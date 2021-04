Paavo Lipponen herättelee suorin sanoin Sdp:tä ryhdistäytymään Demokraatissa: ”Sanna Marin on jätetty liian yksin”

Paavo Lipponen antaa palaa myös kokoomuksesta. Puolue on Lipposen mielestä EU-politiikassaan kuin joukko peräkammarin poikia peesatessaan perussuomalaisia.

Ex-pääministeri Paavo Lipponen (sd) lähettää omalle puolueelleen tiukkaa palautetta 80- vuotispäivänsä kynnyksellä Demokraatille antamassaan haastattelussa. Ex-pääministerin mukaan Sdp:n pitäisi päästä irti ”kyllä Sanna hoitaa” -asenteesta.

– Pääministeri ja puheenjohtaja Sanna Marin on jätetty liian yksin. Nyt on aika eduskuntaryhmän ja koko puolueväen ryhdistäytyä ja nostaa taisteluvalmiutta. SDP on jättänyt perussuomalaisille ja kokoomukselle eduskunnassa liian isot raamit riehua ja ajaa halpaa populismia. Talouspolitiikassa joudutaan puolustamaan elvytyspolitiikkaa leikkauslistoja vastaan. Nyt ei ole leikkausten aika, Lipponen paaluttaa.

Lipponen ihmetteleekin lehdessä Suomessa julkista keskustelua hallitsevaa ”velkavouhotusta”. Ex-pääministerin mukaan elvyttää pitää, jos ei halua Euroopan jäävän kasvussa väliinputoajaksi. Niin tekevät Yhdysvallat ja Kiinakin.

Kokoomuksen Lipponen näkee irtautuneen eurooppalaisesta merkeliläisestä linjasta.

– Kokoomus on EU-politiikassaan kuin joukko peräkammarin poikia. Se peesaa perussuomalaisia, joka pelaa kaksilla korteilla yrittäessään heikentää Euroopan unionia, Lipponen lataa.

Lipponen kehuu Marinin hoitaneen taitavasti EU:n tukipakettineuvottelut. Hänestä oli oikein, että Suomi irtautui niin sanotun nuukan nelikon linjauksista. Niiden linjalle jäämällä Suomi olisi Lipposen mukaan todennäköisesti menettänyt osan maataloustuista ja rakennerahaston tuista.

Lipponen täyttää 23. huhtikuuta 80 vuotta. Päivi Lipponen kertoi IS:lle viime lokakuussa miehensä kirjoittavan muistelmiensa kolmatta osaa, jotka käsittelevät hallitusvuosia.

Suunnitelmissa oli lauantaina 24. huhtikuuta myös suuri 80-vuotisgaalakonsertti, jossa Päivi ja Paavo Lipposen säätiön nuorten solistien oli määrä nousta lavalla. Musiikkitalon verkkosivuilta käy kuitenkin ilmi, että konsertti siirtyy tuonnemmaksi koronatilanteen vuoksi.