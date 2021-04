Setä Arkadia: Hallituksen linja vaihtui MM-vauhtia – viime viikolla ajettiin vielä liikkumisrajoituksia, nyt terassi-exitiä

Setä Arkadia alias Timo Haapala kehuu hallituksen ripeitä otteita. Vielä pääsiäisen alla hallitus ajoi liikkumisrajoituksia, nyt pääministeri Sanna Marin (sd) lupailee terassien aukeamista.

Kovaa on hallituksen koronavauhti. Vielä pääsiäisen alla hallitus kaavaili ihmisille pääkaupunkiseudulla ja Turussa perusoikeudet vaarantavia liikkumisrajoituksia – ja viikkoa myöhemmin porskutetaan täyttä vauhtia exit-strategiaa.

Lieneekö missään muulla maailmassa vastaavaa hallitusta, joka pysyy noin reippaaseen suunnanmuutokseen? Siis viikossa!

Pääministeri Sanna Marin (sd) lupasi perjantaina jo kansalle mökkijuhannusta ja sen, että terasseillekin pääsee istumaan. Ehkä valtioneuvostossa on tajuttu, että karamelli toimii paremmin kuin hurja pelottelu.

Ei muuta kun leimoja keräämään rokotepassiin!

Sitä Setä Arkadia ihmettelee, minne infosta oli unohtunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd). Nyt tiedotustilaisuudesta sai jotakin tolkkuakin. Oliko se ehkä tarkoituskin?

Asiakirja lähtee kommenttikierrokselle – eli olkoon tämä yksi. Esitystä voivat kaikki kansalaiset kommentoida otakantaa.fi -sivulla Siinäpä mukava ja yhdistävä harrastus perheille.

Ja porskuttaa exitin kanssa, kuka porskuttaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) osalta porskuttaminen meinasi jäädä tekemättä, kun paperit jäivät erityisavustaja Jenny Hasun (kesk) sähköpostiin.

– Se jäi matkalle, suunnitelma ei tullut minulle, Lintilä kertoi perjantaina Helsingin Sanomille.

Mutta sitten tulikin vauhtia myös Lintilän koneeseen: samaiselle Hesarille Lintilä sanoi haluavansa jo jättää keskustelun suunnitelman valmistelusta ja keskittyä sen toteuttamiseen.

– Tämä on enemmänkin ohjaava tavoiteasiakirja, päätteli kuitenkin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi (sd).

Lintilän kaipaamaa elinkeinopolitiikan jälleenrakentamista ei papereissa ollut. Valtioneuvoston käytävillä epäillään, että tunnetusti hyvissä väleissä (pastillivälit, kuten Kalle Päätalo kuvaisi) Lintilän kanssa oleva Kiuru olisi ne saattanut vaikka syödä.

Mainittakoon Haapajärveen liittyen, että Lintilän toinen avustaja on Antti Siika-aho (kesk).

Ja tästä aasinsilta: Siika-aho on Haapajärveltä, toisin kuin Haapajärvi, ja pikkulinnut laulavat, että hän pyrkii sieltä eduskuntaan seuraavissa vaaleissa. Kyseessä on piristävä poikkeus, sillä hän EI ole lestadiolainen parlamenttiin pyrkijä, joita alueella riittää.

” Viime viikolla peloteltiin. Nyt kutsutaan jo väkeä terasseille.

Siika-ahon kampanja eteneekin hyvin. Pohjois-Pohjanmaa, johon Haapajärvi hallinnollisesti kuuluu, vapautettiin koronarajoituksista perjantaina. Olisi vielä Kantakievari avattavaksi.

Mutta Sauli Niinistön koronanyrkkiä kaivataan yhä monella taholla Nyt ministerit juoksevat pää kolmantena jalkana paperinippujensa kanssa pikapalavereissa pohtimassa asioita, joita nyrkki olisi voinut miettiä.

Ja mitä se avustaja-armeijakin tekee? Hautoo sähköposteja…

Setä A:n oppinut ystävä on seurannut mielenkiinnolla, miten eduskunta on käsitellyt valtiontalouden tarkastusviraston Tytti Yli-Viikarin tapausta. Torstaina hän kävi eduskunnassa kuultavana, ja intoutui vielä syyttämään eduskuntaa painostuksesta, joka on synnytetty julkisuuden kautta.

Mutta! Miksi eduskunta pisti taloa 36 vuotta palvelleen Jukka Savolan mäelle kuin vanhan kintaan tämän annettua julkisuuteen kuvaa ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk) suojatievälikohtauksesta? Potkuista hän sai edukunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan aneemisen sähköpostin. Varoitus olisi ehkä riittänyt.

Oppinut ystävä on pohtinut myös sitä, kuuluuko Yli-Viikarin kommentointi niin näyttävästi puhemies Anu Vehviläiselle (kesk) kuin hän tekee, kun Savolan tapauksen kommentointi ei kuulunut.

Mutta saahan näitä pohtia...

PS 1. Ja loppuun toinen uutinen eduskunnasta. Sdp:n ryhmän kapinahenki ei ole kuulemma laantumassa. Ehkä ryhmyri Antti Lindtman (sd) varautuu uusintaotteluun, kun Marin ei saanut heivattua häntä ryhmäjohtajan paikalta.