asia liittyy kahdenvälisiin sopimuksiin, joita Yli-Viikarin pääjohtajakaudella on solmittu Bhutanin, Kuwaitin ja Georgian kanssa.

VTV:stä kerrotaan, että Kuwaitin ja Bhutanin kanssa tehdystä yhteistyöstä aiheutuneet kulut ovat arviolta 75 900 euroa (sis. alv:n).

Kuwaitin osuus kuluista on 32 300 euroa ja Bhutanin 43 600 euroa. Georgian kanssa tehdystä yhteistyöstä aiheutuneet kulut ovat noin 3 500 euroa (ilman alv:tä). Kuluja on syntynyt matkoista ja kokousjärjestelyistä. Kustannusarviot eivät sisällä työaikakustannuksia.

Bhutaniin on lähetetty VTV:stä sekä vuonna 2018 että 2019 virkamatkalle kolme henkilöä. Esimerkiksi 6–9.5.2019 Bhutanin pääkaupungissa Thimphussa pidettiin pääjohtajatapaaminen sekä kahden päivän koulutus. Kustannuksia matkasta kertyi noin 21 900 euroa.

Bhutanilaisessa uutiskirjeessä kerrottiin VTV:n delegaation vierailusta. Yli-Viikarin kerrottiin pitäneen johtamisaiheisen puheen bhutanilaisten toivomuksesta.­

Kuwaitiin lähetettiin VTV:stä viisi henkilöä 14–17.4.2019. Koulutuksen aiheina olivat muun muassa valtio-omisteisten yhtiöiden tarkastaminen sekä kestävän kehityksen kohteiden tarkastus. Koulutusmatkan kulut olivat noin 22 400 euroa.

VTV:n johtava tilintarkastaja, luottamusmies Pasi Tervasmäki kyseenalaistaa erityisesti Bhutan-yhteistyön merkityksen tarkastustoiminnan kannalta.

– Viraston tehtävänä on valtiontalouden laillisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja talousarvion noudattamisen tarkastaminen. Resurssit olisivat olleet paremmassa käytössä, jos ne olisi kohdistettu Suomen omaan toimintaan. Bhutan vaikuttaa kehitysyhteistyökohteelta, mutta toimintaan on käytetty viraston toimintamenomäärärahoja.

VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko painottaa, että kahdenväliset sopimukset on sovittu ”pääjohtajavetoisesti” Yli-Viikarin toimesta.

– Hänellä (Yli-Viikarilla) on ollut vahva tahtotila tähän suuntaan, ja nyt tilanne on ainakin näissä oloissa ihan erilainen, uusia vastaavia sopimuksia ei ole suunnitteilla. Osa sopimuksista on umpeutunut, eikä odotuksia jatkolle ole.

Okon mukaan kahdenvälisiä sopimuksia ”voi arvioida kriittisesti”.

– Nämä eivät kuulosta ensimmäisiltä verrokkimailta, jos puhutaan vaikka Bhutanista. Yhteistyöstä on kyllä saatavissa hyötyjä, kun ulkoiset tarkastajat kohtaavat paljon samanlaisia haasteita ympäri maailman, ja toisaalta kotimaassa ei oikein verrokkeja löydy.

VTV:n henkilöstölle on perusteltu yhteistyötä Bhutanin ja Kuwaitin kanssa YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla. Bhutanin kohdalla erityisen tärkeänä teemana on nostettu esiin ympäristötarkastus.

Viraston sisäisessä uutisessa kumppanuus Bhutanin ja Kuwaitin kanssa kytkettiin yleisemmin kansainväliseen yhteistyöhön, jonka katsottiin tarjoavan ”yhden väylän osaamisen kehittämiseen”.

VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko pitää esimerkkinä hyödyllisestä kansainvälisestä yhteistyöstä finanssipolitiikan tarkastuksen verkostoa, joka on Okon mukaan palvellut viraston toiminnan suuntaamista.­

Yli-Viikari allekirjoitti Bhutanin kuninkaallisen tarkastusviraston johtajan Dasho Tshering Kezangin kanssa Thimphussa Bhutanissa yhteisymmärryspöytäkirjan 6. toukokuuta 2019.

Thimphussa allekirjoitetun pöytäkirjan mukaan VTV ”anteliaasti” suostuu kattamaan kaikki kustannukset, jotka syntyvät bhutanilaisten tarkastajien kouluttamisesta.

VTV:n ja Bhutanin tarkastusviraston yhteisymmärrysasiakirja allekirjoitettiin toukokuussa 2019. Viisivuotinen sopimus uusitaan automaattisesti, ellei jompikumpi osapuoli halua irtisanoa sopimusta. Bhutanin tarkastusviraston pääjohtajalle annettiin vierailun yhteydessä lahjaksi 150 euroa maksanut Jokihelmi-vati.­

22. heinäkuuta 2019 Yli-Viikari ja Kezang allekirjoittivat New Yorkissa uuden version, johon oli tarkennettu, ettei pöytäkirja muodosta kummallekaan osapuolelle taloudellisia sitoumuksia. VTV:stä viestitettiin IS:lle, että sanamuotoja ”täsmennettiin antamaan selkeämmän kuvan taloudellisista vastuista”.

– Molempien sopimusten taustalla on ollut tarkoitus, että osapuolet kattavat omat matkakulunsa ja vastaanottava organisaatio kattaa vierailun järjestämiseen liittyvät kulut, VTV:stä selvitettiin.

VTV:n ja Kuwaitin tarkastusvirastojen välinen kaksivuotinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin pääjohtajatapaamisen yhteydessä 26.11.2017. Sopimukseen kirjattiin, että osapuolet vastaavat kustannuksistaan. Okon mukaan Kuwait-sopimus ei ole enää voimassa.

Myös vauras öljyvaltio Kuwait on ollut VTV:n kumppanimaa. Kahdenvälinen sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2017.­

Yli-Viikari on painottanut julkisuudessa, että hänen matkustelunsa on liittynyt viraston velvoitteisiin kansainvälisissä yhteistyöelimissä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt ilmiö, josta viraston sisällä on käytetty ilmaisua ”viraston tehtäviin liittymätön puhujamatkailu”.

Kun Kuwaitin delegaatio vieraili Helsingissä 16.–19.9.2018, Yli-Viikari ei ollut paikalla, sillä hän oli seminaarissa San Josessa Costa Ricassa puhumassa johtamisesta. Matkaohjelman mukaan Yli-Viikarin puhe ”How to make management more efficient to generate public value?” kesti 45 minuuttia. Yli-Viikarin matka Costa Ricaan maksoi 4 898 euroa.

Yli-Viikari puhui johtamisesta myös Bhutanissa toukokuussa 2019 samalla matkalla, jolla allekirjoitettiin VTV:n ja Bhutanin tarkastusviraston sopimus. Yli-Viikari kehotti puheessaan muun muassa ”juhlimaan menestystä” ja ”harjoittamaan aktiivista kuuntelemista”.

Yli-Viikari antoi Bhutanissa johtamisoppejaan.­

Kuwaitissa yhteisymmärrysasiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä Yli-Viikari ja VTV:n projektiasiantuntija osallistuivat maan tarkastusviraston järjestämään nuorten foorumiin, johon Yli-Viikari oli kutsuttu puhumaan ”nuoriin investoimisen tärkeydestä”.

Tervasmäki arvioi, että matkoilla pidetyissä puheissa on ollut kyse ”pääjohtajan oman henkilöprofiilin nostattamisesta”. Okko katsoo, että Yli-Viikarin puheenvuorot ovat jääneet irralleen tarkastustoiminnan ytimestä.

– Yli-Viikari on ollut hyvin kysytty puhuja näissä yhteyksissä puhumaan juuri yleisemmistä kysymyksistä, kuten johtamisesta tai nuoriin panostamisesta. Hän on tuonut puheenvuoroissaan jonkinlaista tulevaisuuden kehityskuvaa tarkastusyhteisölle, mutta se on kieltämättä kulkenut aika abstraktilla tasolla, mikä on myös viraston sisällä jossain määrin herättänyt hämmennystä. Ei ole oikein päästy kiinni niihin ajatuksiin.

Okko myöntää kummastelleensa myös VTV:n henkilöstölleen vuosina 2017–2018 järjestämää Go international -kurssia, jonka tarkoituksena oli ”vahvistaa asiantuntijuutta ja osaamista sekä antaa itsevarmuutta, sujuvuutta ja rentoutta toimia kansainvälisessä ympäristössä”.

Tavoitteena oli, että kaikki esimiehet ja asiantuntijat, jotka toimivat VTV:n edustajina ”kansainvälisessä kontekstissa”, osallistuvat koko ohjelmaan.

VTV:n henkilöstö sai oppeja vieraiden viihdyttämiseen ja pukeutumiseen Go international -kurssilla.­

Kurssilla annettiin ohjelmarungon mukaan ohjeistusta muun muassa lahjojen antamiseen, vieraiden viihdyttämiseen, pukeutumiseen, kenkiin, meikkeihin, kampauksiin ja koruihin. Työlounassimulaatiossa harjoiteltiin puheiden pitämistä sekä juhlapäivällisten ja työlounaiden protokollaa.

– Itselläni on jo aikaisemmista tehtävistä kokemusta usein hyvin arkisesta kansainvälisestä toiminnasta ja ihmettelin joitakin ulottuvuuksia, jotka koskivat edustuksellisuutta, että mihin tätä oikeasti tarvitaan, Okko sanoo.

– Ehkä etikettiasiat pitää pääjohtajatasolla hallita, mutta ei kyllä yhtään laajemmin. Ajatus oli siinä mielessä oikea, että tarkastajapuolella koettiin turhaakin arkuutta ja perusvalmiudet olla yhteistyössä muiden maiden kanssa olivat osin heikot, mutta ne muodot, etiketit ja salonkikelpoisuudet, menivät väärille urille ja koulutus saattoi siinä mielessä toimia myös itseään vastaan, Okko jatkaa.

Tervasmäki kertoo jättäneensä kansainvälisyyskurssin väliin ja satsanneensa tilintarkastustutkintoon.

– Ymmärrän, että tämän kaltainen koulutus sopii diplomaattien koulutusohjelmaan, mutta Valtiontalouden tarkastusviraston näin laajaksi koulutusohjelmaksi tämä tuntuu aika vieraalta.

Kurssille osallistui enimmillään 51 virastolaista ja kurssin kokonaiskulut ilman arvonlisäveroa olivat 9 360 euroa (ilman alv:tä). Kuluarvio ei sisällä työaikakustannuksia. Kurssin kestoksi arvioitiin 3–5 henkilötyöpäivää.

– Kyllä sille saisi laskettua henkilöstökustannuksia aika paljon, sillä VTV:n suoritetyöpäivän hinta oli 703 euroa vuonna 2017, Tervasmäki sanoo.

VTV:n kansainväliseen toimintaan liittyvien projektien välittömät kustannukset olivat viime vuonna yhteensä noin 550 800 euroa. Vuonna 2019 vastaava luku oli VTV:n toimittamien tietojen mukaan noin 799 200 euroa. Luvut eivät sisällä Yli-Viikarin ulkomaan matkakuluja, jotka olivat 2019 56 262 euroa ja 2020 11 943 euroa.

Okon mukaan VTV:n kansainvälisessä toiminnassa on ollut rönsyjä, joihin puututaan.

– On enemmän hallinnollista yhteistyötä, INTOSAI (ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten maailmanjärjestö) ja EUROSAI (maanosajärjestö), joissa olemme tavallaan velvoitettujakin olemaan. Siellä alla on erillisiä työryhmiä, joissa on karsittavaa ja sitä ollaan tekemässä. Osasta niistäkin saamme kuitenkin hyötyjä toimintaamme.