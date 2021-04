Työllisyyskysymykset ja turve ovat kehysriihen vaikeimmat asiat.

Hallitus vakuutteli yhtenäisyyttään hetkeä ennen kehysriihen alkua.

– Jää nähtäväksi, kuinka pitkään nämä neuvottelut kestävät. Toivon mukaan tulemme täältä yhtenäisenä joukkueena, joka vie Suomea eteenpäin, pääministeri Sanna Marin (sd) totesi Säätytalon portailla.

Tänään ja huomenna käytävä kehysriihi on hallituksen vaikein yksittäinen virstanpylväs, ja neuvottelujen vaikeimmat asiat ovat työllisyyskysymykset ja turve.

Työllisyyskysymyksissä eniten kitkaa on aiheuttanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus, joka ei käy Sdp:lle ja vasemmistoliitolle.

Marin ei ottanut kantaa työttömyystuvan porrastamiseen ja ilmaisi kantansa poliitikon sanakääntein.

– En mene yksityiskohtiin. Meillä on kunnianhimoinen työllisyystavoite, joista osan olemme täyttäneet ja loppua haemme. Uskon, että ratkaisuja löydetään, ja ne ovat oikeudenmukaisia, ja taloutta ja työllisyyttä eteen päin vieviä, Marin totesi.

Hallituksen työpaikkatavoitteesta on kasassa noin 30 000 päätösperäistä työpaikkaa, ja kehysriihessä olisi tarkoitus saada 20 000–30 000 päätösperusteista työpaikkaa lisää.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vas.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, opetusministeri Jussi Saramo, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja pääministeri Sanna Marin (oik.) saapuivat hallituksen puoliväliriiheen Säätytalolle Helsingissä 21. huhtikuuta 2021.­

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) puolestaan sanoi selvästi, että vasemmistoliitto ei kannata ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta.

– Meillä on paljon parempia keinoja lisätä työllisyyttä kuin ansiosidonnaisen porrastaminen. Porrastaminen kuulostaa sinällään hyvältä, että siirretään työttömyyden lopusta sinne alkuun.

– Käytännössä me otamme siltä porukalta, joka kaikkein vaikeimmin työllistyy. Siirtäisimme rahaa sille porukalle, joka joka tapauksessa työllistyisi. Valtaosa ihmisistä työllistyy hyvin nopeasti normaalioloissa. Tämä porrastaminen jopa heikentäisi työllisyyttä. Kyllä tässä kaikki keinot ovat pöydällä, ja meillä on kaikki eväät saada riittävät työllisyysluvut, Saramo totesi.

Turvekysymyksessä ratkaistavana on tuki turveyrittäjille.

Hallituksen tavoitteena oli puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä, mutta se on puolittumassa jo ensi vuonna.

Päästökaupan hinta on nostanut turpeen hintaa, siirtymä pois turpeesta on ollut liian nopea, ja turvetta on korvattu fossiilisilla polttoaineilla.

Vihreät tuskin taipuu turpeen verotuksen keventämiseen, mutta vihreät suhtautuu suopeasti tukeen turveyrittäjille.

– Ollaan tietysti sitouduttu siihen, että ihmiset, jotka tällä hetkellä elinkeinonsa turpeesta saavat, että heille olisi tukea myös jatkossa tässä siirtymässä. Itse koen erittäin tärkeäksi, että näitä ihmisiä tuetaan, mutta elinkeinotoimintaan itsessään ei lähetetä viestiä, että näin voi jatkaa tästä ikuisuuteen, sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) totesi.

Kulttuuriministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) muistutti, että turpeen käyttö on vähenemässä päästökaupan hinnankorotusten vuoksi peräti 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

– Nyt meitä mitataan, kuinka reilu ja oikeudenmukainen se siirtymä on. Ei vain näiden yrittäjien kannalta, vaan myös suomalaisten kannalta, jotka maksavat lämmityksestään laskua, tai yrittäjien kannalta, jotka kasvattavat suomalaisille salaattia tai lihaa lautaselle, Saarikko sanoi.