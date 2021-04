Keskustassa pöyristyttiin riihineuvottelujen keskeyttämisestä – Marin IS:lle: ”Olen tehnyt kompromissiesityksen puolueille”

Keskustalaiset kritisoivat kovin sanoin pääministeriä ja väläyttävät jälleen hallituksen jättämistä.

Hallituksen ensimmäinen kehysriihipäivä päättyi keskiviikkona kriisitunnelmissa.

Keskustalaiset pöyristyivät, kun pääministeri Sanna Marin (sd) päätti keskeyttää viisikon neuvottelut illalla.

– On aivan pöyristyttävää, että pääministeri keskeyttää neuvottelut. Meillä oli valmius neuvotella koko ilta ja yö, mutta Marin keskeytti neuvottelut, keskustasta kommentoitiin IS:lle keskiviikkoiltana.

Marin teki keskiviikkoiltana hallitusviisikon kokouksessa kompromissiesityksen, jonka sisältöä ei avattu.

– Olen tehnyt kompromissiesityksen puolueille työllisyys- ja talouskokonaisuudesta. Toivon, että pääsemme eteenpäin neuvotteluissa ja ratkaisuhalukkuutta löytyy, Marin kommentoi IS:lle.

Keskustasta ilmoitettiin jälleen keskiviikkoiltana, että heillä on valmius lähteä hallituksesta, jos kehysriihestä ei saada puristettua riittäviä talous- ja työllisyyspäätöksiä.

– Tietyt asiat on pakko saada eteenpäin, meillä on valmius istua vaikka kuinka monta päivää. Jos joku luulee, että me soten takia roikutaan tässä, niin se on väärä luulo. Ei me tulla soten takia uhraamaan Suomen talouspolitiikan isoa linjaa, keskustasta kommentoitiin.

– Kysymys on hyvin pitkälti Sanna Marinin johtajuudesta, hänellä on ollut kuukausia aikaa valmistautua tähän riiheen, mutta hän on käyttänyt kaiken ajan koronatoimiin, keskustalähteistä kritisoitiin.

