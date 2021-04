IS:n tiedot: Kehysriihi pattitilanteessa – Sdp ja keskusta syyttelevät toisiaan: ”Aina kun ollaan pääsemässä eteenpäin, vedetään jarrua”

Demarit syyttävät keskustaa viivyttelystä. Keskustassa katsotaan, etteivät neuvottelut ole vielä edes kunnolla alkaneet.

Hallituksen kehysriihi on IS:n tietojen mukaan jumissa.

Pääministeripuolue Sdp ja valtiovarainministeripuolue keskusta syyttelevät toisiaan pattitilanteesta.

– Jos kepu liikkuisi, ratkaisuja saataisiin nopeasti. Mikään ei tunnu kelpaavan, demareista kritisoidaan keskustaa.

– Sdp ei halua liikkua työllisyydessä mihinkään. Nyt mitataan oikeasti Sanna Marin. Onko hänestä tekemään sellaista kompromissia, että tämä hallitusyhteistyö voi jatkua, keskustasta haastetaan.

Sdp:stä kerrotaan, että hallituksella on ollut jo pitkään kasassa toimet 20–30 000:sta uudesta työllisestä, mutta keskusta vaatii kovia keinoja, kuten ”sosiaaliturvan leikkaamista”.

– Tämä on se, mikä oikeasti hiertää. Useita erilaisia kompromissiesityksiä on tehty pitkin viikkoa, mutta tilanne on jotenkin jumissa ja kiertää kehää. On sellainen tunnelma, että kepu tahallaan viivyttää. Aina kun ollaan pääsemässä vähän eteenpäin, vedetään jarrua. Kaikilla meillä muilla alkaa olla jo turhautumista, kun hommat eivät etene, demareista tuskaillaan.

Esillä on ollut, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso olisi aluksi korkeampi ja myöhemmässä vaiheessa matalampi. Näkökulmasta riippuen ansiosidonnaisen porrastamisen katsotaan kannustavan työttömiä työllistymään paremmin tai rokottavan niitä työttömiä, joiden työllistyminen on joka tapauksessa vaikeampaa.

Demareissa nähdään, että keskustasta tulee aina uusia ehdotuksia, eikä varsinaiseen kovaan neuvotteluvaiheeseen päästä.

Keskustassa taas katsotaan, että neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa.

– Kaikki muut taisivat tietää, että näistä tulee vakavat neuvottelut, koska keskusta on asettanut riman niin korkealle – paitsi Sanna Marin. Hänelle tämä on tullut yllätyksenä, koska hän ajattelee, että tästä päästään vapunviettoon, keskustasta parahdetaan.

– Kertoo pahaa, jos keskusta nähdään ongelmana. On pääministeripuolueen tehtävänä löytää ratkaisut, toinen kommentti kuuluu.

Hallituksen kaatumisella hallituslähteet eivät spekuloi – ainakaan ”tässä vaiheessa”.

– Emme uhittele hallituksesta lähdöllä, mutta olemme asettaneet tietyt reunaehdot, talouspolitiikan pitää olla uskottavalla pohjalla, keskustasta kommentoidaan.

Kehysriihen keskeiseksi kiistakysymykseksi näyttää muodostuneen yksittäisten työllisyystoimien, kuten ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen, lisäksi talouden iso kuva.

Yhdelläkään hallituspuolueella ei ole haluja lähteä kovien leikkausten tielle, mutta keskustassa nähdään, että riihessä pitäisi löytää askelmerkit talouden tasapainottamiselle ja taloudenpidon normalisoitumiselle.

– Viime vuonna valtion piikki oli käytännössä auki, yrityksiä ja työntekijöitä tuettiin. Hyvinä aikoina holtiton velkaantuminen ei voi jatkua loputtomasti, keskustasta kommentoidaan.

Keskustasta viestitään, että Sdp uskoo Yhdysvaltojen, Kiinan ja EU:n elvytyksen kääntävän suhdanteen Suomelle suotuisaksi.

– He ajattelevat elvytyksen helpottavan meitä niin paljon, ettei tarvitse tehdä omille kannattajille mitään ikävää.

Demareista kiistetään väite elvytykseen turvautumisesta.

– Ei täällä varsinaisesti edes neuvotella uusista elvytyspaketeista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) vierailivat lyhyesti median edessä Säätytalon edessä keskiviikkona alkuillasta. Marin kertoi, että esitykset on kuultu ja riihi jatkuu ryhmäneuvotteluna.

Kehysriihineuvotteluiden on tarkoitus jatkua torstaina. Riihen on arvioitu jatkuvan vielä torstain jälkeenkin.