Hallituksen kehys- ja puoliväliriihessä alkaa tänään kuudes päivä. Tänään ja huomenna mitataan, kestääkö hallituksen apupuolueeksi leimatun keskustan kantti loppuun saakka, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Hallituksen viisikko lopetti sunnuntaina neuvottelunsa Säätytalolla kello 21 ja synkät ministerit poistuivat Helsingin yöhön vähäsanaisina kertomaan omilleen, missä mennään.

Tilanne ei ole hyvä. Päällä on hallituskriisi.

Tänään ja alkuviikosta mitataan varsinkin kepun kantti.

Samoin mittarissa on pääministeri Sanna Marinin (sd) johtajuus ja kompromissikyky – nykyhallituksen aikana ensimmäistä kertaa kunnolla. Itse asiassa vuosikymmeniin ei ole nähty vastaavaa hallituskriisiä.

Juha Sipilän (kesk) hallitus oli kaatua sotekriisiin jo syksyllä 2015, mutta Sipilän taktista hallituksensa kaatamista kuukausi ennen viime eduskuntavaaleja ei kannata ottaa nyt vertailukohdaksi.

Marinille tukala tilanne näkyy tulleen yllätyksensä.

– Marin ei ottanut tosissaan, että nyt ollaan tosissaan, keskustasta kuvataan tilannetta.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu kello 11 ylimääräiseen kokoukseen, jossa puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) valottaa ryhmälleen neuvottelutilannetta.

Hallituksen johtoviisikko kokoontuu sen jälkeen kello 12.30 Säätytaloon jatkamaan omia neuvottelujaan. Todennäköisesti hallituksen riihineuvottelut venyvät ainakin tiistaille.

Keskustan on pakko saada riihestä konkreettisia näyttöjä, että sen linjaukset on otettu huomioon. Keskusta on tietoisesti ja suunnitelmallisesti rakentanut ja luonut viime päivinä ja viikkoina itsestään kovan talouspuolueen kuvaa.

Nyt on sitten näytön paikka.

Jos keskusta tulee ulos riihestä pelkästään verbaalisen pulputuksen kanssa vailla konkretiaa, puolueelle nauretaan entistä enemmän: kiltti apupuolue, apupuolue, tyhjänpuhuja, katteeton uhoaja!

Asetelman keskusta on siis luonut täysin itse.

Kesäkuun kuntavaalienkin kannalta tilanne on kannatusalhossa elävälle keskustalle paha.

Suurin kiista eilenkin käytiin taloudesta ja tulevien vuosien budjettikehyksistä, minkä osalta puolueiden välillä on ammottava kuilu.

Talousriidassa kyse on hallituksen kahden jäljellä olevan vuoden, eli vuosien 2022 ja 2023, kehyksistä.

Lähtökohta oli, että pääministeri Marinin mukaan kumpanakin vuonna kehykset ylitettäisiin liki miljardilla.

Se tarkoittaisi käytännössä koko budjettikehysmenettelyn heittämistä roskakoriin.

Vasemmistoliitolle kehyslipsuminen sopii, samoin vihreille. Rkp on tomeroitunut viime päivinä sen sijaan kehumaan, että sekin on vastuullinen talouspuolue.

Sunnuntaina Marin tuli näkemyksistään tiettävästi alas, mutta kuinka paljon, siitä ei ole varmaa tietoa.

Kepullekin vuoden 2022 kehyksistä lipsuminen käy jossain määrin, muttei enää 2023, jolloin pitäisi palata perusuralle, kehysbudjetointiin.

Tukea keskusta sai sunnuntaina esimerkiksi arvovaltaiselta talouspolitiikan arviointineuvostolta ja sen puheenjohtajalta, Turun yliopiston taloustieteiden professorilta Jouko Vilmuselta. Vilmusen mukaan hallituksen pitäisi palata kehyksiin jo ensi vuoden alusta.

Sitä, millaisen kehysylityksen keskusta suvaitsee, seurataan todella tarkasti.

Siitä miljardiluvusta on nimittäin kiinni keskustan koko uskottavuus.

Mielenkiintoista ja ennenkuulumatonta on, että vaikka hallitus ja sen johtoviisikko neuvottelee nimenomaan kehyksistä, neuvotteluissa ei ole mukana valtiovarainministeri Matti Vanhasta (kesk).

Vanhanen nakattiin riihestä ulos jo torstaina. Hän sai palata sinne perjantaina, mutta ei enää sunnuntaina. Myös valtiovarainministeriön virkamiehet on pidetty sivussa ja sen virkavastuulla tekemiä talous- ja työllisyyslukuja on haastettu historiallisen kovasti vetoamalla muun muassa sosiaali- ja terveys sekä työministeriön miellyttävimpiin laskelmiin.

Tilannetta ei kummastella vain kepussa, vaan laajemminkin. Osuvasti tilannetta kuvaili Twitterissä eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok).

Hänen mukaansa tilannetta voisi verrata siihen, jos sodan syttyessä ulko- tai puolustusministeri jätettäisiin hallituksen neuvotteluiden ulkopuolelle:

– Mitä tässä maassa tapahtuu! Kehysriihi neuvottelut menossa ja valtvarain min (valtiovarainministeri) ulkona. Vrt. sota menossa ja ulko- ja puolmin’t (ulko- ja puolustusministerit) ulkona hallituksesta. Tai jos käydään hallitusneuvotteluja ilman VMä (valtiovarainministeriä). Ja kaikki käy kepulle! Enpä olisi uskonut tällaista nöyryytystä, Kanerva twiittasi.

Periaatteessa keskusta puolustaa hallituksessa sen omaa ohjelmaa.

Rinteen hallitusneuvotteluissa miljardiluokan menot pantiin sileäksi heti alkuun, ja ne piti kuitata vaalikauden lopussa työllisyyden lisääntymisellä ja talouskasvulla.

Hallitusohjelman mukaan julkisen talouden on oltava tasapainossa vuonna 2023 ja työllisyysasteen 75 prosenttia. Niin ei käy, vaan talouden raiteille saaminen on nykytietojen varassa jäämässä seuraavan hallituksen urakaksi.

Työllisyyden osalta kovin kiista koskee hallituksen tempputyöllistämistä. Esimerkiksi pääministeri Marin on luvannut vuoteen 2023 mennessä satatuhatta uutta ”päätösperäistä” työllistytettävää, mutta kysymys kuuluu, maksavatko työpaikat julkiselle ja kansantaloudelle enemmän kuin ne koskaan voisivat tuottaa.

Korona on sekoittanut tilanteen, mutta esimerkiksi kestävyysvaje ja muut rakenteelliset ongelmat ovat ennallaan.

Lisäksi koronan jälkeinen elvytyspulssi tulee hämärtämään pitkää talouskuvaa parin tulevan vuoden aikana. Tulevaa tilannetta on verrattu jopa Korean sodan aiheuttamaan suhdannekasvuun 1950-luvulla. Suomenkin talouden uskotaan piristyvän voimakkaasti parin vuoden ajaksi.

Pääministeri Marin on siis hankalassa tilanteessa, josta hänen pitäisi luovia ulos.

Hän on kuin harakka (ei Timo Harakka, sd) tervatulla katolla: jos ei pyrstö jää kiinni, nokka jää: keskustan lähtö kaataa hallituksen, mutta niin kaataa myös vihreiden lähtö, samoin käytännössä vasemmistoliiton.

Marinin vaihtoehdot ovat todella vähissä.

Vähemmistöhallitus ei pysyisi pystyssä. Ja nimenomaan Marinin on vaikeaa rakentaa uutta hallituspohjaa, sillä hänen suhteensa esimerkiksi kokoomukseen on hyisen kielteinen. Perussuomalaiset eivät tulisi kysymykseenkään Marinin hallituksen täydennys- tai korvausjoukoksi.

Erilaisten hallituspohjatunnustelujen jälkeen edessä olisivat todennäköisesti ennenaikaiset vaalit.

Eli Marinin käsiin jäisi toimitusministeristö, joka ei voisi tehdään mitään talouspäätöksiä, vaan Suomi pysähtyisi kuukausiksi.

Sdp:llä oli viimeksi pääministerin paikka täyden hallituskauden (Paavo Lipponen) 1999–2003 eli parikymmentä vuotta sitten. Hallituksen kaatuminen kesken kauden tarjoaa Sdp:lle kaamean näköalan.

Ylipäätään Suomessa hallitukset ovat olleet vaalikauden mittaisia lähivuosikymmenet Kalevi Sorsan (sd) hallituksesta 1983–1987 alkaen.

Riihessä kepu ja vihreät riitelevät turpeen jyrkän alasajon kompensaatiosta turvetuottajille, mutta talouskysymyksiin verrattuna asia on silti marginaalinen.

Tuli turpeeseen ratkaisu tai ei, kehysriihi on joka tapauksessa tulehduttanut vihreiden ja keskustan välit totaalisesti.

Keskustassa on katsottu henkeä haukkoen puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) esiintymistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ohisalo on kyseenalaistanut Annika Saarikon neuvotteluvaltuudet ja keskustan ekologisuuden kesken neuvotteluiden.

– Miten Ohisalo edes kehtaa! kepussa ihmetellään ja muistutetaan, että hallituksessa juuri Ohisalo on se, jolta neuvottelumandaatti useimmiten on puuttunut.

Alkuviikon ydinkysymys on: kaatuuko hallitus?

Tällä hetkellä siihen ei osaa vastata kukaan, vaikka loppujen lopuksi kaikki tuntuvat uskovan, että hallitus ei kaadu. Lopulta hallituksen kaatuminen ei olisi yhdenkään hallituspuolueen etu.

Lisäksi: kun tilanne on kriisiytynyt, tilanne saattaa karata lopulta käsistä, vaikkei se olisi tarkoituskaan. Matkaan voi tulla yllättäviä tekijöitä, kun tunteet esimerkiksi eduskuntaryhmissä nousevat pintaan.

Mutta entisensä hallitus ei enää ole.

Hallitus on jatkossa poliittisesti rampa ankka, sisäisesti ristiriitainen, osin jopa toisiaan inhoava sakki, jonka kohtalonpäivät saattava koittaa jo syyskuun varsinaisessa budjettiriihessä.