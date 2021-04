Marin: Korona­kriisin hoito vaatii enemmistö­hallituksen – ”Tilanne on vakava”

Pääministeri Sanna Marin sanoi tiistaina, että ei lähtisi johtamaan vähemmistöhallitusta, jos nykyinen hallituspohja hajoaisi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan pandemia-aikana maahan tarvitaan toimintakykyinen enemmistöhallitus. Marin ei lähtisi johtamaan vähemmistöhallitusta, jos vaikea tilanne kehysriihessä johtaisi hallituksen hajoamiseen.

Hallituksen toimintakyvystä ja jatkosta on alettu esittää kysymyksiä, kun alun perin kaksipäiväisiksi aiotut kehysriihineuvottelut jatkuvat keskiviikkona seitsemättä päivää.

Marinilta kysyttiin Säätytalolla tiistaina ennen viisikon neuvottelujen alkua, pyrkisikö hän jatkamaan jäljelle jäävällä hallituspohjalla, jos joki puolue päättäisi jättää hallituksen.

– Kun olen koronakriisiä joutunut yhdessä hallituksen kanssa johtamaan nyt jo yli vuoden verran, ja kun emme enää ole viime kevään kaltaisessa tilanteessa, jossa kykenimme muodostamaan hyvin laajaa parlamentaarista yksituumaisuutta koronakriisin hoitoon, olen kyllä havainnut sen, että tehokas koronakriisin hoito ja torjunta olisi erittäin vaikeaa vähemmistöhallituspohjalta, Marin sanoi.

– Eli siihen en itse usko. Koronakriisin hoito vaatii toimintakykyisen hallituksen, se vaatii hallituksen jolla on enemmistö eduskunnassa, Marin sanoi.

Päätökset taudin leviämisen estämiseksi tarvittavista rajoituksista ovat pääministerin mukaan vaikeita ja hankalia, mutta ne on kyettävä tekemään.

– Mikäli ei olisi hallitusta joka kykenisi tarvittaessa tekemään kovia ja vaikeitakin rajoituspäätöksiä, niin tauti voisi ryöpsähtää, levitä hyvin laajalle ja voisimme olla sellaisessa tilanteessa kuin niin moni maa on ollut.

Marinilta tiedusteltiin myös, yrittäisikö hän neuvotella uutta hallituspohjaa vai pitäisikö hän relevanttina vaihtoehtona ennenaikaisia eduskuntavaaleja tai tunnustelijan vaihtamista. Marin ei halunnut spekuloida asialla.

– Tämä kysymys ei ole vielä edessämme ja en ota siihen tässä vaiheessa mitään kantaa.

Pääministeri ei halunnut arvioida myöskään sitä, kuinka lähellä hallituksen hajoaminen on.

– Kuten aikaisemmin olen sanonut, tilanne on vakava, mutta en lähde ennakoimaan lopputulosta. On mahdollista, että ratkaisu löytyy ja on mahdollista, että ratkaisua ei löydy. Teen parhaani, jotta ratkaisu löytyy.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi neuvotteluihin saapuessaan, että keskustan usko hallituksen toimintakykyyn horjuu. Marin kuitenkin vakuutti, että hallitus on toimintakykyinen.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi torjuneensa maanantaina pääministeri Marinin tekemät ehdotukset yksittäisiin asiakysymyksiin.­

– Meillä on tällä hetkellä maassa hallitus joka tekee päätöksiä. Tänään valtioneuvoston istunnossa annamme eduskunnalle esimerkiksi nuo valmiuslakien kumoamisasetukset. Eli kyllä meillä on tälläkin hetkellä maassa hallitus, Marin sanoi.

Onko se toimintakykyinen? häneltä vielä kysyttiin.

– Kyllä se on toimintakykyinen.

Marinin mukaan ratkaisun syntyminen kehysriihessä on kiinni ennen muuta siitä, onko tahtoa löytää ratkaisu.

– Ensin pitää olla tahtoa, jotta voi yksityiskohdista päästä sopimukseen. Ja toinen on se, että jokaisella pitää olla ymmärrystä siihen, että kun haetaan kompromissia viiden puolueen muodostamassa koalitiohallituksessa, niin ei voi saada kaikkea mitä itse haluaa vaan jokaisen on joustettava.

Pääministerin tehtävä on pyrkiä löytämään kaikille puolueille mahdollinen kompromissi, Marin totesi.

– Tässä olen laittanut syrjään ehkä ennen muuta omat näkemykseni ja henkilökohtaiset arvioni ja pyrin muodostamaan nyt aidosti sellaista ratkaisua, johon viisi puoluetta voisi yhdessä tulla mukaan.