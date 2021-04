Kommentti: Kehysriihi kaadetaan pääministerin syliin – ensi viikolla mitataan Sanna Marinin johtajuus ja kompromissikyky

Hallituksen ensi viikon kehys- ja puoliväliriihestä on ennustettu ultravaikeaa. Sitä se onkin, mutta suurin vastuu on pääministeri Sanna Marinilla (sd). Ensimmäistä kertaa hän joutuu kunnon testiin muussa kuin koronassa. Nyt ei riitä vain kuiskailu Krista Kiurun (sd) kanssa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Hallituksen puoliväli- ja kehysriihi pidetään ensi viikon keskiviikkona ja torstaina.

Moni on jo povaillut, että Sanna Marinin (sd) hallitukselle soivat kuolinkellot.

Asioiden edelle ei kannata mennä, mutta aikuisten oikeasti hallitus on hankalimmassa paikassa koko kahden vuoden aikana, Antti Rinteen (sd) hallitusaika mukaan lukien.

Katseet kohdistuvat keskustaan, sillä kepun lähtö kaataa hallituksen – enemmistö katoaisi keskustan myötä.

Keskustan ministeriryhmä, kuten epäilemättä muutkin, on pitänyt Teams-kokouksia koko viikonlopun ajan.

Puheet keskustassa ovat kovia, mutta puolue on niin monta kertaa hädissään huutanut sutta (satuvertaus), ettei sitä jakseta ottaa enää tosissaan.

Hallituskumppanitkin hiukan naureskelevat kepun uholle.

Mutta totta toinen puoli, tällä kertaa.

Keskustan viime torstaina eduskuntaryhmän kokousta kuvaillaan todella kovapuheiseksi, asioita nostettiin pöydälle – sellaisiakin, jotka eivät puolueen tai eduskuntaryhmän johdon korvia miellytä.

– Kuin olisi tuotu kasapanos korsuun, ryhmästä kuvaillaan käytyä keskustelua.

Työllisyys, talouspolitiikan linjapäätökset – ja turve.

Siinä on keskustan hätälista ensi viikolla. Jotakin jälkiä pitää saada, muuten riihestä ei ole ulos tulemista. Työllisyyspäätöksiä keskusta on vaatinut 20 000 – 30 000 työllistyvän edestä, myös työttömyysturvan porrastus saattaa olla vaatimuslistoilla.

Kepu on painanut julkisuuteen viestiä, että tällä kertaa ollaan tosissaan; uskokaa tai älkää.

Vaatimusten taustalla on myös toinen juttu, jonka keskusta haluaa nostaa esille:

Nimittäin Sdp:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin johtajuus.

Onko sitä?

Siitä otetaan mittaa ensi viikolla. Ensimmäistä kertaa kovan koronavuoden jälkeen.

Eikä Marinin johtajuuden perään katso vain keskusta, vaan kaikki muutkin hallituspuolueet.

Kesäkuun kuntavaalien alla kysymys on myös Sdp:lle elintärkeä, sillä puolueen lähinnä Marinin varaan laskettu kannatus menee alamäkeä.

Marinin johtajan kykyjä näet epäillään. Nyt on vihonviimeinen aika tehdä muutakin kuin koronapolitiikkaa.

Miten sujuu talous- ja työllisyyspolitiikka?

Varsinkin keskustasta korostetaan, että viimeistään ensi viikolla pääministerin on aika hoitaa hallitustaan. Kaikilla hallituspuolueilla on omia vaatimuksiaan, mutta juuri nyt Marinin pitää ottaa paikkansa hallituksen johdossa ja kyetä tekemään esimerkiksi tarvittavat kompromissit.

Panna kirkko keskelle kylää, kuten sanotaan.

Hallituksen koossa pysyminen ei ole keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton tai rkp:n asia.

Se on pääministerille ja pääministeripuolueelle kuuluva asia.

Pääministerin tehtävä on pitää hallitus kasassa. Kuten on aina ollutkin, vaikka tämän hallituksen aikana käsitykset ovat hämärtyneet. Hallituksen henki on samaan aikaan rapautunut totaalisesti.

Marinin johtajuutta ei peräänkuuluteta vain kepussa, vaan yhtä lailla Marinin omassa puolueessa Sdp:ssä, varsinkin sen eduskuntaryhmässä.

– Onko Marin loppujen lopuksi sisäistänyt asemansa koko hallituksen pääministerinä, kysellään.

Myös pääministerin kokemattoman avustajakaartin kykyä hoitaa tilanne epäillään.

Sdp:n muut ministerit ovat saaneet mittansa täyteen hallituksen työstä, jossa asiat on päätetty jossakin mystisissä Marinin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) palavereissa.

Muille on jäänyt kuunteluoppilaan rooli, linjaukset on saanut lukea lehdestä. Tämä on luonut pahaa verta.

Kuvaavaa on, että jopa Sdp:n muut ministerit ovat alkaneet puhua Kiurusta ”pääministeri Krista Kiuruna”.

Kehysriihen alla vaikuttavat myös tulevat ministerikierrätykset. Ainakin valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on jättämässä paikkansa keskustan puheenjohtajalle, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle.

Mahdollisesti myös Sdp kierrättää ministereitään.

Sattumalta ensi viikonloppuna on koolla myös keskustan puoluekokousten välillä ylintä valtaa käyttävä puoluevaltuusto. Sitä ennen perjantaina kokoontuu myös keskustan puoluehallitus.

Eli jos keskusta tekee kohtalokkaita päätöksiä, päättävät elimet ovat ensi viikonlopuksi jo valmiiksi koolla.

Jos hallitus kaatuisi, vähemmistöhallitus ei kauan kestäisi. Eronnut hallitus eli toimitusministeristö ei pystyisi puolestaan tekemään mitään talouspäätöksiä eli Suomi seisahtuisi pitkäksi aikaa.

Tätä joutuu miettimään nimenomaan pääministeri eli Sanna Marin.

Pääministerille kuuluu pääministerin vastuu.

Sdp:ssä tuskaillaan sitä, että kaiken lisäksi Marin on ideologisesti tyrmännyt Sdp:n pelikorttikasasta yhden keskeisen vaihtoehdon eli kokoomuksen kanssa tehtävän sinipunayhteistyön.

Marinin kokoomusinho on silmiinpistävää.

Nykyhallitukseen kokoomus ei muutenkaan lähtisi tekemään itsestään naurunalaista keskustan tapaan, vaan edessä olisivat laajat hallitusneuvottelut, todennäköisesti ennenaikaiset vaalit syksyllä.

Eli ensi viikolla ratkeaa paljon.

Mahdollista, ellei jopa todennäköistä, on kuitenkin, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pitää keskustan puoluevaltuustossa lauantaina avauspuheen, jollaisia on kuultu ennenkin:

Keskusta ei saanut kaikkia vaatimuksiaan läpi, mikä on yleistä monipuoluehallituksessa. Ja käsi sydämelle! Koronatilanne on yhä vaikea. Kuka haluaisi Suomeen koronakriisin lisäksi myös poliittisen kriisin? Keskusta on tottunut kantamaan poliittisen vastuunsa vaikeissa paikoissa aina Kyösti Kalliosta alkaen ja niin se tekee nytkin…

Viikon päästä ollaan viisaampia.