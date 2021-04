Kokoomuksen Mykkänen hallitukselle Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta: ”Se ei vetele, että meillä lähtee tuotannollisia työpaikkoja”

Stora Enso kertoi ikäviä uutisia hallituksen kehysriihen aattona.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) toivoo hallitukselta päätöksiä työpaikkojen puolesta.

Metsäjätti Stora Enso kertoi tiistaina lopettavansa Veitsiluodon paperitehtaan, ja Kemissä työttömäksi jää 600 ihmistä.

– Tämä teroittaa sitä, että Suomen kilpailukyky pitää saada kuntoon. Konkreettiset, työpaikkoja luovat päätökset pitäisi olla keskiössä kehysriihessä, Mykkänen totesi.

Mykkänen ei lähde neuvomaan Stora Ensoa, vaan penää hallitukselta vastuuta työpaikkojen säilymiseksi ja luomiseksi Suomessa.

– Yksittäisissä tehdaspäätöksissä on paljon asioita, ja siinä on vaikea mennä neuvomaan.

– Se ei vetele, että meillä lähtee tuotannollisia työpaikkoja – viime syksynä Kaipola, ja nyt tämä Veitsiluoto – jos vastaavasti ei saada tilalle uutta työtä tuotannolliseen toimintaan, Mykkänen sanoi.

Uutinen tuli hallitukselle kehysriihen aattona. Marinin hallitus kokoontuu keskiviikkona ja torstaina kehysriiheen, jossa työllisyyskysymykset ovat keskeisin ja vaikein asia.

Mykkäsen mielestä Veitsiluodon paperitehtaan lopettamisen pitäisi herättää hallitus päätöksentekoon.

– Toivottavasti tämä olisi herätys hallitukselle huomiseen riiheen. Tutkimus ja tuotekehitys ovat tärkeää tulevaisuuden rakentamista, mutta me tarvitsemme niitä päätöksiä, jotka tässä ja nyt helpottavat työllistymistä: paikallisen sopimisen helpottamista, työvoimatarpeen mahdollistamista, että sitä on teollisuuden tarpeisiin. Meillä on edessä työvoimapula nousukaudella, kun rakenteellinen työttömyys on niin korkea.

– Tarvitsemme myös selkeän linjauksen siitä, että yritysten verotusta ei kiristetä, vaan työn ja yrittämisen verotusta kevennetään. Nämä ovat niitä perussuuntia, joilla teollisen toiminnan kilpailukykyä parannetaan heti. Toivottavasti tämä muistutus teollisen pohjan heikkoudesta antaisi hallitukselle rohkeuden tehdä päätöksiä; Mykkänen sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mykkänen muistuttaa Suomen perusongelmista.

– Meillä investoinnit ovat laahanneet pitkään. Keskeinen ongelma on, että Suomi on kalliimpi maa rakentaa ja pyörittää uusia tehtaita. Tällaisen jatkuminen vie meiltä työpaikat teollisuudesta pois, Mykkänen sanoi.