Näin oikeuskansleri Tuomas Pöysti neuvoi pääministeri Marinia sähköposteissaan liikkumisrajoitusten valmistelusta

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on saanut kritiikkiä roolistaan liikkumisrajoitusta koskevan esityksen laillisuusvalvonnassa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on kuvaillut liikkumisrajoituksia koskevaa esitystä poikkeukselliseksi. Esityksen valmisteluprosessia ei hänen mukaansa jäsennetty eri vaiheisiin eikä siitä järjestetty lausuntokierrosta, mikä Pöystin mukaan useimmiten heikentää esitysten laatua.­

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi pari viikkoa sitten hallituksen valmisteleman esityksen liikkumisen rajoittamisesta perustuslaillisten ongelmien vuoksi.

Etenkin oikeuskansleri Tuomas Pöystin roolia esityksen suhteen on kritisoitu. Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että hallituksen esitysten sisältö on riittävä eduskunnan käsittelyä varten. Laillisuusvalvonta kohdistuu kuitenkin lainvalmisteluprosessin loppuun.

Ilta-Sanomien saama Pöystin ja pääministeri Sanna Marinin (sd) sekä Valtioneuvoston kanslian virkakunnan välillä käyty sähköpostiviestittely 25. maaliskuuta osoittaa, miten Pöysti osallistui esityksen arviointiin ja ohjeisti Marinia julkista esiintymistä varten.

Hallitus julkisti esityksensä 25. maaliskuuta illan suussa.

Sähköposteista uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Viestittelyn kohteena oli Pöystille 24. maaliskuuta toimitettu viimeisin versio liikkumisrajoituksiksi.

25. maaliskuuta Pöysti kirjoittaa Marinille, ettei hänellä ole Valtioneuvoston valmistelemaan ratkaisumalliin oikeudellista huomauttamista.

Tervehdys,

Minulla ei ole alla olevaan ratkaisumalliin oikeudellista huomauttamista, mökkipykälässä tarkistetaan vielä onko ja vai tai -sana. Kokonaisuutena tasapainoinen esitys ja täyttää minun mielestä välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset ja siten minulla ei ole laillisuusvalvonnan näkökulmasta huomauttamista.

Valmistelijat ansaitsee kiitoksen.

Julkisuudessa kannattaa korostaa kontaktien rajoittamista ihan välttämättömimpään eikä poikkeusten yksityiskohtia. Tauti leviää kontakteissa.

Yt Tuomas

Samana päivänä hän on kirjoittanut valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankiselle, hallitusneuvos Arno Liukolle ja lainsäädäntöneuvos Sanna Helopurolle.

Viestittelyn aiheina ovat olleet liikkumisrajoitusten poikkeukset, jotka koskevat uskonnollisia tapaamisia ja omalle mökille matkustamista. Jälkimmäiseen Pöystillä on myös oikeudellinen korjaustarve.

Lankiselle samana päivänä suuntaamassaan viestissä hän on todennut myös, että odotettavissa on uskonnonvapauden rajoitusta koskevaa keskustelua, ja neuvoo, miten uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen voidaan halutessa ottaa mukaan liikkumisrajoituksen poikkeuksiin.

Hei Timo,

Alla olevaan kohtaan 1 liittyen vielä täydentävä huomio opetus- ja kulttuuriministeriöstä täydennettynä omalla laillisuusvalvonnallisella kommentillani. On siis odotettavissa, että uskonnonvapauden rajoitusta koskevaa keskustelua tulee ja siihen on syytä olla hyvin varautunut myös perustuslakivaliokunnassa. Erityisesti tulee kysymystä kasteesta ja vastaavasta sekä rajoituksen oikeasuhtaisuudesta suhteessa ostosten tekoon.

sekä toisessa viestissä asiaa koskien:

Perustuslakivaliokunnassa, jos asia tulee esille, tämän oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä sitten hyvä varautua puolustamaan ja on hyvin puolustettavissa.

Pöystin yleinen viesti on kuitenkin se, että palaute on ollut positiivista ja hän kiittääkin valmistelijoita hyvästä työtä.

Yleisenä huomiona: viestinnässä kannattaa korostaa vahvasti myös lain nimessä ja tarkoituksessa olevaa fyysisten lähikontaktien rajaamista välttämättömään, jolloin vältytään trivialiteeteilta.

Palaute luonnoksesta on ollut yllättävän positiivista asiaa tuntevien kriitikoiden parissa, mm. Scheinin, Rautiainen, Nuotio sekä virusbiologi Tuomas Aivelo, joka sanoi vaikutusarvioinnin ja mallinnuksen olevan ’’kovaa kamaa’’ ja parasta mitä tähän asti tehty.

Valmistelijoille jo tässä minun puolesta tunnustus venymisestä hyvän HE:n saamisessa kasaan.

Tuomas

Pöysti itse kertoi viime viikolla esittäneensä useita valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia säädöstyypin valinnasta, vaihtoehtoisten ja kohdennetumpien rajoituskeinojen käyttämisestä, välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta sekä eräistä muotoon liittyvistä asioista.

Kokonaisarvioinnin johtopäätös oli kuitenkin, että korjausten jälkeen esitys olisi Pöystin mukaan voinut olla hyväksyttävissä eduskunnassa.