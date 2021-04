VTV selvittää raporttien vesittämistä – tarkastajat kertovat, kuinka tarkastuskohteista tuli ”asiakkaita” ja veronmaksaja unohtui

Pääjohtajan sijaisen Matti Okon mukaan virasta pidätetty Tytti Yli-Viikari on kiinnittänyt huomiota ”viestinnälliseen näkökulmaan ja tasapainoisuuteen”. Tarkastajien mukaan pehmentelyssä ei ole kyse yksittäistapauksista, vaan yleisestä toimintalinjasta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää sisäisesti tapauksia, joissa viraston johto on tarkastajien mukaan peukaloinut ja suorastaan sensuroinut tarkastusraportteja.

– Toimenpiteisiin on lähdetty, olen keskustellut johdon edustajien sekä tarkastajien kanssa. Kelaa koskevan tarkastuksen osalta kokonaiskäsitys on jo syntynyt, VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko kommentoi IS:lle.

Helsingin Sanomat kertoi, että VTV:n johtaja Anna-Liisa Pasanen halusi poistaa Kelaa koskevasta tarkastuskertomuksesta lukuisia kriittisiä huomioita. Myös lehdistötiedotetta oli pehmennelty.

Okon mielestä kannanottojen muokkaaminen Kela-tapauksessa on ollut ”ihan prosessin mukaista”.

– Se, että muokkaaminen on koettu epäasialliseksi ja liian pitkälle meneväksi, on ikävää.

Kela-tarkastusta tekemässä ollut VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala ei halunnut kommentoida asiaa IS:lle.

IS uutisoi aiemmin, että VTV:n silloinen ylijohtaja Marko Männikkö teki useita poistoja tietotekniikkahankintoja koskeneeseen raporttiin sen julkaisupäivänä helmikuussa 2019.

– Keskitettyjä ICT-palveluja ja hankintoja koskevan raportin osalta olen sanonut, että kun vielä julkistuspäivänä tehdään muutoksia, niin jokin on mennyt pieleen. Sellaista ei pitäisi ikinä tapahtua, Okko sanoo.

Iltalehti kertoi puolestaan liikkuvan poliisin lakkauttamista selvittäneen tarkastuksen raportin siivoamisesta. Lehden mukaan myös cleantech-raportti yritettiin vesittää.

Yksi VTV:n tarkastaja kertoo nimettömästi, että Tuomas Pöystin pääjohtajakaudella VTV:n tarkastusraporteissa saatettiin muuttaa yksittäisiä sanoja, mutta Tytti Yli-Viikarin kaudella muutosehdotuksia on tullut sillä paineella, että ”niitä pitää tehdä”.

– Kyse ei ole siitä, että voisi argumentoida, miksi muutos ei olisi järkevä, vaan ne tulevat enemmän käskyinä. Myös lehdistötiedotteita viilataan todella rankalla kädellä positiivisiksi.

– Kyse ei ole pelkästään tapauksista, joissa on menty rajan yli, vaan enemmän toimintalinjasta, toinen tarkastaja näkee.

Okko sanoo ymmärtävänsä virastossa pidempään olleiden ajattelua.

– Kun puhutaan viestinnällisistä materiaaleista kuten tiedotteista ja pääjohtajan kirjeestä, niin kyllä hän (Yli-Viikari) on kiinnittänyt huomiota viestinnälliseen näkökulmaan ja tasapainoisuuteen. En itse tunnista, että kriittisiä huomioita olisi peitelty.

VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko sanoo, että valvonta- ja tarkastustoimintaan käytetyn ajan laskeva trendi pitää saada kääntymään ylöspäin virastossa.­

Osa tarkastajista moittii VTV:n raportteja hampaattomiksi. Yksi tarkastaja nostaa esiin viraston tuoreen selvityksen ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. Raportti valmisteltiin Pasasen alaisuudessa.

VTV:n tarkastuksen perusteella ”reformin tavoitteiden toteutuminen näyttää kehittyvän hyvin”. Samassa yhteydessä julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Owal Group -konsulttiyhtiöltä tilaama selvitys samasta aiheesta, jossa päädyttiin myös siihen, että ”reformin toimeenpano on edennyt kaikilla tavoitetasoilla toivottuun suuntaan”.

– Onhan tämä kuvio kummallinen, kun ajattelee, mikä VTV:n tehtävä on, ja kun tiedetään, että reformi ei ole tuottanut parhaita mahdollisia tuloksia ja ongelmia on, VTV:n tarkastaja kommentoi.

Tarkastusta tekemässä ollut VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen ei jaa sitä käsitystä, että rehtorikyselynä toteutettu selvitys olisi ollut vain positiivinen.

– Siihen on nostettu kolme kysymystä, joihin täytyy löytyä systeemitason ratkaisu. Jos työpaikat vetävät tukensa koulutusjärjestelmältä, koko järjestelmä kriisiytyy. Tämä on hyvin painava viesti.

Vuorinen kertoo, että VTV sai konsulttitoimiston tulokset nähtäväksi noin viikkoa ennen julkistusta ja konsulttitoimistolla oli vastaavasti VTV:n tulokset käytettävissä, kun he viimeistelivät raporttiaan.

Eikö kuvio näytä erikoiselta VTV:n riippumattomuuden näkökulmasta?

– Kokosimme aineistomme tammi-helmikuussa 2020. Konsulttitoimisto kokosi samantyyppisen aineiston marraskuussa. Kun ministeriö pyysi aineistoamme, jotta selvityksessä ehkä voitaisiin tehdä aineistojen vertailua koronan vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen, päädyimme antamaan aineiston anonymisoituna ministeriölle. Teimme harkinnan riippumattomuuden huomioiden, Vuorinen vastaa.

Ehdotus yhteisjulkistukseen tuli Vuorisen mukaan ministeriöstä.

– Tämä on asia, jota ei oltu koskaan aiemmin tehty, mutta suhtauduin siihen myönteisesti, ja myös johdolta tuli vihreää valoa. Pelkästään se, että annamme tarkastuskohteille raportin käteen, ei useinkaan ole tehokas tapa.

Useamman tarkastajan mukaan konkreettisin muutos VTV:n toiminnassa on se, että tarkastettavia organisaatioita kutsutaan asiakkaiksi, kun niitä kutsuttiin aiemmin tarkastuskohteiksi ja asiakkaana nähtiin aiemmin pikemminkin veronmaksaja.

Yli-Viikarin kaudella on korostettu vuorovaikutusta kohteiden kanssa. Yli-Viikari sanoi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle viime marraskuussa antamassaan lausunnossa, että tarkastuksenaikaista vuorovaikutusta koskeva tulostavoite on toteutunut erittäin hyvin.

Tarkastettaville kohteille lähetetään IS:n tietojen mukaan palautelomake, jossa kysytään kolmella eri tavalla kohteen tyytyväisyyttä suoritettuun tarkastukseen.

Pitkään VTV:ssä muun muassa tarkastustehtävissä työskennellyt pitää vuorovaikutusta koskevaa tulosmittaria ”täysin kelvottomana”.

– On surkea tilanne, että tällainen on jyrätty läpi. Meillä pitäisi olla kovia mittareita, se on järkevää, että seurataan miten suosituksemme ovat toteutuneet.

– Hyvät arviot voivat kertoa huonosta tarkastamisesta ja päinvastoin, toinen tarkastaja kommentoi.

Okko sanoo olevansa kriittisistä havainnoista osittain samaa mieltä.

– Siinä voi olla eri tekijöitä taustalla, että kohteella on positiivinen fiilis. Pahimmillaan se voisi kertoa siitä, että tarkastuksessa on jäänyt jotain kohteen kannalta epäedullista huomaamatta.

Yli-Viikarin kaudella on painotettu myös visuaalisuutta.

VTV teetti vuoden 2019 lopulla viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:llä ”ulkoisille sidosryhmille”, kuten kansanedustajille ja valtionhallinnon ylimmille virkamiehille kohdistetun kyselyn, jossa VTV:n toiminnan tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi esille viestinnän, näkyvyyden ja visuaalisuuden kehittäminen.

– Visuaalisuuteen on panostettu, tarkastuskertomuksissa on panostettu erityisesti siihen, että viestit tulevat esille. Samoin vuosikertomuksissa sitä on tehty. Kyllä tämä on ollut yksi pääjohtajan tavoitteista, että visuaalisuutta ja näkyvyyttä pystytään kasvattamaan, Okko vahvistaa.

Entä VTV:n varsinainen ydintoiminta, eikö resurssit pitäisi kohdistaa siihen?

– Valvonta- ja tarkastustoimintaan käytetyn ajan laskeva trendi pitää ilman muuta kääntymään ylöspäin. Kun tarkastussuunnitelmaa päivitetään touko-kesäkuussa, se on paikka priorisoida toimintaamme painottaen tarkastus- ja valvontaprojekteja muiden projektien kustannuksella, Okko sanoo.