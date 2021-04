Sdp:n Mäkynen keskustalle: ”Huoli julkisen talouden kestävyydestä on yhteinen”

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen uskoo, että hallituksen puoliväliriihessä esiin nousseet erimielisyydet ovat vain painotuseroja.

Keskustan suunnalta on tullut kritiikkiä Sdp:n suuntaan julkisen talouden kestävyydestä hallituksen kehysriihineuvottelujen yhteydessä. Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vakuuttelee nyt puolueen sivuilla julkaistussa tekstissä, että Sdp jakaa tämän huolen.

– Näkemyseroja on, mutta isossa kuvassa ne ovat maltillisia. Puolueilla on esimerkiksi yhteinen näkemys siitä, että julkinen talous on viimeisimpien ennusteiden valossa mahdollista vakauttaa ennakoitua nopeammin, Mäkynen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että vaikka Suomen luottokelpoisuutta pidetään erinomaisena ja näkymiä vakaina, ei se tarkoita, ettei pidemmän aikavälin kestävyydestä olisi aiheellista olla huolissaan. Velkaa ei hänen mukaansa voi kasvattaa loputtomiin.

– Mitään yksittäistä taikatemppua ei varmasti löydy, mutta lyhyellä aikavälillä tärkeintä on kasvun ja investointien käynnistyminen. Edelleen on huolehdittava, ettei koronakriisin aiheuttama työttömyys pääse pitkittymään ja muuttumaan rakenteelliseksi, Mäkynen jatkaa.

Mäkynen on keskustan Matti Vanhasen linjoilla siinä, että pian maailmantaloudessa alkaa historiallisen nopea talouskasvu. Suomen halutaan olevan tässä kasvussa mukana.

Mäkynen painottaa pidemmän aikavälin toimia, kuten työllisyyden ja tuottavuuden kohentamista. Suomalaisten työuria voitaisiin hänen mukaansa pidentää ja työllisyyttä kohentaa työterveyttä parantavilla toimilla. Lisäksi koulutukseen olisi hänen mukaansa panostettava. Mäkynen uskoo, että näistä toimista hallitus on pitkälti samoilla linjoilla.

Näitä tavoitteita hän kuvailee hankkeeksi, joka on yhtä hallituskautta pidempi.

– Loppujen lopuksi riihessä esiin nousseet erimielisyydet ovat painotuseroja. Vaikka Keskusta painottaa nopeaa paluuta koronaa ennen sovittuun menotasoon ja Sdp toimia, joilla Suomi pääsee maailman talouden kiihtyvään kasvuun mukaan, ei se tarkoita, etteikö Sdp olisi huolissaan kestävyydestä tai keskusta kasvusta. Näkemykset saadaan sovitettua yhteen, Mäkynen päättää.