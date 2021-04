Marin: Taloudessa ja työllisyydessä päästy hyvin eteenpäin – neuvotteluihin menee koko perjantai

"Kaikki nämä asiat ovat auki, kunnes kaikista on sovittu."

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan kehysriihineuvotteluissa on päästy hyvin eteenpäin taloutta ja työllisyyttä koskevissa neuvotteluissa.

Marin arvioi, että neuvotteluihin tarvitaan koko perjantaipäivä. Hän toivoi, että kehysriihtä ei tarvitsisi jatkaa enää ensi viikolla.

Marinin mukaan on mahdollista että neuvotteluissa menee tänään hyvinkin pitkään.

– Kyllä me eilen pääsimme monessa kysymyksessä eteenpäin, mutta vielä on ratkottavaa. Vielä on avoimia kysymyksiä, joita tänään sitten käsittelemme, Marin sanoi saapuessaan neuvotteluihin Säätytalolle.

Marin ei halunnut arvioida, mikä on neuvottelujen pahin kiistakapula tällä hetkellä.

– Kaikki nämä asiat ovat auki, kunnes kaikista on sovittu.

Marin kertoi jatkaneensa torstai-iltana neuvotteluja Säätytalolla yli puoleenyöhön.

– Talouden ja työllisyyden ja työllisyyden isossa kuvassa olemme päässeet hyvin eteenpäin, mutta vielä on yksittäisiä asioita, joita pitää yhdessä ratkoa, koska kokonaisuus on se, mikä merkitsee, Marin sanoi.

– Pyrimme siihen, että tänään saisimme valmista, Marin summasi.