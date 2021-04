Saarikon mukaan tilanne hallituksen neuvotteluissa on vakava – ”Nyt otetaan yhteen, eikä loppu­tulos ole vielä kenenkään tiedossa”

Annika Saarikon mukaan hallituksen on pidettävä menokehyksestä kiinni. Hän korosti myös ylivelkaantuneiden yrittäjien ja nuorten tukea.

Keskustan puheenjohtaja ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko korosti valtiontalouden kehyksen merkitystä puheessaan keskustan puoluevaltuustolle lauantaiaamuna.

– Velkavaihde on ollut juuri nyt perusteltu, mutta se ei saa jäädä päälle. Emme voi ratkaista rakenteellisia ongelmiamme merkittävällä lisävelalla, Saarikko totesi.

– Meidän pitää rakentaa koko ajan polkua ulos ja miettiä, miten velkaantuminen saadaan haltuun, kun korona ei enää sanele politiikan tärkeysjärjestysten listaa.

Keskustapuolue on kesken olevassa hallitusriihessä ollut eri linjoilla muiden puolueiden kanssa kehystason noudattamisesta.

Keskusta hylkäsi keskiviikkoiltana pääministeri Sanna Marinin (sd) tekemän ehdotuksen, jossa olisi nostettu kehystasoa ensi vuonna 900 miljoonalla eurolla ja vielä hallituskauden lopussa 2023 850 miljoonalla eurolla.

– Hallitus, joka ei pysty tekemään taloudenhoitoa koskevia päätöksiä, ei pysty huolehtimaan muistakaan tehtävistään, Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa hallitus on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään taloudenpitoon. Saarikon mukaan keskustan tehtävänä on olla tasapainottava voima, joka pitää yhteyttä sekä oikealle että vasemmalle.

– SDP-yhteistyössä on rajujenkin riitojen jälkeen hyvä huomata, että heillä on tapana pitää sovitusta kiinni. Sitä arvostan. Näin Suomea on yhdessä rakennettu. Onnistummeko tässä nyt? hän kysyi.

– Silloin kun neuvottelutilanne on tiukka, lähes yhteen sovittamaton, on helppo ajatella, että toinen on totaalisen väärässä. Politiikassa ei mistään tule mitään, ellei arvosta toista.

Hänen mukaansa puolueella on oikeus näkemyksiinsä, mutta huomautti, että näin on myös muilla.

– Silloin, kun otetaan yhteen, otetaan oikeista asioista. Nyt otetaan yhteen, eikä lopputulos ole vielä kenenkään tiedossa. Tilanne on vakava, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan puolue haluaa myös tukea ylivelkaantuneita suomalaisia. Erityisesti hän kiinnitti huomiota yrittäjiin ja nuoriin.

– Yrittäjä, jonka yritystoiminta on ajautunut taloudelliseen umpikujaan, ansaitsee nopean uuden mahdollisuuden. Tämä vaatii myös muutoksia konkurssi- ja yrityslakeihimme, hän totesi.

Saarikko korosti yritysten ja yrittäjien luovan työpaikkoja. Koronan takia hyvinkin hoidetut yritykset voivat joutua vaikeuksiin, mutta siitä ei saa seurata kaikkensa menettäneiden yrittäjien joukkoa.