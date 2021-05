Hallitus tarjosi öljylämmittäjille uuden porkkanan – näin paljon öljylämmityksestä luopuva saa tukea

Öljykattilan vaihtamiseen tarkoitettua erillistä avustusta on toistaiseksi hakenut 13 000 omakotitaloasukasta.

Suomessa on yhä noin 130 000 öljyllä lämpenevää omakotitaloa.

Hallitus on yrittänyt houkutella öljylämmitteisten talojen omistajia vaihtamaan ympäristöystävällisempään lämmitysvaihtoehtoon.

Kehysriihessä hallitus päätti nostaa kotitalousvähennystä vuosille 2022–2027, jos sitä käytetään öljylämmityksestä luopumiseen.

Kotitalousvähennys nousee öljystä luopuville 2 250 eurosta 3 500 euroon, ja nykyisen 40 prosentin sijasta työstä saisi vähentää verotuksessa 60 prosenttia.

Pariskunta voi siis saada ensi vuodesta lähtien öljylämmityksen vaihdosta yhteensä 4 200 euron veronkevennyksen.

Rakennusteollisuus kiittelee hallituksen päätöstä nostaa kotitalousvähennystä öljykattiloiden vaihtajille.

– Toivotuin asia oli, että kotitalousvähennystä voidaan käyttää ja sitä nostetaan. Entistä enemmän kotitalousvähennystä pitäisi laajentaa muihin energiaremontteihin – tavoite on sama, että saataisiin kestävää kehitystä ja työllisyyttä. Nyt toivotaan, että kotitalousvähennystä nostettaisiin muihin remontteihin, totesi LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen, joka vastaa Rakennusteollisuudessa korjausrakentamisesta.

Hokkasen mukaan kotitalousvähennys maksaa valtiolle itsensä takaisin työpaikkoina ja verotuloina.

– Kotitalousvähennyksellä kitketään harmaata taloutta, ja työllisyys lisääntyy sitä kautta. Pienet firmat pystyvät työllistämään kuntalaisia pienilläkin paikkakunnilla. Varmasti tämä verotuloina tulee takaisin, Hokkanen totesi.

Hallitus on tehnyt aiemmin päätöksen, että 2020–2022 öljykattiloiden vaihtajille maksetaan avustusta 4 000 euroa, jos on vaihtanut taloonsa ilmavesilämpöpumpun, maalämmön tai kaukolämmön öljylämmityksen tilalle. Muihin energiavaihtoehtoihin vaihtamisesta on saanut 2 500 euron avustuksen.

Avustusta ei voi saada, jos on käyttänyt öljykattilan vaihtoonsa kotitalousvähennystä.

Toistaiseksi avustusta öljykattiloiden vaihtamisesta on hakenut vähän yli 13 000 omakotitaloasukasta. Tukea on ehtinyt saada vähän yli 6 200 öljykattilan vaihtajaa, hakemusten käsittely vie puolisen vuotta ja parhaillaan käsittelyssä ovat viime vuoden loka-marraskuussa jätetyt hakemukset.

Kysyntä avustuksiin öljylämmityksestä luopumiseen on ollut siis kova, mutta edelleen 130 000 omakotitalossa on öljylämmitys. Öljystä ollaan luopumassa, ja öljylämmitys olisi jossain vaiheessa syytä vaihtaa ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon.

Miksi ihmiset eivät öljylämmitystä vaihda?

– Kun tulee porkkana, jolla kannustetaan asiaan, toimeen silloin tartutaan. Luulen, että tästä on aika pitkälle kysymys. Totta kai esimerkiksi maalämpöpumpun lähtökustannukset ovat kovat, mikä voi hidastaa vaihtamista. Valtiovalta puuttuu nyt ihan oikein siihen, että annetaan kansalaisille kannustimia ja tavoitellaan vähäpäästöisyyttä, toimitusjohtaja Hokkanen sanoi.

Todennäköisesti energiaremonttien hinnat ja oman talon arvo vaikuttavat päätöksiin öljykattiloiden vaihtamisesta tai säilyttämisestä. Jos talon arvo on sadantonnin kieppeillä ja talokauppa alueella on hiljaista, öljykattilan vaihto ei ole ehkä ensimmäisenä mielessä.

Minkä lämmitysmuodon öljylämmityksestä luopuneet ovat sitten valinneet?

Avustuksia hakeneista 65 prosenttia oli valinnut ilmavesilämpöpumpun, maalämmön valitsi 21 prosenttia ja kaukolämmön 10 prosenttia.

Tilastot ovat helmikuulta.

Avustushakemusten ilmavesilämpöpumppujen keskihinta oli 10 804 euroa, maalämmön 16 661 euroa ja kaukolämmön 8 114 euroa.