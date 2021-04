Kansanedustaja lähetti kollegoilleen kirjeen, jossa puolusteli Veikkausta – alkuperäinen teksti oli peräisin Veikkauksesta

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Gustafsson (sd) lähetti kaikille kansanedustajille kirjeen Sebastian Tynkkysen (ps) lakialoitteesta.

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd) on lähettänyt kaikille kansanedustajille kirjeen Sebastian Tynkkysen (ps) lakialoitteesta. Kirjeessä puolustetaan Veikkausta ja argumentoidaan Tynkkysen lakiesitystä vastaan. Tynkkynen esittää arpajaislakiin muutosta, joka poistaisi pelikoneet yli sadan neliömetrin kokoisista ruokakaupoista.

Kirjeen lähettäjä on Gustafssonin avustaja, joka on lähettänyt kirjeen Gustafssonin nimissä. Sähköpostin liitetiedostona tulleen kirjeen metatiedoista käy ilmi, että alkuperäinen teksti on laadittu Veikkauksen viestinnässä. Tiedoista näkee, että tekstiä on muokannut myös Gustafssonin eduskunta-avustaja.

– Olen ollut totta kai suoraan yhteydessä Veikkaukseen, koska Tynkkysen aloitteessa viitataan valtiovallan tekemättömyyteen eli jätetään huomiotta ikävällä tavalla lähes kaikki viime aikojen keskeiset vastuullisuustoimet. Annoin listan asioista ja teemoista, joihin toivoin taustoitusta ja sain palautetta joita omilla lisäyksillä täydensin ja syvensin, Gustafsson kertoo Ilta-Sanomille.

Gustafsson itse kertoo, että kirjeen lähettäminen kertoo siitä, että hän pitää asiaa tärkeänä.

– Olen ollut kansanedustajan 34 vuotta ja minulla oli mielestäni suorastaan velvollisuus oikaista väärät väitteet ja lähetin vasta nyt ensimmäisen kirjeeni kansanedustajille.

Ilta-Sanomat yritti torstai-iltana tavoittaa Gustafssonin avustajaa kommentoimaan sitä, miten paljon Veikkauksen viestinnän laatimaa tekstiä on muokattu.

Gustafsson on toiminut kansanedustajana vuodesta 1987 asti. Hän oli opetusministerinä Jyrki Kataisen (sd) hallituksessa 2011–2013. Gustafsson on tunnettu urheilumies. Hän oli Suomen Palloliiton varapuheenjohtaja 1991–2006. Vuodesta 1993 hän on toiminut Jalkapallosäätiön hallituksessa. Vuosina 1988–1994 Gustafsson toimi Suomen Palloliiton Tampereen piirin puheenjohtajana.