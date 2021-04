Kokoomuksen rivit rakoilevat, puolue äänestää tyhjää – ”Lisää lipeäjiä” voi olla tulossa, arvioi tutkija

Kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistön päätös äänestää tyhjää EU:n elpymispaketista poiki sosiaalisessa mediassa ison jupakan jopa puolueen omissa riveissä. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kommentoi asiaa IS:lle.

Kokoomus ilmoitti eilen äänestävänsä elpymispaketista eduskunnassa tyhjää.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkänen kommentoi eilen, että kokoomus ei edelleenkään tue elpymispaketin sisältöä, jonka neuvottelussa hallitus on kokoomuksen mielestä epäonnistunut. Puolue suhtautuu unioniin kuitenkin myönteisesti. Siksi puolueen eduskuntaryhmän enemmistö päätyi äänestämään tyhjää.

Mutta rakoilevatko kokoomuksen rivit?

Twitterissä puolueen enemmistöstä eriävän mielipiteensä ovat tuoneet julki Janne Heikkinen, Wille Rydman ja Terhi Koulumies.

– Jätin eriävän mielipiteen juuri päättyneessä kokoomuksen ryhmäkokouksessa. Tulen äänestämään EU:n elvytyspakettia vastaan, koska se kiihdyttää moraalikatoa, murentaa sääntöperusteisuutta ja vie EU:ta kohti syvenevää tulonsiirtounionia, Heikkinen kertoi eilen.

Koulumies puolestaan kuvailee, että ei saanut edes unta, sillä tyhjän äänestäminen tuntuu niin väärältä – siksi hän äänestää ei.

Mykkänen kommentoi tänään tilannetta IS:lle näin:

– Hallituksen paketissa on pahoja valuvikoja, mutta sen kaataminen tässä vaiheessa ajaisi EU:n kaaokseen ja vaarantaisi turvallisuuden. Kiina ja Venäjä taputtaisivat. Ryhmän enemmistö ei kannata pakettia tässä muodossaan, mutta ei halua ajaa EU:ta kaaokseen, hän sanoo.

– Hallitus on neuvotellut eduskuntaenemmistön turvin piittaamatta ajoissa kokoomuksen esityksistä. Tyhjän äänestäminen on kannanotto tilanteeseen, jossa neuvottelutavan myötä on vain huonoja vaihtoehtoja.

Mykkänen ei vastannut kysymykseen siitä, aiotaanko puolueessa ryhtyä jonkinlaisiin toimenpiteisiin niiden edustajien suhteen, jotka ovat ilmoittaneet äänestävänsä pakettia vastaan.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan on mahdollista, että ”lisää lipeäjiä” puolueen riveistä on tulossa. Lipeäjät eivät kuitenkaan välttämättä jää pelkästään kokoomuksen riveihin.

– Kokoomus on pallottanut tämän niin, että se ei halua olla puolue, jonka takia elpymispaketti kaatuu. Osalla EU-myönteisimmistä kokoomuslaisista alkaa nyt varmasti olla painetta siitä, että he saattavat joutua äänestämään hallituksen kannan mukaisesti, jotta paketin kaatuminen estetään, Jokisipilä sanoo.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilä, Turun yliopisto.­

– Toisenlainenkin kehityskulku on olemassa. Minulla on tuntuma siitä, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä on sellaisia henkilöitä, joille elpymispaketin tukeminen on äärimmäisen vaikea asia. Myös keskustan eduskuntaryhmän tilanne jää tämän suhteen nähtäväksi. Mielenkiintoista hajoamista eduskuntaryhmien sisällä suuntaan tai toiseen voi tapahtua.

Myös Jokisipilä on seurannut mielenkiinnolla puolueen enemmistön päätöksen ympärillä käytyä somekeskustelua.

– Tavallaan logiikka tämän kokoomuksen päätöksen taustalla on ymmärrettävä, eikä puolueelle jäänyt helppoa vaihtoehtoa valittavaksi. Kun puolueen Twitter-keskustelua kuitenkin seurasi, niin olihan se palaute suorastaan murhaavaa. Siellä nousi esiin argumentti siitä, että tyhjän äänestäminen ei tarkoita mitään. Päätösvalta jätetään yksinkertaisesti käyttämättä, hän luonnehtii.

Miten tämä päätös sitten syö kokoomuksen uskottavuutta?

– Ei tämä ainakaan kokoomuksen kannatusta nosta. Jos kokoomus olisi halunnut vaikuttaa tähän asiaan paremmin, keskustelu olisi pitänyt käydä vuosi sitten. Viime vuoden kesäkuussa oli ilmiselvä ristiriita perustuslakivaliokunnan silloisen kannan ja suuren valiokunnan neuvotteluevästyksen välillä, jonka pääministeri Sanna Marin sai.

Jokisipilän mukaan suuri valiokunta ”käveli silloin käytännössä perustuslakivaliokunnan huomautusten yli”.

– Perustuslakivaliokunnan kanta oli silloin aikalailla kielteinen yhteistä lainanottoa kohtaan ja varsinkin sitten tämän vastikkeettomana annettavan tuen suhteen. Silloin olisi ollut se kansallisen keskustelun paikka, että miten tämä ratkaisu oli mahdollinen. Silloin Marinille annetun mandaatin olisi pitänyt sisältää perustuslakivaliokunnan kanta siitä, että tämä ei ole mikään läpihuutojuttu Suomessa.

Millä tavoin tätä kokoomuksen päätöstä katsotaan ulkomailla, onko käsitys Suomesta muuttunut?

– Yritin eilen hiukan seurata sitä, miten paljon tästä keskusteltiin Euroopassa. En itse ainakaan onnistunut mitään kauhean isoja otsikoita löytämään. Ei Brysselin suunnallakaan välttämättä hirveästi ole odoteltu, että mitä Suomessa tapahtuu. Voi olla, että tässä on nyt vähän kyseessä sellainen optinen harha meillä.

Jokisipilä muistuttaa, että elpymispakettia koskeva prosessi on edelleen noin kymmenessä jäsenmaassa kesken.

– Eurooppalaisittain Suomen tilannetta merkittävämpi juttu on se, että mitä Saksan perustuslakituomioistuin tästä asiasta sanoo. Epävarmuuden riski leijuu elpymispakettikeskustelun ympärillä niin kauan, kun Saksan perustuslakituomioistuin ottaa asiaan kantaa.

– Olisihan se tietysti ajatusleikkinä ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä olisi tapahtunut, jos Suomi olisi paketin kaatanut. Paljon on puhuttu sitä, että sen tuloksena olisi ollut oikein kunnon eurooppalainen kaaos. Mutta toisaalta äänestihän Tanskakin aikoinaan Maastrichtin sopimusta vastaan, eikä siitä suurta katastrofia syntynyt.