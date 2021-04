Leppä penää hanhiasiassa toimia ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselta (vihr).

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) haluaa valkoposkihanhen pois tiukasti suojeltujen lajien listalta ja vaatii kovempia keinoja hanhien hätistelyyn.

– Tarvitaan lupa ampua – ja lupa ampua kohti. Valkoposkihanhi ei ole millään muotoa uhanalainen lintu, sen kanta on kestävä, kasvava ja vahva, Leppä painotti politiikan toimittajien yhdistyksen etätapaamisessa tiistaina.

Valkoposkihanhet saivat Lepän mukaan viime keväänä ja kesänä aikaan tietyillä alueilla ”totaalituhon”.

Valkoposkihanhia pellolla Tuusulan Seittelinlahdella 7. lokakuuta 2020.­

– Ne syövät ihan kaiken, mikä vähänkin vihertää – paitsi nokkoset. Tuho rahasummassa oli reilu kolme miljoonaa euroa, ja tuhoala oli yli neljännes Pohjois-Karjalan peltopinta-alasta. Joidenkin tilojen kohdalla tuho oli katastrofaalinen.

Leppä asetti viime vuonna ”hanhinyrkiksi” kutsutun työryhmän, joka etsi keinoja hanhiongelman ratkaisemiseen.

Lepän mukaan hanhinyrkki teki oikein hyviä ehdotuksia, mutta toimeenpano on ympäristöministeriön vastuulla.

– Oma viestini on, että karkotusluvat, ampumisluvat ja saaliin hyödyntämisluvat pitää tulla ennen hanhia. Tämä on yksiselitteisesti ympäristöministeriön vastuulla. Olen patistellut kollega Mikkosta (ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen) toimimaan.

Turve on yksi keskiviikkona alkavan kehysriihen kiista-aiheista.

Hallitus on lupautunut puolittamaan turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä, mutta jo tehdyt päätökset turpeen verotuksen kiristämisestä – jotka keskustakin on siunannut – ovat saaneet aikaan keskustalaisten mielestä hallitsemattoman kierteen.

– Vero nousi, ja se oli viimeinen niitti. Haketta on tuotu enenevässä määrin, ja sitä on tuotu Venäjältä. Se ei ole missään nimessä järkevää, koska kotimaistakin tavaraa on saatavilla.

Lepän mukaan huoltovarmuuskynnyksen alarajan nosto olisi yksi tervetullut toimi, joka toisi turpeelle pohjakysynnän. Lisäksi turvetuottajia tulisi tukea Lepän mukaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta.

– Päätösten pitää tulla rivakasti, sillä ala on ollut tiukassa hirressä. Vaikka meillä on ollut nahistelua ja kovia äänenpainoja, niin olen luottavainen, että ymmärrys löytyy.

Keskusta ja vihreät ovat ottaneet tiukasti yhteen turpeen lisäksi muun muassa metsäpolitiikasta. Lepän mukaan ”osa hallituskumppaneista katsoo vain yhtä kulmaa”, kun keskusta katsoo ”kaikkia kulmia”.

– Se on se iso ero, mikä tulee melkein asiassa kuin asiassa. Ratkaisukeskeisyyttä peliin. Ei sillä pelkästään pärjätä, että pannaan jumiin, suojellaan, kielletään. Tämä on se, joka meitä erottaa.