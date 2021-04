Neuvottelut kehysriihiasioista jatkuvat maanantaina, johtoviisikko ei löytänyt vielä sopua.

Hallituspuolueiden puheenjohtajaviisikko jatkoi sunnuntaina neuvotteluja kehysriihikysymyksistä Helsingin Säätytalolla. STT:n saamien tietojen mukaan puheenjohtajat olivat keskustelleet edelleen menokehysten ja työllisyystoimien kaltaisista suurista kysymyksistä.

Pienemmistä asioista, kuten Veikkauksen tulojen romahduksen kompensoinnista järjestöille tai turpeentuottajien asemasta, voidaan erään hallituslähteen mukaan sopia vasta, kun menokehyskysymykseen on löydetty ratkaisu.

Neuvotteluja käytiin tiukan radiohiljaisuuden vallitessa aamuyhdestätoista iltayhdeksään, jolloin päivän neuvottelut lopetettiin. Neuvottelut jatkuvat maanantaina. Pääministeri Sanna Marin (sd) ei avannut neuvottelujen sisältöjä eikä ennakoinut, milloin kehysriihineuvotteluissa mahdollisesti saadaan sopu.

– On sinänsä hyvä asia, että neuvottelupöydässä ollaan ja ollaan valmiita asioita yhdessä käsittelemään, hän sanoi Säätytalolta poistuessaan.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi, että viisikko kävi talouspainotteisia keskusteluja.

– Yhteistä näkemystä etsitään, hän tyytyi kommentoimaan.

Myös Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi, että tärkein viesti on se, että keskustelut jatkuvat ja ihan rakentavassa hengessä. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo sanoi, että viisikon neuvotteluissa on päästy aidosti eteenpäin.

Marin peräänkuulutti kompromissikykyä

Ennen neuvotteluja sunnuntaina Marin arvioi, että tilanne oli vaikeutunut perjantaisesta. Marin kävi lauantaina kahdenvälisiä keskusteluja muiden puheenjohtajien kanssa.

– Pakko tunnustaa, että tilanne on hyvin vaikea. Vaikea tästä on löytää ratkaisua, jos kaikilla puolueilla ei ole halukkuutta ratkaisua löytää, Marin sanoi Säätytalolla.

Marin kertoi tehneensä kuluneella viikolla useita kompromissiesityksiä ja hakeneensa kokonaisuutta, jonka kaikki hallituspuolueet voisivat hyväksyä. Hän peräänkuulutti hallitusryhmiltä kompromissikykyä.

– En ole tällä hetkellä kovinkaan toiveikas, mutta tietenkin teemme parhaamme. Itse olen valmis yrittämään ja olen valmis tuomaan pöytään seuraavatkin viisi kompromissiesitystä, mutta jos ei muilta löydy tahtoa, niin minä en pysty sitä tahtoa yhteisestä kokonaisuudesta muodostamaan.

Menokehyksiin paluu hiertää

Hallituskauden puoliväliin osuvassa riihessä hallitus tarkastelee ohjelmansa etenemistä sekä valtion tulevaa talouskehitystä.

Keskiviikkona alkaneen kehysriihen piti alun perin olla kaksipäiväinen, mutta hallituspuolueet eivät viidentenäkään päivänä löytäneet sopua tulevien vuosien menokehyksistä ja työllisyystoimista. Erimielisyyttä on STT:n tietojen mukaan muun muassa siitä, milloin pitäisi palata menotasoon, josta hallituskauden alussa sovittiin. Keskustan mielestä tasoon pitäisi palata vuonna 2023.

Neuvotteluja on normaaliin tapaan pohjustettu kevään mittaan, mutta ne ovat venyneet tästä huolimatta.

– Tietenkin työllisyys ja talous ovat isoja kysymyksiä ja niistä olemme yrittäneet hakea sellaista keskitietä, joka voisi eri tahoille sopia, mutta kyllä näiden lisäksi on tämä turvekysymys, joka on äärimmäisen vaikea. Se on hyvin periaatteellinen ja asia, joka on toisille puolueille erittäin iso kysymys, Marin sanoi sunnuntaina.

Henriksson: Ei hallituskriisiä koronan lisäksi

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti sunnuntaina Säätytalolle saapuessaan, ettei keskusta ole ainoa talouden isosta kuvasta huolestunut puolue. Hänen mukaansa huoli on yhteinen, mutta puolueilla on erilaisia tapoja ilmaista sitä.

– Jää nähtäväksi, millä tulokulmalla kollegat tähän nyt tulevat. Mielestäni meidän tehtävämme on nyt etsiä ratkaisu ja siihen tarvitaan tahtoa.

Henriksson kertoi olevansa yllättynyt siitä, että nyt on haluttu antaa kuva, että keskusta on huolensa kanssa yksin. Hän huomauttaa Rkp:nkin lähtevän siitä, että kehyksiin on palattava ja nyt keskustellaan siitä, miten se onnistuu.