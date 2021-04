IS:n tiedot: Ravintolat avaavat maanantaina ovensa – tällaiset rajoitukset niille tulee

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk) mukaan ravintoloiden täyssulkua ei ole edellytyksiä enää jatkaa.

Ravintolat avaavat Suomessa ovensa jälleen ensi maanantaina 19. huhtikuuta, IS:lle vahvistetaan hallituslähteistä.

Hallituksen piirissä ei ole käyty keskustelua sulun jatkamisen tarpeesta.

Tämä vaatisi käytännössä sitä, että hallitus toisi eduskuntaan uutta lainsäädäntöä sulun jatkamiseksi ja eduskunnan arvioisi perusteet sille.

– Ei nyt ole edellytyksiä jatkaa, luvut laskevat sitä vauhtia, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) vahvistaa.

Sosiaali- terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) saapui viime viikolla Säätytalolle keskustelemaan koronarajoituksista.­

Viime viikkojen ravintoloiden täyssulku on koskenut suurta osaa Suomea, ja sallinut käytännössä vain ruoan noutamisen ravintolasta.

Muilla alueilla on ollut käytössä lievemmät rajoitukset. Niissä ravintoloiden on suljettava ovensa viimeistään kello 23 ja anniskelu päättää kello 22. Asiakaspaikoista voi täyttää ruokaravintoloissa 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia. Asiakkaat on sisätiloissa ohjattava myös istumaan paikoillaan.

Normaaliin ei kuitenkaan ensi maanantainakaan vielä palata, vaan ravintoloiden on sen jälkeen noudatettava tavallista tiukempia asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia.

Hallituksen esitys ravintoloiden täyssulun jälkeisistä tiukemmista rajoituksista on eduskunnan käsittelyssä ja lakiesityksen toinen käsittely on tämän viikon keskiviikkona.

Hallitus on esittänyt, että pahimmilla epidemia-alueilla ravintoloiden anniskelu voisi päättyä jo kello 17 ja ravintolat sulkea ovensa kello 18. Asiakaspaikkoja voitaisiin ruokaravintoloissa rajata 50 prosenttiin tavallisesta ja anniskeluravintoloissa kolmannekseen.

Kyse on kuitenkin vain enimmäisrajoituksista. Valtioneuvosto voi säätää asetuksella lievemmistäkin rajoituksista.

Vielä onkin auki, millä alueilla kyseiset tiukimmat ravintolarajoitukset voisivat tulla voimaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta asetti Lohen mukaan viime viikolla antamassaan mietinnössä tiukimpien rajoitusten asettamiselle todella tiukat rajat.

Lohi ei usko, että koko Suomi siirtyisi tiukimpien rajoitusten piiriin, vaan ne voisivat hänen arvionsa mukaan astua voimaan ensi maanantaina lähinnä pääkaupunkiseudulla ja Turussa etenkin anniskeluravintoloissa.

–Jos valiokunnan tahtotilaa ja mietintöä noudatetaan, niin pitää kyllä aika jonglööri olla, jos aletaan laittamaan joka paikassa Suomessa ruokaravintolat kuudelta kiinni, Lohi sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä hallituksen tulisi suhteuttaa rajoitukset kunkin alueen vallitsevaan epidemiatilanteeseen ja asettaa ne tarvittaessa myös maakuntaa pienemmälle alueelle.

Valiokunta myös vaati, että hallitus ottaisi huomioon eri ravintolatyyppien sekä sisä- ja ulkotilojen erilaiset riskiprofiilit ja suuntaisi vähäriskisempään toimintaan kevyempiä aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia.

– Huonoa lainsäädäntöä tehtiin siinä mielessä, Lohi arvioi.

Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen kello 21:tä tarkoittaa tosiasiassa useiden ruokaravintoloiden sulkemista. Tämän tuleekin sen mukaan olla erityisen korkean kynnyksen takana.

Mikäli epidemiatilanne on niin vaikea, että sulkeminen olisi niiden osalta välttämätöntä ennen klo 21:tä, tulisi valiokunnan mielestä valtioneuvoston mieluummin harkita ravintoloiden sulkemista kokonaan ja maksaa ravintoloille asianmukaiset korvaukset.

– Olisi selvästi reilumpaa, että jos kerran tilanne on niin paha, että joudutaan laittamaan ruokaravintolatkin kuudelta kiinni, niin parempi olisi panna kokonaan kiinni ja maksaa korvaukset, Lohi sanoo.

Kysymys siitä, saisivatko ruokaravintolat olla auki pidempään kuin pääasiallisesti alkoholia tarjoavat ravintolat, aiheutti kädenvääntöä myös hallituspuolueiden kesken.

IS:n tietojen mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ei suostunut joustamaan hallituksen esityksen suhteen.

Asian käsittely jumittuikin pääsiäisviikolla ja käsittelyä jatkettiin pyhien jälkeen.

Närää aiheutti muun muassa se, että valiokunta ei saanut pyydettäessäkään tietoa STM:n ja THL:n suunnalta siitä, kuinka moni ravintoloissa tapahtuvista tartunnoista oli nimenomaan ruokaravintoloista. Hallituksen esityksen mukaan ravintolatartuntoja on ollut 2,4 prosenttia kaikista tartunnoista.

Valiokunnan perussuomalaisten ja kokoomuksen kansanedustajat jättivätkin lopulta mietintöön omat vastalauseensa, jossa he esittivät esityksen hylkäämistä.

Kokoomusedustajat ehdottavat vastalauseessaan muun muassa ravintolatyyppien erottelemista toisistaan rajoitusten suhteen, ulkotarjoilualueille kevyempiä rajoituksia, arvonlisäveron tilapäistä alentamista ja viinien ulosmyyntiä.