Keskustan Kurvinen kehysriihestä: ”Tunnelma on vakava”

Veronkorotukset ja työnantajamaksujen korotukset eivät keskustalle käy, puolue hakisi ratkaisuja ennemmin porrastamalla työttömyysturvaa ja lisäämällä paikallista sopimista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) esitys 300 miljoonan euron veronkorotuksista ja kymmenien miljoonien eurojen korotuksista työnantajamaksuihin heikensivät tunnelmaa hallituskumppani keskustan eduskuntaryhmässä.

Kehysriihi on jatkunut tuloksettomana jo kuudetta päivää, ja ryhmäjohtaja Antti Kurvisen (kesk) mukaan keskusta seuraa tilannetta vakavin mielin.

– Tunnelma on vakava. Kaikki ymmärtävät, että ollaan vakavien asioiden äärellä, riihi on jatkunut aika pitkään ja ollaan kohta viikko istuttu. Olemme peruskysymysten äärellä, minkälainen linja Suomen talouspolitiikassa otetaan. Otamme kantaa, jos puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) tuo meille kantaa otettavaa, Kurvinen totesi.

Saarikko kertoi ennen tämän päivän Säätytalon neuvotteluja omalle ryhmälleen, että Marinin kompromissiesityksessä oli mukana veronkorotuksia ja työnantajamaksujen nosto. Tämä ei miellyttänyt lainkaan keskustan ryhmää.

– En lähde merkkaamaan mitään kysymystä ehdottomaksi. Meidän ajatuksemme ei ole, että veroja kiristämällä ryhdytään hommaa hoitamaan. En lähde veronkiristyksiä sulkemaan pois, mutta kyllä ne pahalta meille maistuvat. Toivoisimme, että saisimme niin vaikuttavia työllisyystoimia, että voisimme menojen lisäyksen tällä kattaa, Kurvinen sanoi.

Työllisyystoimista Kurvinen mainitsi työttömyysturvan porrastuksen ja paikallisen sopimisen lisäämisen.

– Meidän tavoitteet liittyvät paljon työmarkkinoille, että pystyisimme tekemään uudistuksia työelämässä: paikallista sopimista ja mahdollisesti työllisyysturvan porrastamista. Niitä me olemme markkinoineet niin, että niillä voitaisiin veronkorotukset ja leikkaukset välttää, Kurvinen kertoi.

– Ymmärrämme, että budjettikehyksien pitää jonkin verran joustaa. Maailma on vähän muuttunut koronan jäljiltä. On myös muistettava, että hallituksen ohjelmassa lähdetään aika löysään finanssipolitiikkaan verrattuna aiempiin hallituksiin. Kehysriihessä on pöydällä aiemmin jo varsin löysän finanssipolitiikan löysääminen entisestään. Sen johonkin rajaan ymmärrämme, ja sitä olisi helpompi tarkastella, jos yhteiskuntaa pystyttäisiin uudistamaan, Kurvinen jatkoi.

Työttömyysturvan porrastus tiettävästi jo kerran siivottiin pois kehysriihen pöydältä, koska Sdp ja vasemmistoliitto eivät hyväksy yli 100 miljoonan euron leikkausta työttömille.

Tilalle on tarjottu niin sanottua euroistamista, jossa ansiosidonnaisen ehtona olisi 18 työtunnin sijaan 844 ansiot kuukaudessa.

Teille ei maistu veronkorotukset, mutta vastapuolelle ei maistu ansiosidonnaisen porrastus ja paikallinen sopiminen?

– Niin. Minusta olisi helpompi, jos tekisimme uudistuksia, niin meidän ei tarvitsisi leikata keneltäkään. On harmillista, että hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen on niin vaikeaa, että ollaan mieluummin valmiita veronkorotuksiin ja leikkauksiin, Kurvinen vastasi.