Omistajaohjausministeri Tuppurainen Kemin-tehtaan sulkemisesta: ”Syytä uskoa, että yhtiön hallitus ja johto ovat huolellisesti tilanteen harkinneet”

Tuppuraisen mukaan Stora Enson pitää tutkia kaikki keinot olemassaolevien tuotantopaikkakuntien uudistamiseksi.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo, että valtion osaksi omistaman Stora Enson tulee kantaa yhteiskuntavastuutaan yhtiön Kemin-paperitehtaan sulkemispäätöksen jälkeen.

Valtio omistaa Solidiumin kautta Stora Ensosta 10,7 prosenttia ja äänistä 27,3 prosenttia.

– Stora Enson toiminta Suomessa ja erityisesti työllisyyskysymykset ovat meille tärkeitä, emmekä tätä vain katseella seuraa. Olen käynyt keskustelua Stora Enson maajohtajan kanssa ja painottanut sitä, että Solidiumin kautta omistajana odotamme panoksia kestävään kasvuun. Yhtiön pitää tutkia kaikki keinot, joita sillä on olemassaolevien tuotantopaikkakuntien uudistamiseksi. Oulussa suljettiin kaksi paperikonetta hiljattain, joista toinen on konvertoitu kartongin tuotantoon ja toisenkin osalta selvityksiä tehtiin, Tuppurainen kommentoi eurooppaministereiden videokokouksen jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiistaina, että Stora Enso on tehnyt ”ymmärrettävästi omista lähtökohdistaan tämän päätöksen”.

Myöskään Tuppurainen ei kyseenalaista tehtaan sulkemispäätöstä, vaikka sanoo, että päivä oli hänelle pohjoisen kansanedustajana ja Pohjois-Suomen ministerinä raskas.

– Tämän tyyppiset operatiiviset ratkaisut kuuluvat jo osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan mukaan yhtiön johdolle ja hallitukselle, ja on syytä uskoa, että yhtiön hallitus ja johto ovat huolellisesti tilanteen harkinneet ja päätyneet ratkaisuun huolellisen valmistelun seurauksena. Tässä on taustalla paperin kysynnän jo pitkäaikainen lasku, ja etätyöskentely koronan johdosta on sitä entisestään vauhdittanut.

Tuppuraisen mukaan yksi tutkimisen arvoinen asia on se, voisiko Kemin alueelle kohdistaa tukea EU:n globalisaatiorahaston kautta.

– Kuva ei ole pelkästään synkkä, Metsä Group rakentaa alueelle biotuotetehtaan ja muitakin investointeja on käynnissä. Stora Enson ratkaisu niin Suomessa kuin Ruotsissa liittyy trendinomaiseen paperin kysynnän laskuun, ja siltä osin se pitää sellaisena käsitellä.