Annika Saarikko paalutti valtiontaloutta vahvistavien työllisyystoimien olevan ”paljon mukavampi tie kuin leikkauslistojen tie”. Niitä keskusta nyt hakee, mutta ei löydä Sanna Marinin kompromissiehdotuksesta tyydyttävällä tavalla.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi Säätytalolla suoraan, ettei pääministeri Sanna Marinin eilen viisikolle tuoma kompromissiesitys taloudesta ja työllisyydestä tyydytä keskustaa.

– Jo ennen kuin asia tuotiin julkisuuteen, totesin hänelle ja muille hallituskumppaneille, ettei se esitys tyydytä keskustaa.

Saarikko kertoi myös suoraan, miksi näin on. Hallituksella on koronakriisin toivottavasti rokotteiden myötä väistyessä ensimmäistä kertaa mahdollista katsoa, mitä Suomi tekee toipuakseen kriisistä. Kulman takana odottavat tutut vanhat ja vaikeat kestävyysvajeongelmat. Niihin on Saarikosta nyt palattava.

– Sellaistakin on ilmoilla, että keskustan ajatellaan olevan täällä vähän hankalana. Työllisyystoimien tekeminen yhdistää meitä. Kannatamme vaikkapa työttömien ihmisten palvelujen parantamista. Se on oikein ja hyvä. Mutta työllisyyden tehtävä on myös aina vahvistaa valtiontaloutta. Ja meidän huoli liittyy siihen, tehdäänkö ratkaisuja, joissa Suomen menot ja tulot tasapainottuvat. Kyse on siitä, että meille tuppaa jäämään tässä osaksemme kirstunvartijan rooli niiden suomalaisten puolesta, jotka ovat huolissaan velkaantumisesta, Saarikko sanoi.

Saarikko painotti, että hänen arvionsa mukaan paras tapa hoitaa Suomen taloutta on työllisyys.

– Se on paljon mukavampi tie kuin leikkauslistojen tie. Sellaista polkua me etsimme täältä ulos.

Keskustalähteistä sanottiin eilen IS:lle, että Marinin kompromissiesityksessä kehystasoa ollaan nostamassa miljardilla eurolla hallitusneuvotteluissa sovitusta.

– Emme voi lähteä mihinkään sosialistiseen vasemmistolaiseen talousajatteluun. Kyllä Marinilla on se tiedossa, mutta kun mikään merkittävä työllisyystoimi ei mene eteenpäin. Nyt täytyy saada velalle rajat ja aitoja työllisyystoimia, keskustalähteistä sanottiin IS:lle.

Kyse on siis siitä, miten tärkeäksi julkisen talouden tasapainottaminen tässä vaiheessa koronakriisiä nähdään hallituksessa. Saarikko ei halunnut muiden kantoja arvioida. Viiden puolueen hallituksessa erilaisia kantoja riittä.

– Painotukset ovat erilaisia. Sanon myös suoraan, että nyt jossain asioissa ne ovat tosi erilaisia. Semmoista politiikassa joskus on. Nyt meidän pitää yhdessä arvioida, onko meillä talouden tulevaisuudesta, joka on yksi tämän hallituksen tärkeimpiä tehtäviä, riittävän yhtenäinen näky.

Mikä Marinin kompromissiehdotuksen suurin ongelma on?

– Suomalaiset varmasti ymmärtävät, että kun puhutaan rahasta niin valtionvarainministeriöllä on paras kyky arvioida, millaisia asioita taloudessa olisi hyvä tehdä. Sitä on tärkeä kuunnella. Varmasti joissain asioissa on jo löydetty yhteisymmärrystä, mutta kyllä se kiteytyy siihen, tehdäänkö sellaisia päätöksiä, jotka varmasti vahvistavat tietä, jolla Suomen velkaantuminen päättyy. Velkaantumisen pitää tietenkin kriisin jälkeen päättyä.

Hallituksella on erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavoin työllisyyslukuja lasketaan. Keskusta on painottanut valtionvarainministeriön laskuoppia. Neuvotteluista tihkuneiden tietojen mukaan Marinin kompromississa työllisyysvaikutukset jäävät VM:n todentamina vaatimattomaksi, mutta TEM:n ja STM:n laskuopilla haettava määrä täyttyisi.

– Edessä on pitkä päivä. Keskusta etsii ratkaisuja, mutta pitää kiinni myös periaatteistaan ja omista arvoistaan.

Kuinka mahdollista on, että keskusta pitkän päivän päätteeksi lähtee hallituksesta?

– Tapoihini ei kuulu uhkailla, enkä pidä sitä perusteltuna. Asiat ratkaisevat. Pääministeripuolue arvioi, miten näitä neuvotteluja juoksutetaan tästä eteenpäin. Totean, että pöytään tuotu esitys vastasi paljolti sitä, mistä oltiin aiemmin keskusteltu ja olen sanonut, ettei se sisällä riittävästi asioita, jossa valtion velkaantuminen siis menot ja tulot tasapainottuvat.

Keskustaa kritisoitiin eilen Sdp:stä siitä, ettei se suostu etenemään missään asioissa.

– Politiikkaan kuuluu, että joskus asiat jäävät toviksi seisovaan veteen. On hyvä miettiä suuntaa. Politiikkaan kuuluu sopiminen, mutta myöskin kertoa, missä kunkin rajat ja arvot kulkevat.

Keskusta ei siis jarruta jarruttamisen ilosta?

– Ei se taida olla hyvä neuvottelutaktiikka. Se taitaa olla tunnettu ennemmin muunlaisista kuin politiikan pöydistä. Emme jarruta, mutta haluan sanoa, että olen aivan tosissani siinä, että hallituksen pitää pystyä taittamaan valtion velkaantumista ja tekemään aitoja työllisyystoimia.