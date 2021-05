Hallituksen kaatumisen partaalle ajaneesta kehysriihestä paljastuu yhä lisää tietoja – esimerkiksi Annika Saarikon (kesk) ja Sanna Marinin (sd) riitelystä, kun IS:n tietojen mukaan pääministeri löi luurin Saarikon korvaan. Välikysymyksen kehysriihestä jättävällä kokoomuksella olisi nyt pelin paikka, elleivät sen omat rivit olisi sekaisin EU:n elpymispaketin takia, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Julkisuudessa on ollut tietoja, miten pääministeri Sanna Marin (sd) ei viitsinyt vastata edes keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) puheluihin viime torstaiaamuna, kun Saarikko olisi ilmoittanut keskustan perääntyvän ja jatkavan vastoin odotuksia sittenkin hallituksessa.

Pääministerin lähipiirin taholta tietoisesti julkisuuteen Iltalehden kautta tekemää vuotoa voi pitää keskustan osalta nöyryyttävänä. Viime viikolla nähtiin, tai ennen muuta kuultiin, muitakin yhteenottoja.

Tiistai-iltana Saarikon ja Marin puhelinpalaveri päätyi IS:n tietojen mukaan ”itkupotkuraivarin” asteelle, kun Marin oli menettänyt puhelimessa malttinsa ja löi lopulta luurin Saarikon korvaan.

Pääministerin huutoa oli Säätytalolla kuuntelemassa koko keskustan johto: puolueen varapuheenjohtajat Petri Honkonen ja Markus Lohi sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

– Ei sitä meteliä voinut olla kuulematta, IS:lle kerrotaan keskustalähteistä.

Mutta jos tai kun kokoomus käy epäyhtenäisen hallituksen kimppuun, hallitus voi vastata kokoomukselle, että hankkikaa peili, jos yhtenäisyydestä puhutte.

Perussuomalaisilla on helpompaa. Puolue voi seurata sivusta, kun sekä hallitus että kokoomus pelaavat sen pussiin kuntavaalien alla.

EU:n elpymispaketti on kummitellut koko ajan myös hallituksen kehysriihen taustalla: paketti on pakko saada läpi, ja sen taakse tarvitaan myös toimiva hallitus.

Viime torstain kyselytunnilla pääministeri Marin viljeli liki apokalyptisiä vertauksia siitä, mitä tapahtuu, jos paketti kaatuu. Tulitukea on antanut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Tiistaina valtiovarainvaliokunnassa EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valisti kansanedustajia, mitä seuraa, jos Suomi paketin kaataisi.

Moni on ihmetellyt hallituksen kovia pelottelupuheita, sillä näillä näkymin paketti on menossa läpi joka tapauksessa.

Päätös vaatii siis kahden kolmasosan enemmistön, mutta tällä hetkellä marginaali on turvallinen. Paketin uskotaan saavan 10–12 kansanedustajan enemmistön taakseen.

Hallitusrintama tosin hajoaa, sillä keskustassa ainakin Hannu Hoskonen äänestää elpymispakettia vastaan. Toinen mahdollinen keskustan vastaan äänestäjä voi olla kuhmolaisedustaja Tuomas Kettunen.

Hoskosta on jo uhattu ryhmästä erottamisella ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajan paikan menettämisellä, mikäli hän äänestää vastoin keskustan ja hallituksen linjausta.

Vasemmistoliitosta Markus Mustajärven ja Johannes Yrttiahon uskotaan äänestävän hallituksen esitystä vastaan.

Kokoomuksella on siis päätös, jonka mukaan ryhmä äänestää tyhjää, mutta päätöksestä livetään kumpaankin suuntaan. Siksi on mahdollista, jopa todennäköistä, että kokoomus muuttaa vielä päätöstään ja antaa edustajille vapaat kädet.

Moni kokoomuksen kansanedustaja on tätä puoluejohdolta jo vaatinut ja kysynyt, miksei vapaita käsiä annettu heti alkuun.

Pakettia vastaan kokoomuksessa ovat äänestämässä näillä näkymin Wille Rydman, Janne Heikkinen ja Terhi Koulumies, mahdollisesti myös Janne Sankelo.

Mutta vastaavasti osa ryhmästä saattaa äänestää myös hallituksen puolesta. EU:n elpymispaketin kaatamiseen ja sen seurauksiin kokoomusryhmän enemmistöllä tuskin on haluja ja tai rahkeitakaan.

Joka tapauksessa tilanne on kaikkiaan harvinaisen sekava – sekä eduskunnassa että varsinkin hallituksessa.

– Tämähän on yhtä helvettiä. Ihme on, jos tämä orkesteri on vielä syksyllä kasassa, yksi hallituspuolueen kansanedustajista tiivistää Suomen poliittisen tilanteen.

Kokoomus jättää huomenna välikysymyksen hallituksen kehysriihipäätöksistä.

Välikysymykseen ovat tulossa mukaan jo kristillisdemokraatit ja Hjallis Harkimon yhden edustajan Liike Nyt. Perussuomalaisten mahdollista allekirjoitusta kokoomuksessa odotetaan.

Kokoomuksella olisikin nyt pelin paikka, elleivät sen omat rivit olisi pahasti sekaisin EU:n elpymispaketin takia.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö elpymispaketista valmistunee niin ikään huomenna keskiviikkona.

Kokoomus päätti keskellä viime viikon hallituskriisiä, että sen kansanedustajat äänestävät EU:n elpymispaketin osalta tyhjää, kun asia tulee eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi ensi viikon keskiviikkona.

Elpymispaketti vaatii taakseen perustuslain mukaisen kahden kolmasosan enemmistön.

Kokoomuksen johto asetti päätöksellään puolueen kansanedustajat naurettavaan asemaan, sillä äänestäjät eivät suinkaan koe äänestäneensä kokoomuksen kansanedustajia eduskuntaan olemaan olematta mitään mieltä yhdestä koko Suomen EU- ja eurojäsenyysajan merkittävimmästä päätöksestä.

Kokoomusedustajat ovat saaneet vihaista palautetta sähköposteihinsa ja paljon.

Kykypuolueen rivit ovatkin pahasti sekaisin.

Esimerkiksi kokoomuksen entinen varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korhola ilmoitti tiistaina peruvansa päätöksensä lähteä kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä puolueen linjausten takia. Korhola vastustaa elpymispakettia.

Hyvällä syyllä voi sanoa, että kokoomuksella on ollut poliittinen pelisilmä pahasti hukassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän pj. Kai Mykkänen linjasivat viime viikolla, että kokoomuksen kansanedustajat äänestävät tyhjää EU:n elpymispaketista. Päätös on sekoittanut pahasti kokoomuksen rivit.­

Oppositioporvareilla olisi, ja on toki nytkin, kuin tarjottimella annettu pelin paikka hallituksen kehysriihipäätöksien jälkeen.

Kokoomuksen välikysymyksen kärki on talous- ja työllisyyspolitiikan suuri linja ja se, että hallitus vesittää budjettikehykset loppukaudellaan puolellatoista miljardilla.

Käytännössä hallitus hylkää osaltaan koko kehysbudjetoinnin ja jättää laskut seuraaville hallituksille. Hallituksen työllisyystavoitteita pitää epärealistisena talousasiantuntijoiden lisäksi myös valtiovarainministeriö.

Oppositiolla olisi myös paikka kaataa suolaa hallituksen sisäisiin haavoihin, jotka ovat viime viikon jäljiltä syvät ja tuskin arpeutuvat koskaan – siis ainakaan tämän hallituksen aikana.