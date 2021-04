Päivi Räsänen kertoo olevansa valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta ”niin pitkälle kuin on tarve”.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hän katsoo, että on ilmaissut vakaumuksen, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin.­

Valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kansanedustaja Päivi Räsästä (kd) vastaan kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Päätös oli yllättävä, jopa järkyttävä. En katso syyllistyneeni minkään ihmisryhmän uhkaamiseen, panetteluun tai solvaamiseen, Räsänen kertoo lähettämässään tiedotteessa.

Syytekohtien mukaan Räsänen on esittänyt kirjoituksessaan homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja tietoja, väittänyt, että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö, julkaissut Twitter- ja Instagram-tilillään sekä Facebook-sivullaan homoseksuaaleja halventavan mielipiteen ja esittänyt radio-ohjelmassa homoseksuaaleja halventavia lausumia.

Räsäsen mukaan kaikissa tapauksissa oli kyse Raamatun opetuksista avioliitosta ja sukupuolisuudesta.

– Lausunnoistani seuranneissa syytteissä on pohjimmiltaan kysymys siitä, saako Suomessa pitää esillä ja ilmaista vakaumusta, joka pohjautuu Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin. En katso millään tavoin halventaneeni homoseksuaaleja, joiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia olen toistuvasti kertonut kunnioittavani ja puolustavani, Räsänen sanoo.

– Raamatun opetus on kuitenkin siinä selkeä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on Jumalan tahdon vastaista.

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voidaan tuomita sakkoon tai kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

– Vielä suuremmaksi ongelmaksi nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Mikäli tätä oikeuden päätöstä ei noudattaisi, se johtaisi kovenevaan uhkasakkokierteeseen. Samalla tällainen tuomio avaisi pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta, Räsänen linjasi.

Perimmiltään tämä voisi johtaa jopa koko Raamatun kieltämiseen.

– Poliisi totesi tässä päätöksessään: ”Mikäli esimerkiksi joidenkin Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin sellaisenaan täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, olisi myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen lähtökohtaisesti kiihottamisrikoksena rangaistava.” On siis kysymys hyvin syvästi uskonnon- ja sananvapaudesta, Räsänen näkee.

Räsänen sanoo lähtevänsä oikeuskäsittelyyn rauhallisin ja luottavaisin mielin.

– Luotan siihen, että Suomi on oikeusvaltio, jossa kunnioitetaan perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia ihmisoikeuksia, sanan- ja uskonnonvapautta. Kristilliseen uskoon perustuva vakaumus on enemmän kuin mielipide. En peräänny siitä, mitä kirjoitin, enkä pyydä anteeksi apostoli Paavalin opetuksia. Olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve, Räsänen kirjoittaa.

Samassa yhteydessä Suomen Luther-säätiön asiamiestä ja hallituksen jäsentä Juhana Pohjolaa vastaan nostettiin syyte yhdestä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.