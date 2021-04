Annika Saarikko vihjaa IS:lle: Ovi valtiovarainministeriksi siirtymiselle on raollaan

Annika Saarikon mukaan hän sai yhteiskunnan eri tahoilta paljon yhteydenottoja, joissa vedottiin hallituskriisin sopimiseen. Keskustelu presidentti Niinistön kanssa ei Saarikon mukaan ole hänelle tavatonta.

–Meille keskustassa valtiovarainministeriö on se mihin nojataan, kun puhutaan valtion taloudesta, Annika Saarikko sanoo.­

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) avaa hallituskriisin jälkeen ovea valtiovarainministerin salkun ottamiselle.

– Vastaan nyt näin ja se on enemmän kuin missään koskaan: Se on mahdollista. Matti Vanhasella ja minulla oli riihessä erittäin tiivis yhteistyö. Kriisin läpiviemiseen tarvitsinkin Matin tuen ja se on ollut erittäin arvokasta ja olen saanut oppia häneltä valtavasti, Saarikko sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hallituskumppaneiden taholta kyseenalaistettiin ennen kriisiä ja sen aikana valtiovarainministeriön roolia ainoana oikeana työllisyyslukujen laskijana. Kun kehys- ja puoliväliriihi ajautui kriisiin, valtiovarainministeriön rooli jäi siinä aiemmin nähtyä pienemmäksi.

Vanhanen ei ollut läsnä viisikon neuvotteluissa Säätytalolla. Saarikko kehottaa suoraan kysymään pääministeri Sanna Marinilta (sd), miksi valtiovarainministeriö jätettiin riihessä syrjään.

Saarikko kertoo IS:lle saaneensa ennen hallituskriisin lopullista ratkaisua lukuisia yhteydenottoja yhteiskunnan eri aloilta, oman puolueensa vaikuttajilta ja kansalaisilta. Yhteydenotoissa vedottiin sovinnollisuuteen: Koronakriisin tässä vaiheessa hallituksen kaataminen olisi Suomelle liian raskasta.

– Pidettiin hyvänä, että keskustalla on mielipiteitä ja valtionvelkaa nostetaan esiin, mutta vedottiin, että sopikaa.

Ilman sopua Suomi olisi todennäköisesti ajautunut uusiin eduskuntavaaleihin. Saarikko valitsi sovun. Sitä on Suomen historiassa arvostettu.

Saarikko keskusteli myös presidentti Sauli Niinistön kanssa. Tämä on kertonut IS:lle kantaneensa huolta parlamentaarisesta umpikujasta.

Vaikuttiko keskustelu Niinistön kanssa ratkaisuun keskustan pysymisestä hallituksessa?

– Vahvistan, että hänen kanssaan keskustelin hallituksenkin tilanteesta. Mutta ratkaisun tein itse ja sen eduskuntaryhmälleni esittelin. Oliko hän vaikuttamassa? En voi sanoa niin, että hän olisi ollut tämän kriisin ratkaisija, Saarikko sanoo ja viittaa tekemäänsä kokonaisharkintaa.

Saarikko painottaa, ettei presidentin kanssa keskusteleminen ole hänelle tavatonta. Hän kokee keskusteluvälien olevan presidentin kanssa mutkattomat ja luontevat. Ja se on hyvä niin.

IS on aiemmin kertonut omiin tietoihinsa nojaten, että Saarikko viittasi Niinistön esiin tuomaan huoleen puhuessaan keskustan eduskuntaryhmälle keskiviikkoaamuna riihen tilanteesta.

Saarikko ei viitannut Niinistöön nimeltä, mutta viittaus ”korkeampaan tahoon” ymmärrettiin niin, että kyse oli presidentistä.

– Ei jäänyt epäselväksi, mitä instituutiota siinä tarkoitettiin. Kyllä siinä haluttiin antaa ymmärrys tilanteen vakavuudesta, mitä se tarkoittaa, jos maassa ei ole toimintakykyistä hallitusta, IS:lle kuvailtiin Saarikon puheenvuoroa.

Niinistö on sanonut kantaneensa hallituskriisin aikana huolta parlamentaarisesta umpikujasta. IS kysyi Niinistöltä keskustan eduskuntaryhmästä tulleiden tietojen jälkeen, mitä ja kenelle hän viesti asiasta.

– Minä en ole viestittänyt mitään. Olen kantanut huolta parlamentaarisesta umpikujasta, jolla tarkoitan spekulointeja mahdollisuudesta eduskunnan hajottamiseen ja uusiin vaaleihin. Se olisi käänne suomalaisessa demokratiassa. Hallituksen umpikuja on kokonaan toinen asia.