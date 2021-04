Setä Arkadia: Ottaako Marinin hallitus työllistämistavoitteensa Gogolin Kuolleista sieluista?

Setä Arkadia alias Timo Haapala epäilee, että Sanna Marinin (sd) hallitus on ottanut mallia huikeisiin sadan­tuhannen ”päätösperäisiin” työllisyystavoitteisiinsa Nikolai Gogolin klassikkoromaanista Kuolleet sielut. Samalla Setä Arkadia muistuttaa kannatusvajoamisesta kärsivää kepua, että sitä niittää, mitä kylvää...

Kuluneen viikon kehys- ja puoliväliriihessä kepulaiset tuntuivat heränneen kuin ikiturpeesta, että mihin olemmekaan päämme lyöneet, miten ihmeessä olemme löytäneet itsemme Suomen historian vihervasemmistolaisimmasta hallituksesta ever ja siunanneet harhautuneesti hymyillen kaikki sen päätökset.

Sitten on ihmetelty, kun äänestäjät eivät ymmärrä ja kannatus laskee.

Pahin pettymys on ollut hallituskumppani vihreät. Tässä yhteydessä Setä Arkadia ei malta olla viittaamatta hiukan mukaillen Uuteen Testamenttiin ja Paavalin Galatalaiskirjeeseen (6:7):

– Älkää eksykö, Äänestäjä ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Sattumoisin ajatus on myös tri. Seppo Kääriäisen (kesk) väitöskirjan nimi.

Kun Antti Rinne (sd) keväällä 2019 kutsui rökäletappion kärsineen keskustan hallitukseensa, kepun kellokkaat juoksivat Säätytalolle naama innon punassa: mustien autojen takapenkki kutsui, ja politrukkiarmeijalle oli tiedossa hyväpalkkaisia sisätöitä.

Hallituskriisin uhatessa hallituksen avustaja-armeijalla on ollut kiire selvittää, miten karenssihakemus täytetään. Jos hallitus kaatuu, avustajille on luvassa puolen vuoden karenssipalkka.

Innokkaimmat hallitukseen lähtijät syyttävät nyt hätäpäissään hallitusasemasta ex-puheenjohtajaa Juha Sipilää (kesk), joka hoiti hallitusneuvottelut.

Moni on ihmetellyt myös hallituksen utopistisia työllisyyspuheita. Rinteen hallitusneuvotteluissa keksittiin sanahirviö ”päätösperäinen työpaikka”, ja Sanna Marinin (sd) hallituksessa ajatusta on jalostettu. Työllisyys­huutokaupassa Marin nokitti esittämällä jopa sataatuhatta päätösperäistä työllistä vuoteen 2030 mennessä.

Kas kun ei kahtasataatuhatta tai puolta miljoonaa!

Ongelmana on tosin valtiovarainministeriön excel-taulukko, jonka mukaan todellisia työpaikkoja näyttäisi syntyvän korkeintaan murto-osia. Mutta kuka käskee uskoa valtiovarainministeriötä, jos STM:stä tulee mukavampia ennusteita?

Työllisyystavoitteiden osalta hallitukselle ja Marinille löytyy esimerkki klassikkokirjallisuudesta. Kenties sieltä oppi on noukittukin: kyseessä on Nikolai Gogolin romaani Kuolleet sielut (1842).

Siinä päähenkilö Tshitshikov ostaa maanomistajilta ”kuolleita sieluja” eli kuolleita maaorjia, joita ei ole vielä poistettu henkikirjoitusluettelosta.

Tshitshikovin oli määrä nousta melkoiseksi maatilalliseksi olemattomien maaorjien määrän perusteella, mutta loppu meni tunnetusti mönkään ja Tshitshikovia kohtasi häväistys. Ehkä suomalaiseen työllisyyshistoriaan voisi nousta vastaavalla metodilla?

Yksi viikon ikävistä tapahtumista on valtionyhtiö Stora Enson Veitsiluodon-tehtaan lopettamispäätös. Tällä kertaa pääministeri Marin ei ole puhunut tehtaan kannattavuudesta toisin kuin viime syksynä, jolloin hän haukkui yksityisen UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen vastuuttomuudesta ja kertoi, että UPM:n Kaipolan lakkautettava tehdas on kannattava.

Stora Enson suuromistaja on valtion omistusyhtiö Solidium. Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen on kaiken kukkuraksi myös Stora Enson hallituksen puheenjohtaja. Kuin huutomerkiksi Stora Enso kertoi perjantaina parantaneensa tulostaan roimasti. Liiketulos nousi tammi–maaliskuussa vuoden takaisesta 180 miljoonasta 328 miljoonaan.

Setä muistaa vielä keväältä 2008 Stora Enson Kemijärven-tehtaan lakkauttamisesta alkaneen huudon, kun vasemmisto-oppositio kävi hallituksen ja omistajaohjausministeri Jyri Häkämiehen (kok) kimppuun. Vasemmistoliitto teki välikysymyksenkin, johon Sdp yhtyi.

– Hallitus on katsonut sivusta, kun yritys on laittanut pörssikurssit ihmisten edelle. Vasemmistoliitto ei hyväksy tällaista yhtiövaltaa. Me vaadimme kansanvaltaa, sanoi tuolloin Paavo Arhinmäki (vas).

– Pelkkä talous määrittää lyhytnäköisen voitontavoittelun nimissä sen, että perheenäidit ja perheenisät saneerataan pihalle, sanoi Pia Viitanen (sd).

– Ei ole hyväksyttävää, että hallitus ei näytä esimerkkiä muille pörssiyhtiöille ja huolehdi omistamiensa yritysten yhteiskuntavastuusta, alueellisesta kehityksestä ja alueiden työllisyydestä, sanoi Krista Kiuru (sd).

Kyllä tuo kapitalismi on sitten kamalaa!