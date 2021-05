Sdp jäi kuntavaalien ehdokasasettelussa kokoomuksen ja perussuomalaisten taakse – Puoluesihteeri: ”Sukupolven vaihdosta tuntuu olevan tekeillä”

Keskustan kuntavaalien ehdokaslista on pisin, mutta perussuomalaisten onnistui kasvattaa ehdokasmääräänsä ylivoimaisesti eniten viime vaaleihin verrattuna.

Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tänään tiistaina kello 16.

Alun perin ehdokaslistojen oli tarkoitus sulkeutua jo 9. maaliskuuta, mutta kuntavaalien siirryttyä huhtikuulta kesäkuulle, saivat puolueet lähes kaksi kuukautta lisäaikaa täydentää listojaan.

Puolueiden ehdokaslistojen pituudet ovat vielä suuntaa antavia, ja luvut päivittyvät vielä iltaa kohden.

Riikka Pirkkalainen.­

Keskustan listoilta löytyi tiistaina iltapäivästä 6 819 nimeä. Sen onnistui kasvattaa ehdokaslistaansa alkuperäisestä listojen sulkeutumispäivästä runsaalla kolmella sadalla nimellä.

Puolueella on kaikista puolueista suurin ehdokasmäärä, vaikka luku onkin yli kuusi sataa pienempi kuin viime vaaleissa, jolloin keskusta keräsi yhteensä 7 461 ehdokasta.

– Olen itse tyytyväinen tulokseen. Se on yli 90-prosenttisesti viime kerran ehdokasmäärä. Kyllä keskusta voi itselleen kouluarvosanana yli yhdeksikön antaa ehdokashankinnasta, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo.

– Olemme selkeästi ehdokasmäärältään suurin puolue kohti kuntavaaleja.

Perussuomalaiset haastaa kuitenkin keskustaa vahvasti kuntakentällä, ja Pirkkalainen kertookin seuraavansa tarkkaan, missä päin Suomea puolueen ehdokkaat ovat.

– Jos heillä on keskustalle vahvoissa kunnissa nousua, niin kilpailua siellä tulee, Pirkkalainen sanoo.

Simo Grönroos.­

Perussuomalaiset onnistui kasvattamaan ehdokaslistojaan kaikkein eniten viime kuntavaaleihin verrattuna. Puolue oli saanut tiistai-iltapäivään mennessä kasaan yhteensä noin 5 900 ehdokasta.

Neljän vuoden takaiseen 3 831 ehdokkaaseen verrattuna tämä on yli kaksituhatta ehdokasta suurempi luku.

Puolueen myös onnistui kasvattaa listojaan eniten verrattuna alkuperäiseen listojen sulkeutumispäivään. 10. maaliskuuta jälkeen perussuomalaiset sai kasaan vielä viisi sataa uutta nimeä.

Puoluesihteeri Simo Grönroos iloitsee ehdokasasettelun tuloksesta.

– Tähän saldoon voi olla tyytyväinen. Ennen koronaa asetimme tavoitteeksi päästä 6 500:een, ja nyt on lähes 6 000 rikki.

Kristiina Kokko.­

Muut listojaan vuoden 2017 kuntavaaleista kasvattaneet puolueet olivat kokoomus ja vihreät.

Kokoomuksen ehdokaslistalta löytyi tänään iltapäivästä yhteensä noin 5 900 nimeä. Se onnistui lisäämään ehdokkaitaan maaliskuun alun jälkeen noin 350:lla nimellä.

Eroa viime vuoteen on vajaat kolme sataa nimeä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomus sai kerättyä yhteensä 5 739 ehdokasta.

– Meillä on ollut iso tavoite, että pääsisimme viime vaalien ehdokasmäärän yli. Vanhoilla ja suurilla puolueilla ehdokasmääräthän ovat tippuneet vaaleista toiseen, mutta näyttää siltä, että me kykenemme kääntämään tämän suunnan, sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

Kokon mukaan kokoomuksella oli tällä kertaa kasvua etenkin Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Veli Liikanen.­

Myös vihreät ylitti viime kuntavaalien ehdokasmääränsä noin kahdella sadalla. Puolue oli tänään iltapäivästä saanut kasaan hieman alle 2 800 ehdokasta.

Viime vaaleissa vastaava luku oli 2 600.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen on tyytyväinen tulokseen.

– Teemme kaikkien aikojen ehdokasennätyksen näissä kuntavaaleissa. Vuoden 2017 vaaleissa meillä oli 2 600 ehdokasta, mikä oli paras tulos siihen asti. Nyt sen päälle tulee vielä 200 ehdokasta.

Vihreät asettaa ehdokkaita yhteensä yli 200 kuntaan, mikä on myös enemmän kuin missään kuntavaaleissa aiemmin.

Puolue asettaa myös täyden ehdokaslistan kuudessa suuressa kaupungissa Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä.

Sdp:n tulos jäi kuitenkin selvästi alle viime kuntavaalien. Se jää ehdokasasettelussa niin perussuomalaisten kuin kokoomuksen taakse.

Sdp oli tiistai-iltapäivään mennessä saanut kasaan noin 5 600 ehdokasta. Luku on viitisen sataa vähemmän kuin viime vaalien ehdokasmäärä 6 132.

Puolue lähti kuitenkin maaliskuun alun alkuperäisen listojen jättöpäivän jälkeen kovaan loppukiriin, sillä se kasvatti listojaan kahdessa kuukaudessa noin neljällä sadalla nimellä.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm selittää tiputusta viime vaaleista sukupolven vaihdoksella.

– Sukupolven vaihdosta tuntuu olevan tekeillä. Kenties osa vanhemmista kokeneista ehdokkaista on ajatellut, että puolueella on tilanne, että he voivat siirtää valtikkaa eteenpäin.

Hänen mukaansa ehdokasmäärissä tapahtuu pienentymistä myös niillä alueilla, joissa väkimääräkin on vähentynyt.

– Kohtuullisen tyytyväinen voi olla. Me olemme aina tavanneet henkilökohtaisesti ehdokashankinnassa ehdokkaat ja halunneet varmistua siitä, että tiedetään, mihin ollaan ryhtymässä ja että ajatukset ovat samantyyppiset. Nyt tätä kaikkea ei ole voinut samalla tavalla tehdä, vaan sitä on täytynyt puhelimen välityksellä tehdä, Rönnholm selittää pudotusta.

Mikko Koikkalainen.­

Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin noin 3 000 nimen ehdokaslistalla. Luku on tippunut viime vaaleista kahdella sadalla.

– Vaikuttaa siltä, että meillä on suurissa ja keskisuurissa kunnissa mennyt ehdokasasettelu normaalilla tavalla ja listat ovat uudistuneet. Ehdokasmäärien lasku kohdistuu aivan pienimpiin kuntiin, puoluesihteeri Mikko Koikkalainen sanoo.

Sen sijaan maakuntakeskuksissa ja suurimmissa kaupungeissa ehdokasasettelu on Koikkalaisen mukaan onnistunut hyvin.

– Listat ovat uudistuneet, ja meillä on nuoria aikuisia ja uusia ehdokkaita lähtenyt mukaan.

Fredrik Guseff.­

Rkp:n ehdokaslistalta löytyi tiistaina noin 1 400 ehdokasta. Luku nousi viime vaaleista hieman.

– Viime vaaleissa meillä oli 1 324 ehdokasta, joten nyt tuli enemmän, puoluesihteeri Fredrik Guseff iloitsee.

Rkp:llä on myös ehdokkaita ennätyssuuressa osassa Suomea, yhteensä 65:ssa kunnassa.

Nyt rkp:tä voi äänestää myös kaikissa suurissa kaupungeissa, kuten Porissa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kouvolassa ja Kuopiossa, missä puolueella ei normaalisti ole ollut ehdokkaita.

Kristillisten listalta löytyy noin 1 940 ehdokasta.

– Tavoitteena oli rikkoa viime vaalien luku 1 970, mutta tuskin ehkä ihan siihen päästään. Mutta lähellä ollaan, sanoo puoluesihteeri Asmo Maanselkä.

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestysaikaa pidennettiin kahteen viikkoon, jotta turvallinen äänestäminen koronapandemian aikana helpottuisi. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.