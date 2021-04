Sdp, keskusta ja kokoomus vastaavat – miksi paperitehtaat Suomessa lopetetaan?

Stora Enso kertoi aamulla lopettavansa Veitsiluodon paperitehtaan Kemissä.

Kun paperin kysyntä on internetin myötä vähentynyt, metsäyritykset päättävät usein sulkea paperitehtaita Suomessa ja paperin tuotanto jatkuu muualla.

Hallituspuolue keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen on huolestunut paperitehtaiden alasajoista Suomessa.

– Ikävä juttu. Mitään emme sille mahda, että paperia ei enää käytetä ja sen kysyntä vähenee. Olemassa olevasta tuotannosta – missä päin maailmaa se tapahtuu – meidän pitää olla huolissaan Suomessa siitä, että olemmeko me kilpailukykyinen ympäristö raskaalle teollisuudelle, Honkonen totesi.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen toivoo, että hallitus puuttuisi teollisuuden sähköistämistukeen, jotta tehtaat pysyisivät Suomessa.­

Keskustan varapuheenjohtaja Honkonen toivoo hallitukselta ratkaisuja teollisuuden työpaikkojen puolesta huomenna alkavasta kehysriihestä.

– Vaikka on supistuva toimiala, se vaikuttaa siihen, että jos teollisuus häviää kokonaan, häviää myös tuotekehitystoiminta Suomesta. Se lähtee tehtaiden mukana, ja jäljelle ei jää mitään. Hallituksen pitää ottaa tämä vakavasti puoliväliriihessä, ja löytää ratkaisu teollisuuden sähköistämistukeen, eli vanhaan päästökauppakompensaatioon. Ja muita elementtejä, joilla saadaan kilpailukykyä paremmaksi, Honkonen sanoi.

Keskusta on toivonut muun muassa paikallisen sopimisen lisäämistä ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista.

Metsäyhtiöt ovat viime vuosina lopettaneet useita paperitehtaita ympäri Suomen, ja uutta teollisuutta on rakennettu tilalle vähän.

Äänekoskelle on tullut uusi biotehdas, ja Kemin uudesta sellutehtaasta ilmoitettiin alkuvuonna.

– Sellutehdas työllistää vähän porukkaa verrattuna paperiin ja kartonkiin. Kemiin rakennettava tehdas ei kompensoi Kemin työpaikkamenetyksiä, Honkonen sanoi.

Valtio omistaa osuuden Stora Ensosta, joka nyt siis aikoo lopettaa paperitehtaan Kemin Veitsiluodossa.

Honkonen muistuttaa, että metsäyhtiöistä vain Metsä Group on tehnyt Suomeen isoja, uusia investointeja. Honkonen toivoi valtio-omistajalta painetta, että myös valtio-omisteinen Stora Enso investoisi Suomeen.

– Ehkä valtion pitäisi omistajana huolehtia siitä, että Stora Enso myös investoisi jatkossa uusiin tuotantolaitoksiin Suomessa. Kun katsoo Metsä Groupia, Stora Ensoa ja UPM:ää, silmille pantavaa on se, että Metsä Group on näistä metsäjäteistä ainoa, joka investoinut viime vuosina merkittävästi Suomeen. Kahdella muulla yhtiöllä ei ole niin innokkuutta investoida Suomeen.

– Peräänkuulutan tähän painetta valtio-omistajalta. Äänekoski, Rauman sahainvestointi ja Kemin tuleva sellutehdas ovat Metsä Groupin investointeja, Honkonen sanoi.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti Veitsiluodon uutista surullisena, ja toivoi hallitukselta konkreettisia tekoja Veitsiluodon työntekijöiden ja Kemin auttamiseksi.

Orpon mielestä hallituksen pitäisi myös tehdä kehysriihessä kilpailukykyä parantavia päätöksiä, jotta työpaikat Suomessa säilyisivät.

Orpo huomautti, että vuosikausien ajan Suomessa on tehty enemmän poistoja kuin investointeja.

– Meillä ei kymmeneen vuoteen investoinnit ole olleet plussalla. Poistot ovat olleet isompia kuin investoinnit, paitsi sinä vuonna, kun Äänekosken sellutehdas rakennettiin. Investointien saaminen ja olemassa olevan teollisuuden pysyminen vaatii vakaan toimintaympäristön.

– Se vaatii päätöksiä siitä, että työn, yrittämisen ja omistamisen verotusta ei kiristetä, päinvastoin sitä pitäisi laskea eurooppalaiselle tasolle. Lisäksi meidän pitäisi uudistaa työmarkkinoita, taata osaavan työvoiman saanti ja paljon muuta. Nämä ovat asioita, joita hallitukselta nyt toivotaan – ja myös signaalia siitä, että Suomessa huolehditaan vastuullisesti taloudesta, Orpo totesi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii hallitukselta muun muassa verokevennyksiä ja työmarkkinauudistuksia, jotta teolliset työpaikat säilyisivät Suomessa.­

Orpon mukaan toimintaympäristö kokonaisuudessaan vaikuttaa yritysten päätöksiin, että pysyykö teollisuus Suomessa ja tuleeko tänne uusia investointeja.

Viime kesänä UPM päätti lopettaa paperitehtaansa Kaipolassa Jämsässä, tänään Stora Enso teki saman päätöksen Veitsiluodon paperitehtaalleen Kemissä.

– Ei ole muuta viisautta kuin että Suomi on vetovoimainen investoinneille, kilpailukykyinen talous. Vuosikymmenen alkupuolella, kun paperitehtaita lopetettiin, elettiin rakennemuutoksen aikaa. Sen jälkeen metsäteollisuuden edellytykset ovat parantuneet, sellun ja erilaisten paperituotteiden kysyntä ovat parantuneet. Kun yritykset ovat kansainvälisessä markkinassa, kilpailukyvyllä ja toimintaympäristöllä on merkitystä.

– Jos ei ole kilpailukykyä, maa pikkuhiljaa hiipuu bulkkiin ja tytäryhtiötaloudeksi. Meillä ei ole varaa menettää teollista perustaa. Se on kansantalouden kivijalka, Orpo muistutti.

Huonojen uutisten vastapainoksi tänä vuonna on kuultu muutama hyvä uutinen. Metsä Group siis ilmoitti helmikuussa rakentavansa sellutehtaan Kemiin, ja eilen brittiläinen Johnson Matthey kertoivat tehneensä aiesopimuksen akkutehtaan rakentamisesta Vaasaan.

– Nämä ovat entistä arvokkaampia. Metsä Groupin investointi ei korvaa Stora Enson Veitsiluodon tehdasta, se on erityyppinen. Tarvitsemme uusia investointeja, ja iloitsemme jokaisesta akkutehtaasta. Se ei poista sitä, että meillä on rakenteellinen ongelma, joka liittyy kilpailukykyyn. Nesteen investointi meni Rotterdamiin.

– Jos kilpailukyky ja investointiympäristö ovat kunnossa, silloin saamme uusia investointeja. Se ei ole mahdotonta. Jos ajattelemme vaikka Turun laivanrakennusta tai Uudenkaupungin autotehdasta, näiden piti olla auringonlaskun aloja Suomessa. Se on mahdollista, jos osaaminen on huipussaan. Se ei yksin riitä, jos kilpailukyky pettää. Jos hallitus ei herää ja ummistaa silmänsä teollisen pohjan rapautumisesta ja investoinnit ovat pakkasella, siinä rapautuu suomalainen hyvinvointi samalla, Orpo totesi.

Pääministeripuolue Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman oli eniten huolissaan Veitsiluodon tehtaan työntekijöistä.

– Tämä on kova isku Kemin alueelle ja erityisesti tehtaan työntekijöille ja heidän perheilleen. Kaikki ajatukset ovat heidän luonaan. Työntekijät tarvitsevat kaiken tuen, hallitukselta tarvitaan toimia, ja aivan erityisesti tämän yhtiön (Stora Enso) on kannettava vastuu työntekijöistä, Lindtman sanoi.

– Varmasti tässä näkyy tämän alan rakennemuutos, jossa paperin kysyntä on laskenut. Tilanne korostaa sitä, että talouspolitiikka on pidettävä aktiivisena ja yritysten kasvua tukevana. Päätöksiä, joissa teollisuuden kustannuksia on helpotettu, niistä on pidettävä kiinni, Lindtman jatkoi.

Stora Enso on valtionyhtiö. Paperitehtaita pyörii ympäri maailmaa, mutta Suomessa suljetaan?

– Valtio on vähemmistöomistaja pörssiyhtiössä. Yhtiöltä pitää vaatia vastuunkantoa. Ja valtion tulee rakentaa muutosturvapakettia, joka luo näkymää ihmisille sillä alueella.

Miten hallitus kantaa vastuuta, että Suomeen saataisiin investointeja?

– Sanon kolme asiaa, joita tämän hallituksen aikana on tehty, ja niitä pitää jatkaa. Teollisuuden sähkövero on alemmalla tasolla kuin minkään hallituksen aikana. Kuljetuskustannukset pidetään kurissa. Ja millä on suurin vaikuttava tekijä, ja mikä on tärkeää koronakriisin pitkittyessä, että talouspolitiikka pidetään yritysten kasvua ja ihmisten työllisyyttä tukevana niin pitkään kuin on tarvis.

– Metsäpuolella sellun näkymä maailmalla on kasvanut. Metsä Groupin investointi Kemiin vie kehitystä toiseen suuntaan, mutta se ei riitä korvaamaan Kemin alueen menetyksiä. Edellytykset investoida Suomeen ovat kunnossa, kun tänne tulee kuitenkin suuria investointeja.

Eikö sellusta pitäisi tehdä Suomessa vaikka kartonkia tai muita tuotteita kuin viedä puolijalostetta maailmalle?

– Ilman muuta. Sen jalostusastetta tulee nostaa, Lindtman sanoi.