Oikeuskansleri: Kelan automaattisesta päätöksenteosta tulisi säätää lailla

Kela lupaa jatkossa kertoa, jos päätös on tehty automaattisesti.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti katsoo, että Kelan automaattiseen päätöksentekoon liittyvän lainsäädännön tarve tulisi selvittää pikaisesti. Lainsäädäntö olisi tarpeen, jotta sekä hyvä hallinto että asiakkaiden oikeusturva saataisiin varmistettua, Pöysti sanoo.

Pöysti otti Kelan automaattisen päätöksenteon tutkittavaksi omasta aloitteestaan.

Selvityksen perusteella ei ollut Pöystin mukaan syytä epäillä, ettei asiakkaiden oikeuksia ja oikeusturvaa kyettäisi turvaamaan Kelan automaattisessa päätöksenteossa. Päätöksenteolle ei kuitenkaan ole yleisen tietosuoja-asetuksen eikä perustuslain edellyttämää oikeusperustaa.

Lainsäädännön puute on Kelan mukaan este automaatioon liittyville kehityshankkeille. Oikeusministeriössä valmisteltava automaattista päätöksentekoa koskeva yleislainsäädäntö ratkaisee Pöystin mukaan osan ongelmista, mutta Kelan kohdalla se ei välttämättä riitä.

Kelan päätöksiin ei ole kirjattu tietoa, että ratkaisu on tehty automaattisessa käsittelyssä. Kela on luvannut muuttaa toimintaansa ja jatkossa päätöksessä kerrotaan, jos se on tehty automaattisessa käsittelyssä.

Oikeuskanslerin selvityksen taustalla on työmarkkinatukea koskeva ratkaisu. Siinä oli kyse tuolloin voimassa olleen työttömyysturvan aktiivimallista. Kela oli apulaisoikeuskanslerin mukaan menetellyt lainvastaisesti, kun se ei ollut ilmoittanut kantelijalle, kuka päätöksen oli tehnyt.