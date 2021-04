HS-gallup: Sdp:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue.

Pääministeripuolue Sdp:n kannatus on laskenut alle 20 prosentin Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. Sdp:n kannatus laski edellisestä, maaliskuussa tehdystä mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,7 prosenttia.

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on noussut 0,1 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi suosituin puolue on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Kantar TNS:n tekemään mittaukseen haastateltiin yli 2 400 ihmistä 15.3.–9.4. välisenä aikana.