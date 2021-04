Professori Susanna Lindroos-Hovinheimo muistuttaa, ettei perustuslaki suoraan määrittele, millaista neuvonantoa oikeuskansleri saa antaa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin roolia hallituksen valmisteleman liikkumista rajoittavan esityksen suhteen on kritisoitu. Osa oikeusoppineista on sitä mieltä, että Pöysti on sähköpostikirjeenvaihtonsa perusteella toiminut oikeuskanslerin tehtävänkuvaan kuulumattomalla tavalla. Toisaalta oikeuskanslerin tehtävänkuva on sen verran väljästi määritelty, että oikeustieteen professorin mukaan on mahdotonta sanoa, että Pöysti olisi ylittänyt toimivaltuutensa.

Sähköpostiviestien mukaan Pöysti olisi antanut sittemmin perustuslaillisiin ongelmiin kaatuneen esityksen valmistelussa pääministeri Sanna Marinille (sd) apua lakitekstin kirjoittamisessa. Lisäksi Pöysti antoi myös viestintävinkkejä Marinille.

Oikeuskanslerinviraston 6. huhtikuuta itse julkaisema Pöystin ja pääministeri Marinin sekä Valtioneuvoston kanslian virkakunnan välillä käyty sähköpostiviestittely 25. maaliskuuta osoittaa, miten Pöysti osallistui esityksen arviointiin ja ohjeisti Marinia julkista esiintymistä varten.

Oikeuskanslerin tehtävät kerrotaan perustuslain 108 pykälässä. Oikeuskanslerin tehtäväksi nimetään muun muassa laillisuusvalvonta. Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että hallituksen esitysten sisältö on riittävä eduskunnan käsittelyä varten. Oikeuskanslerilla on kuitenkin kaksoistehtävä.

Oikeustieteiden professori Susanna Lindroos-Hovinheimo.­

Periaatteessa kanslerin ei tulisi antaa neuvoja siitä, miten jokin yksittäinen oikeudellinen pulma ratkaistaan, mutta toisaalta 108 pykälän mukaan ”oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.”

Tähän pykälään kiteytyykin muun muassa perustuslakiin perehtyneen oikeustieteiden professori Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan nyt käytävä keskustelu ja esitettävä kritiikki.

Hän korostaa, ettei perustuslain perusteella voida katsoa, että Pöysti olisi ylittänyt toimivaltuuksiaan, mutta tyylivirheitä hän on saattanut tehdä.

– Oikeuskanslerin pitäisi pitäytyä siinä, että antaa vain oikeudellisia neuvoja. Se, että hän on antanut viestintäneuvoja on mielestäni kummallista, ja sitä voi perustellusti kritisoida, Lindroos-Hovinheimo sanoo.

Muilta osin hän ei osaa pitää ainakaan suurena ongelmana sitä, että Pöysti on kysyttäessä tarjonnut apua. Vaikka oikeuskanslerin tehtävä ei ole auttaa operatiivisessa päätöksenteossa, laki ei ole täsmällinen eikä yksiselitteinen siinä, millaista apua oikeuskansleri voi antaa. Täten rajanveto jää oikeuskanslerille itselleen.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.­

Samalla Lindroos-Hovinheimo korostaa, että oikeuskanslerin tärkein tehtävä on valvoa laillisuutta.

– Laki mahdollistaa aika paljon ja kritiikki osoittaa ehkä enemmänkin sen, ettei tehtävänkuvaa ole laillisesti riittävän täsmällisesti määritetty. Oikeuskanslerin tehtävä on hyvin erikoinen, kun hän toimii niin laillisuusvalvojana kuin ehkä jossain määrin myös oikeudellisena neuvonantajana. En ota itse kantaa siihen, kuinka viisasta Pöystin toiminta on ollut.

Lindroos-Hovinheimon mukaan on mahdollista, että Pöystillä on ollut vaikeuksia tasapainoilla laillisuusvalvojan ja neuvonantajan roolien välillä.

– Ehkä hänellä on ollut vaikeuksia määrittää rajaa siitä, milloin mennään liian pitkälle operatiivisen neuvonnan puolella. Juridisia neuvoja oikeuskansleri saa antaa, mutta ei muuten tietenkään tehdä päätöksiä.

Lindroos-Hovinheimo ei kuitenkaan yhden tapauksen perusteella lähtisi täsmentämään lakia. Riskinä olisi, että liian tiukat raamit asettamalla oikeuskanslerin olisi vaikea toimia jossain toisessa tilanteessa. Toisin sanoen lain väljyys antaa myös paremmin mahdollisuuksia toimia ilman, että jokainen mahdollinen skenaario joudutaan sisällyttämään lakipykäliin.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.­

Helsingin Sanomien haastattelemista oikeusoppineista muun muassa Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprosessorin Olli Mäenpään mielestä oikeuskansleri toimi tehtäviinsä nähden sopimattomasti.

– Viestien perustella vaikuttaa vahvasti siltä, hän on toiminut oikeudellisena konsulttina ja osallistunut lainvalmisteluun hyvin konkreettisella tavalla. Hän vaikuttaisi omaksuneen kaksoisroolin, joka on erittäin kyseenalainen oikeuskanslerille, jonka perustehtäviin kuuluu valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvonta eikä suinkaan hallituksen lakiesitysten sorvaaminen. Voi hyvin kysyä, kuinka uskottavaa on laillisuusvalvonta, jonka kohteena ovat oikeuskanslerin itse muotoilemat säännökset, Mäenpää kertoi HS:lle.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen puolestaan kommentoi HS:lle, että Pöysti on siirtynyt enemmän enemmän laillisuusvalvojasta konsultoivan ”kruununjuristin” rooliin.