Kommentti: Keskusta tarvitsee kasvot säilyttääkseen Marinilta tymäkän diilin, mutta se voi joutua taas pettymään

Keskusta on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa sen kädenjäljen on todellakin näyttävä riihen päätöksissä tai sille nauraa koko juuresmaa ja puoli Suomea. Jos taloudesta ja työllisyydestä päästään yli, seuraavaksi pelätään turvepommin räjähdystä. Marinin on valittava puolensa ja siksi Ohisalon twiittisormi laulaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala.

Pääministeri Sanna Marin (sd) joutuu viikonloppuna ja lähipäivinä kaivamaan itsestään esiin todellisen diilintekijän pakittaakseen hallituksensa kriisistä ulos – jos se vielä siis on mahdollista. Keskiviikon pattitilanteesta on nyt edetty hallitusneuvottelujen käymisen ja hallituskriisin kaltaiseen tilanteeseen. Tilanne on räjähdysherkkä. Sitä eivät auta vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon kitkerät piikit keskustalaiskollegalleen Annika Saarikolle. Vihreiden pinna on kiristymässä. Kulisseissa pelätään sitäkin, että vaikka taloudesta ja työllisyydestä päästäisiin sopuun, homma kosahtaa loppumetreillä turpeeseen. Mutta ensin talous ja työllisyys. Marinin on löydettävä siitä keskustan kipurajan alittava ratkaisu, jotta neuvotteluja on koko hallituksen voimin järkeä jatkaa maanantaina. Pääministeripuolueessa on yhä ilmoilla optimismia, että yhteinen kuva löytyy. Keskusta ajaa vasemmanlaidan demariksi tiedettyä pääministeriä valitsemaan puolensa velkarallissa ja työllisyydessä. Sitä tyydyttääkseen Marinin on liikuttava omasta poterostaan – keskeinen kysymys on, riittääkö mittaluokka. Toistaiseksi on nähty hiiren askelia – Marinin aiempi kompromissiehdotus oli suoranainen loukkaus keskustalle. Ei siis välttämättä riitä. IS:n tietojen mukaan pääministeripuolueessa on luottoa siihen, että kehyksistä diili syntyy ytimeltään seuraavasta ajatuksesta. Hallitus tunnistaa, että vielä nyt tilanne vaatii menokehyksen ylittämistä, mutta se toimii niin, että seuraavan hallituksen aikana budjetti palaisi aiemmin arvioituun uraan. – Yhteinen näkymä on siitä, että taloutta pitää tasapainottaa ja vahventaa, että päästään velkasuhteen vakauttamiseen noin 2025, vuosikymmenen puolivälissä, asia kiteytetään. Siis seuraavan hallituksen aikana. Hallituslähteistä muistutetaan, että keskusta on itsekin ajanut kehyksen ylittämistä esimerkiksi tki-rahastolla, Veikkauksen edunsaajien, turveyrittäjien ja yritysten tukemisella. Valtionvarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi Ykkösaamussa, että hänestä kehyksen ylittyminen vielä ensi vuonna on selvää. – Kyse on siitä, kuinka nopeasti palataan kehykseen, Vanhanen sanoi. Hän vaikutti olevan tosissaan kehyskurissa. Eikö ollutkaan? IS:n tietojen mukaan Sdp:ssä jaetaan kyllä huoli velkaantumisesta. Samalla katsotaan, että riihessä pitää tehdä tietyt päätökset, mutta julkisen talouden tasapainottamisen kaikista yksityiskohdista ei ole aika sopia vielä tässä riihessä. Keskustelussa Säätytalolla ovat nousseet esiin sopeuttamistoimet aivan loppukaudesta. Riihikriisien normaali ratkaisukaava onkin ratkaisujen siirtäminen. Siinä tullaan luottamukseen. Voiko luottaa siihen, että hallituskumppanit ottavat tarvittavat jatkoaskeleet seuraavissa koetuksissa? Vaikealta tuntuu, jos keskustan kulmasta katsoo. Keskusta on tietoisesti ajanut itsensä tilanteeseen, jossa se ei voi tulla riihestä ulos ilman, että sen kädenjälki ja vaatimukset todella näkyvät tuloksessa. Tai voi, mutta silloin sille nauravat ne kuuluisat naurismaan ja samalla myös kaikkien muiden juuresmaiden aidatkin. Aivan päinvastaista nyt haetaan. Sitä ei saa ensi vaalikauden visiolla. Sillä saa röhönaurua juuresmaalta. Tulevissa riihissä eduskuntavaalit siintävät jo kirkkaana horisontissa. Kaikki Suomessa tietävät, että puolivälin krouvin jälkeen isoja päätöksiä harvoin enää tehdään. Hallitus painii edelleen myös aivan peruskysymyksissä, eikä tunnu pääsevän suosta ylös. Yksinkertaistaen vasemmistopuolueet vastustavat, että julkisen talouden tasapainottamisen maksumiehiä olisivat työttömät. Keskusta pitää esillä yrityksiä. Selvää lienee sekin, ettei pääministeripuolue Sdp aivan S:n mutkalle kepun edessä ole valmis taipumaan. Totuuden nimissä Marinilla ei hallitusvaihtoehtoja nykyiselle ole ja tämä tietenkin tiedetään keskustassa. Koska keskustan parranpärisyttäminen jo hivenen tuskastuttaa hallituksen riveissä, kriisin kulisseista nostetaan esiin vanhaa ay-viisautta: Jos aikoo mennä lakkoon, pitää tietää, miten sieltä tullaan pois. Keskustan arvioidaan tietävän tai sitten sen vaihtoehdoksi jää exit-strategia hallituksesta. Marin yrittää aukaista hallituksen kriisin solmuja kahdenvälisillä neuvotteluilla viisikon puheenjohtajien kanssa. Sunnuntaina koko viisikko kokoontuu etsimään ratkaisuhalukkuutta ja tietä ulos kriisistä. Jos taloudesta ja työllisyydestä sopu löytyy, mörkönä nurkassa vaanii vielä turve. Se on riihen isossa kuvassa pikkiriikkinen asia, mutta sota, jota keskusta tai vihreät eivät katso voivansa hävitä. Kyse on identiteettipolitiikasta, symboliarvosta. Kaikki hallituspuolueet haluavat auttaa turveyrittäjiä oikeudenmukaisessa siirtymässä. Vihreille ei käy, että kasvu- ja kuiviketurpeen nostamiseen annettaisiin lisää tukea. Turpeesta ei ole ollut viisikossa järkeä vääntää aiemmin ratkaisua, koska hallituksen jatkon edellytyksetkin ovat auki. Jotta turveriita saadaan ratkaisua, Marinin on jälleen valittava puolensa. Ohisalon twiitit ja piikit Saarikolle sinkoilevat ilmoille todennäköisesti juuri tästä syystä. Kun keskustaa yritetään saada pysymään hallituksessa, vihreiden arvot ja rajat voivat joutua kauppatavaraksi. Hallituslähteistä Ohisalon piikkejä ihmetellään. Ne ovat olleet kriisissä vain bensaa liekkeihin. Ohisalon merkillinen piste-twiitti Saarikon erilaisia velkahuolia käsitelleen puoluevaltuuston puheen jälkeen herätti kummastusta. Sen voi kuvata näin tai katsoa pituutensa vuoksi tästä jutusta. ”Ekologinen velka.” Perässä kymmenittäin pisteitä ja tyhjiä rivejä. Lopussa kysymys: ”Missä on huolipuhe siitä?” No riihessäpä sekin. Hallituslähteistä huomautetaan kuivakasti, että ekologinen velka on yksi riihen aivan olennainen osa, vaikka se ei julkista keskustelua ole hallinnut. Jos hallitussopu syntyy, riihessä hyväksytään ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tiekartat. Niistä huolipuhetta löytyy. Vihreät ja keskusta lopulta päättävät, onko niistä jompikumpi valmis kaatamaan riihen turpeeseen, jos muuten kriisistä löydetään tie ulos.