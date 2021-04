Kiuru: Koronaluvut laskevat kolmatta viikkoa – ”Kesä alkaa olla lähempänä kuin koskaan”

Pääministeri Marin arvioi, että työikäiset saataisiin rokotettua kesän aikana.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on esittänyt usein synkkiä varoituksia tautitilanteesta hallituksen koronaneuvotteluihin saapuessaan, mutta tiistaina oli toisenlainen ääni kellossa.

– On hyvä sanoa, että olemme aidosti kolmatta viikkoa laskussa, Kiuru kommentoi.

Kiuru sanoi, että kun koronaluvut saadaan ”aidosti laskuun myös leviämisvaiheen alueella”, niin ”kesä alkaa olla lähempänä kuin koskaan”.

– Tässä tilanteessa emme voi ottaa etupainotteisesti rajoituksen purkua ohjelmaan. Jos tautitilanne jälleen kääntyisi nousuun, me auttamatta myöhästyisimme kesän tekemisessä, Kiuru toppuutteli.

Kiurun mukaan odotettu käänne tautitilanteessa on silti viimein tapahtunut, vaikka yhä on Ahvenanmaan lisäksi kuusi sairaanhoitopiiriä, joiden tilanne on selkeästi muita alueita heikompi.

– Näillä alueilla ei ole tulossa kesää, ellei numeroita saada alas.

THL:n mukaan koko väestöstä reilu viidennes on saanut ainakin yhden koronarokoteannoksen.

Äskettäin tuli tieto, että Johnson & Johnson keskeyttää rokotetoimitukset Eurooppaan. Astra Zenecaa on taas annettu vain yli 65-vuotiaille veritulppaepäilyjen vuoksi. Toisaalta Biontechin ja Pfizerin rokotetta on tulossa Suomeen viikoittain noin 50 000–80 000 annosta enemmän kuin aiemmin on ennakoitu.

– On totta, että olemme saaneet huonoja uutisia sekä Astra Zenecan että Johnson & Johnsonin osalta. Samaan aikaan olemme saaneet äärettömän hyviä uutisia, koska EU pääsi sopimaan erikseen toimitettavasta erästä kesäkuun loppuun mennessä Biontechin ja Pfizerin rokotetta. Erä on niin suuri, että se on meidän loppuviikon ilouutinen, Kiuru katsoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi hallituksen exit-kokoukseen saapuessaan, että että Suomen työikäinen väestö saataisiin rokotettua kesän aikana.

Hallitus tiedottaa Marinin mukaan ”näkymästä kesään” keskiviikkoaamuna.