Voiko kokoomus enää puhua itsestään EU-myönteisenä puolueena? Näin vastaa Petteri Orpo

Kokoomus kertoi tiistaina, että sen kansanedustajat äänestävät EU:n elpymispaketista eduskunnassa aikanaan tyhjää.

– Todellakin voi, vastaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysymykseen siitä, voiko kokoomus todellakin edelleen puhua itsestään Suomen EU-myönteisimpänä puolueena?

– Me otimme peruskannan, että me emme äänestä paketin puolesta, koska emme pidä sen sisällöstä. Mutta emme äänestä sitä vastaan, koska EU on niin tärkeä. Tämä pitää sisällään erittäin vahvan kannanoton eurooppalaisuuden ja EU:n puolesta.

– Paketin kaatuminen olisi niin suuri tappio EU:lle ja aiheuttaisi niin suuren lommon Suomen asemaan EU:ssa, Orpo sanoo.

Kokoomus on elpymisvälineen suhteen monella tapaa ratkaisijan asemassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti tiistaina äänin 8-9, että EU:n elpymisrahastosta äänestettäessä sen tueksi salissa tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Tämä tarkoittaa, että hallitus tarvitsee paketin läpiviemiseksi opposition tukea.

Perussuomalaiset ja kristilliset vastustavat pakettia takuuvarmasti, joten ratkaisu kaatui Suomen EU-myönteisimmäksi puolueeksi itseään markkinoivalle kokoomukselle.

Kokoomuksen äänestäessä tyhjää hallitus saa enemmistönsä ja paketti läpäisee eduskunnan.

– Tämä on meiltä punainen kortti hallitukselle huonosti neuvotellusta paketista, joka vie EU:ta kauemmas velkavastuun periaatteesta. Ja keltainen kortti EU:lle, jota me emme halua ajaa kaaokseen ja kriisiin, kuvailee kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

– Tyhjää äänestämällä pakotamme hallituksen ja EU:n siihen, että kynnys vastaavanlaisen yrittämiseen uudestaan on todella korkea. Ja tehdään se tavalla, joka ei kuitenkaan aseta EU:ta kaaokseen.

Kokoomuksen ryhmänjohtajan Kai Mykkäsen mukaan tyhjän äänestäminen EU:n elpymispaketista on kokoomukselle ”huonoista vaihtoehdoista vähiten huono”.­

Kun perustuslakivaliokunnan kanta tuli tiistaina ilmi, tapasi Orpo eduskunnassa Marinin pyynnöstä hänet ja valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk).

Marin ja Vanhanen tahtoivat tietää, miten kokoomus toimisi, kun elvytyspaketista äänestettäisiin eduskunnassa.

Myöhemmin päivällä kokoomuksen eduskuntaryhmä piti parituntisen kokouksensa asiasta ja kertoi kantansa sen jälkeen julkisuuteen. Kokous päättyi kello 18 tienoilla.

Ilta-Sanomat kertoi eilen torstaina, että sen tietojen mukaan Marin kutsui Orpon (kok) kokoomuksen kokouksen jälkeen virka-asunnolleen Kesärantaan keskellä pahinta hallituskriisiä.

Marin oli lyhyesti kertonut Orpolle, mikä tilanne kehysneuvotteluissa on. Tapaamisen pääsyy oli kuitenkin EU:n elpymisrahasto ja kokoomuksen suhtautuminen siihen.

Mykkäsen mukaan Marin ei kuitenkaan millään tavalla vaikuttanut kokoomuksen kannanmuodostukseen koskien EU:n elpymispakettiin liittyvää äänestystä eduskunnassa.

– Kyseessä oli puolueen ja ryhmänjohdon yhteinen esitys, josta päätettiin jo hyvissä ajoin ennen Marinin ja Orpon tapaamista. Lähtökohta on ollut se, että ryhmä päättää päätöksestä.

Hän toteaa, ettei hallituksesta oltu kymmeneen kuukauteen kokoomukseen minkäänlaisessa yhteydessä elpymisvälineen suhteen.

– Eikä ollut kiinnostusta tehdä kompromissia neuvottelumandaattien osalta. Jo perustuslakivaliokunnan viime heinäkuun lausunnosta saattoi lukea, että tämä saattaa tulla määräenemmistön taakse. Nyt on sitten ajauduttu tilanteeseen, jossa hallitus on hädässä, Mykkänen sanoo.

Myös Orpo kertoo olevansa pettynyt siihen, ettei hallitus hoitanut elpymispakettia parlamentaarisesti.

– Me emme pidä paketin sisällöstä, mutta toisessa vaakakupissa suurelle osalle meidän ryhmää painaa se, kuinka tärkeä Suomen jäsenyys EU:ssa on.

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyy paljon edustajia, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa pakettiin. Moni tahtoisi äänestää suoraan jopa sitä vastaan.

Orpo kiistää olevansa huolissaan paketin kaatumisesta kokoomuksen vuoksi.

– En ole kauhean huolissani, tunnen eduskuntaryhmäni tilanteen hyvin ja luotan siihen, että olemme käsitelleet asiaa ryhmässä yhdessä.