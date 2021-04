Pääministeri Marin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta: ”Ymmärrettävästi yhtiö on tehnyt omista lähtökohdistaan tämän päätöksen”

UPM:ää Kaipolan tehtaan sulkemisesta tylyttänyt pääministeri ei esittänyt kritiikkiä Stora Ensoa kohtaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli viime syksynä kovasanaisesti metsäyhtiö UPM:ää Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta.

Marin kyseli julkisuudessa useaan otteeseen, oliko yhtiön todella tarpeen sulkea tehdas, joka oli pääministerin saamien tietojen mukaan kannattava.

Tiistaina tuli ilmoitus valtion osaksi omistaman Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta Kemissä. Arviolta 670 ihmistä uhkaa menettää työpaikkansa.

Marin kuvaili päätöstä ”erittäin kovaksi iskuksi työntekijöille ja alueelle”, mutta esitti myös ymmärrystä Stora Enson päätöstä kohtaan.

– Ymmärrettävästi yhtiö on tehnyt omista lähtökohdistaan tämän päätöksen, Marin muotoili Säätytalolle hallituksen koronakokoukseen saapuessaan.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky perusteli sulkemispäätöstä heikentyneellä paperin kysynnällä.

Yhtiön mukaan Euroopan paperimarkkinoilla on runsaasti ylikapasiteettia, mikä on johtanut historiallisen alhaisiin hintoihin ja monien paperitehtaiden kustannuskilpailukyvyn heikentymiseen.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Twitterissä tiistaina, että kiristyvä verotus ja kasvavat kustannukset hyydyttävät investoinnit ja vievät kilpailukyvyn tehtailta.

Stora Enson ratkaisusta jo viime viikolla kuullut Marin vakuutti hallituksen tekevän kaikkensa investointien lisääntymisen eteen.

– Hallitus on tehnyt merkittäviä ratkaisuja sen eteen, ettei tällaisia uutisia tulisi, muun muassa teollisuuden sähköveron laskemisen EU-minimiin. Kemin alueelle teimme merkittäviä panostuksia väylään ja infraan Metsä Groupin investoinnin osalta, Marin sanoi.

Kun Kaipolan tehdas suljettiin, Marin vieraili alueella. Kemissä Marin ei ole käymässä ainakaan heti, sillä hänellä on ”kehysriihi johdettavana”.

– Työministeri Haatainen on katsonut jo kalenterista aikaa, jolloin hän voi käydä alueella, Marin kertoi.

Marinin mukaan hallitus tekee parhaansa ”ihmisten, työntekijöiden ja alueen tueksi”. Tukimuotoihin Marin ei ottanut kantaa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi Säätytalolle saapuessaan, että Kemin alueelle aiotaan hakea mahdollisesti tukea EU:n globalisaatiorahastosta.

Keskeisiä toimijoita rakennemuutostilanteessa ovat Haataisen mukaan te-toimisto, ely-keskus ja Kemin kaupunki.

Stora Enson ilmoitus ajoittui hallituskauden tärkeimpänä päätöksentekopaikkana pidetyn kehysriihen alle. Hallituksen pitäisi tehdä kehysriihessä ennen kaikkea työllisyyttä vahvistavia päätöksiä.

Keskustan riveistä on annettu ymmärtää, että puolue on valmis jopa lähtemään hallituksesta, jos hallitus ei osoita nyt riittävää päätöskykyä. Keskusta haluaisi muun muassa edistää paikallista sopimista ja uudistaa työttömyysturvaa.

Marin antoi viestin hallituskumppaneilleen Säätytalon edustalla.

– Olen hyvin ratkaisuhakuinen ihminen ja toivon, että ratkaisuhalukkuutta on myös muiden toimijoiden osalta. Tässä on kyse siitä, tullaanko riiheen yhdessä etsimään ratkaisuja vai asioita, joista ei yhteisymmärrystä löydetä. Tämä on jokaisesta puolueesta ja hallituksen ministeristä kiinni, miten tulemme riihestä ulos.