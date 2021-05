Pelkosenniemelläkin päästään äänestämään kuntavaaleissa kesäkuussa.

Lapin pienin kunta on Pelkosenniemi. Siellä on alle tuhat asukasta.­

Itä-Lapissa sijaitseva Pelkosenniemen kunta hyötyi kuntavaalien siirtämisestä. Vielä maaliskuussa Lapin pienimmän kunnan valtuustoon oli ehdolla vain yhdeksän ihmistä, mutta nyt ehdokkaiden määrä on kaksinkertaistunut.

Pelkosenniemen kunnanvaltuustossa on 13 paikkaa. Kunnan hallintosihteeri ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Paula Paavilainen on tyytyväinen parantuneeseen tilanteeseen.

– Vaalien siirto oli meidän kunnallemme todella hyvä tässä tilanteessa, ja ehdokkaita on saatu lisää. Tällä hetkellä ehdokkaita on 18. Keskusvaalilautakunta tietysti käsittelee hakemukset ja kelpoisuudet vasta ensi viikolla, mutta odotettavissa on, että vaalit saadaan järjestettyä, hän arvioi.

Kuntavaalit siirrettiin koronaepidemian takia huhtikuusta kesäkuulle. Ehdokaslistoja voi täydentää tiistaihin 4. toukokuuta kello 16 asti.

Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonenkaan ei ole menettänyt toivoaan kuntavaalien suhteen.

– Näyttävät ehdokkaat olevan vielä poteroissaan. Ehdokasasettelulle on tietääkseni aikaa kello 16:een asti. Luotan siihen, että oman kunnan kehittämisestä kiinnostuneita vastuuntuntoisia ehdokkaita löytyy riittävästi, hän pohtii tiistaina aamulla.

Pelkosenniemellä on alle tuhat vakituista asukasta. Lomasesonkien aikana väkiluku moninkertaistuu, sillä Pyhätunturin alue on vilkasta matkailualuetta.

Nykyisessä kunnanvaltuustossa on 12 jäsentä. Heistä viisi edustaa Pelkosenniemen kylät -ryhmää, kolme keskustaa, kaksi sitoutumattomia, yksi vihreitä ja yksi vasemmistoliittoa.

Mikäli kesäkuussa pidettäviin vaaleihin ei tule tarpeeksi kelpoisuudet täyttäviä ehdokkaita, Pelkosenniemen kunnassa toimitaan vaalilain antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos kuntavaaleissa on vähemmän ehdokkaita kuin valtuustossa on paikkoja, kunnan keskusvaalilautakunta julistaa, että valtuutetuiksi on valittu hyväksytyt ehdokkaat. Jos ehdokkaita on vähemmän kuin valtuutettuja, valtuutettujen lukumäärä jää toistaiseksi vajaaksi.

Oikeusministeriö voi myös määrätä kuntaan valtuuston esityksestä uudet vaalit.

Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pekka Nyman (vihr) hakee jatkopaikkaa valtuustotyölleen. Vihreillä on myös toinen ehdokas, Christian Sirviö.

– Iloitsen siitä, että paluumuuttaja ja nuori yrittäjä on lähtenyt ehdolle. Ruuhkavuosia elävät ihmiset eivät kovin helposti lähde sitoutumaan yhteisten asioiden hoitamiseen, Nyman sanoo.

Kuntavaalien ehdokastilanne ei yllättänyt Nymania. Hänen mukaansa kaikilla puolueilla ja ryhmittymillä on ollut vaikeuksia ehdokkaiden houkuttelemisessa.

– Rauhallisesti valmistaudun vaaleihin. Eipähän tarvitse satsata vaalimainontaan, hän huomauttaa.

Vielä käynnissä oleva valtuustokausi on hänen mukaansa sujunut vaihtelevasti. Päätöksenteko on vaikeaa, koska kunta on pieni ja päättäjiä vähän. Kauden aikana suurin kiistoja aiheuttanut kysymys on ollut uuden koulun rakentaminen.

Koulua rakennetaan nyt kunnan keskustaajamaan, vaikka osa päättäjistä olisi vienyt sen Pyhätunturille. Koulun leasingrahoituskin vaihtui talousarviosta poiketen kunnan omaksi hankkeeksi.

– Demokratia ei toteudu pienissä kunnissa. Päätösten valmistelu on olematonta. Budjetti tehdään, mutta sitä ei noudateta. Kuntaorganisaatio on luotu poroaikakaudella ja se on edelleen sama. Pitäisikö miettiä jo jotakin muuta, Nyman aprikoi.