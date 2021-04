Valtio-opin professori Tapio Raunio muistuttaa, että yleensä toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja hoitaa valtiovarainministerin virkaa. Kokoomuksen Petteri Orpo sano olevansa huolissaan siitä, että valtiovarainministeri ei ole mukana tämän päivän neuvotteluissa.

Hallitus kokoontui maanantaina jatkamaan puoliväliriihen neuvotteluita. Normaalisti muutaman päivän kestävät neuvottelut ovat venyneet jo kuudenteen neuvottelupäivään. Maanantaina hämmennystä aiheutti myös valtiovarainministeri Matti Vanhasen poissaolo.

Entinen valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ihmettelee Vanhasen poissaoloa käynnissä olevista neuvotteluista. Tänään neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä mahdollisia talouden kehysraameja sekä työllisyystoimia. Orpo pitää kovin poikkeuksellisena sitä, ettei valtiovarainministeri osallistu näihin neuvotteluihin.

– Minusta tämä on täysin poikkeuksellista, ja se on huonoa valmistelua, huonoa päätöksentekoa, Orpo sanoo.

Orpo kertoo olevansa huolissaan siitä, jos vastuuministerillä on poikkeuksellisen pieni rooli valtion budjetoinnissa. Hänestä on mahdoton ajatus, että valmistelut olisivat hyvät, jos neuvotteluissa ei ole mukana valtiovarainministeriön virkamiehiä. Hän korostaa, että valtiovarainministeriössä työskentelee huippuammattilaisia, jotka arvioivat ja kommentoivat, neuvovat ja etsivät ratkaisuja. Hän pelkää, että nyt neuvotteluissa voidaan tehdä vääränlaisia ratkaisuja.

– Valtiovarainministeri vastaa tehtävänsä puolesta budjetista, valtion taloudesta sekä valtion talousarviosta kaiken kaikkiaan. Jos hän ei ole siellä paikalla, niin on se erikoista.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio pitää Vanhasen poissaoloa outona.

– Suomen laajapohjaisissa hallituskoalitioissa avainasemassa on aina ollut pääministerin ja valtiovarainministerin vahva yhteistyö. Siitä näkökulmasta on aika outoa, että Vanhanen ei ole paikalla. En toki osaa tarkkaan sanoa, mikä tätä selittää. En näe sinne kulisseihin, mutta on tämä hyvin outoa.

Raunio toteaa, että on vaikea arvella kenen päätös Vanhasen poisjäänti oikeastaan on. Hänen mukaansa päätös saattaa olla Vanhasen oma tai keskustan, tai sitten päätös on voinut tulla Sanna Marinin hallitukselta.

– Vaikea kommentoida, mikä poisjääntiä selittää. Kun ottaa huomioon, että valtiovarainministerin salkku on ehdottomasti toiseksi tärkein koko hallituksessa, ja se rooli korostuu vielä entisestään tällaisessa puoliväliriihessä, niin siinä mielessä tämä on hyvin outoa. Tässä tullaan siihen kysymykseen, että miksi keskustassa on tällainen tilanne, että puolueen puheenjohtaja tuntuu hoitavan aika erikoista salkkua, Raunio toteaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.­

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on paikalla neuvotteluissa. Raunio uskoo, että Saarikko voi toki tavallaan edustaa Vanhasta, mutta asia ei voi pitää aivan niin yksinkertaisena.

Vanhanen kertoi viime lauantain Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että puoliväliriihi on alkanut muistuttaa viiden puolueen välisiä hallitusneuvotteluita. Raunio pitää Vanhasen kommenttia hyvin erikoisena.

– Oli hyvin mielenkiintoista, että Vanhanen entisenä pääministerinä sanoi riihen muistuttavan hallitusneuvotteluita. Sehän ei missään nimessä puoliväliriihen tehtävä ole, vaan tämä on luotu alunperin puolivälin krouviksi, jossa voidaan keskustella mitä on tehty ja mitä täytyisi tehdä paremmin seuraavan kaksivuotiskauden aikana. Ja näin se on aikaisemmin mennyt. Nyt tuntuu että luonne on muuttunut. Nyt nämä tuntuvat olevan ainakin puolittaiset hallitusneuvottelut, Raunio sanoo.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen.­

Suurimpana syyllisenä neuvotteluiden hankaloitumiselle Raunio pitää koronakriisiä. Yleensä puoliväliriihissä hallitus tekee niin sanottua pientä hienosäätöä, mutta koronatilanteen luomat muuttuneet talousmaisemat vaikeuttavat nyt neuvotteluja. Muuttunut taloustilanne antaa Raunion mukaan hyväksyttävän aiheen tarkastella uusiksi hallitusohjelmaa.

Raunion mukaan yleensä lähtökohtana on, että toisiksi suurimman puolueen puheenjohtaja hoitaa valtiovarainministerin tonttia.

– Kun tarkastellaan Suomen hallituskoalitioita 90-luvulta alkaen, niin kahden suurimman puolueen puheenjohtajat ovat toimineet pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Se on ollut aina avainasemassa. Nyt nähdään tilanne, jossa toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtajalla onkin jokin toinen, niin sanotusti ”vähempiarvoinen” salkku, sanoo Raunio.

– Kyllä tilanne on vähintään poikkeuksellinen, hän summaa.

Tapio Raunio.­

Petteri Orpo haluaa korostaa, että ymmärtää hallituspuolueiden puheenjohtajien käyvän omaa keskusteluaan, mutta pitää Vanhasen ratkaisua pysyä pois neuvotteluista ennenkuulumattomana.

– Puolueiden puheenjohtajat käyvät aina välillä poliittisia keskusteluita, mutta se, että valtiovarainministeri ei ole edes paikalla kun päätetään menokehyksistä, joka on keskeisesti valtiovarainministeriön valmistuksessa, niin se huolestuttaa minua. Huolestuttaa se, onko valmistelu silloin hyvää ja tehdäänkö päätöksiä silloin oikein, Orpo kertoo.

Hänen mielestään on vaikea nähdä, että kehyskeskustelua voidaan käydä ilman, että valtiovarainministeri tai ministeriön virkamiehet on paikalla. Hän spekuloi, että ehkä hallituksen neuvotteluissa ei haluta kuulla valtiovarainministeriön tiukkaa linjaa työllisyysvaikutuksista tai budjetin noudattamisesta.

Orpon mukaan Vanhasen poissaolo ei välttämättä nopeuta tai hidasta neuvotteluiden päätökseen saamista, mutta hän on huolissaan mahdollisista vääristä päätöksistä, joita valtiovarainministerin poissaolo mahdollistaa.

– Virhearviointeja voi nyt tulla.

– Kun en siellä ole, niin en voi tietää kuinka perusteellista taustakeskustelua on käyty tai kuinka pitkälle valmisteltuja papereita he esimerkiksi saavat. Se ei poista sitä, että Vanhasen poissaolo jättää aukon.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut ministeri Vanhasta kommentoimaan asiaa.