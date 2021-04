Sdp:n varapuheenjohtaja Skinnari toppuuttelee yrittäjien pelkoa kehysriihestä: ”Hallitus on tehnyt tähänkin asti yrittäjäystävällistä politiikkaa”

Ulkomaankauppaministeri kertoo, että hallitus aikoo tavoitella 10 000 uutta yritystä ja perustaa uuden TKI-rahaston.

Sdp:n varapuheenjohtaja, ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) hälventää yrittäjien pelkoa osinkoverotuksen kiristyksestä kehysriihessä.

– Hallitus on tehnyt tähänkin asti yrittäjäystävällistä politiikkaa ja panostanut koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, ja investoinut infrastruktuuriin enemmän kuin hallitukset pitkään aikaan. Verotuskysymyksissä olemme yhdessä sitoutuneet hallitusohjelmaan. En näe mitään syytä, miksi näin ei olisi, Skinnari pyöritteli.

– Päätösten tehtävä on tukea yrittäjyyttä, investointeja, innovaatiota ja tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tavoite on päästä verrokkimaiden lukuun viennin suhteessa Bkt::hen, eli 60 prosenttiin, joka on Ruotsissa ja Tanskassa, Skinnari totesi.

Skinnari kertoo, että hallitus tavoittelee 10 000 yritystä.

– Meidän iso tavoite on tulla ulos tavoitteella, että Suomeen syntyy 10 000 uutta yritystä, joista puolet on kotimaisia ja puolet ulkomaisia. Se tullaan tekemään helpottamalla ulkomaisen yrityksen perustamisprosessia muun muassa virtuaalisella palvelulla. Tällä hetkellä Suomi on houkutteleva kohde kansainvälisesti. Suomalainen toimintaympäristö, turvallisuus, ennustettavuus nähdään sellaisena, että täällä halutaan toimia.

Miten 5 000 suomalaista saa perustamaan yrityksen?

– Kotimainen yrittäjyys tarkoittaa, että yritystoiminnalle on kysyntää. Tuleva maailmanlaajuinen elvytys luo nopean kasvun, johon suomalaisten yritysten on päästävä mukaan. Totta kai markkina on muuttunut ja pitää katsoa toimialoja, joilla on kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti - ja niitä on. Vihreä siirtymä, digitalisaatio - meillä on valtava kysyntä jo Euroopan sisällä. Oikeanlaiset ratkaisut ja innovaatiot ovat oikea lääke. Kehysriihessä teemme tähän myös rahoitusratkaisuja, Skinnari vastasi.

Konkreettisia toimenpiteitä Skinnari lupaili ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk) kotimaisen omistamisen ohjelmasta ja tekeillä olevista yrittäjyysohjelmasta ja teollisuusohjelmasta.

Lisäksi esimerkiksi työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja luvataan nopeuttaa, että ne kestäisivät kuukausien sijasta viikkoja.

Oppositiopuolue kokoomus ehdotti pari viikkoa sitten hallitukselle tavoitteeksi saada 10 000 työllistävää yrittäjää ja 5 000 pk-yritystä lisää vuoteen 2025 mennessä. Skinnari ei ollut nähnyt kokoomuksen ehdotusta.

Ulkomaankauppaministerinä Skinnari tekee työtä suomalaisyritysten vientiponnistelujen kanssa.

Skinnarin mukaan hallitus tulee kehysriihessä päättämään uudesta rahastosta tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Hallitusohjelmassa on tavoite, että TKI-panostukset olisivat 4 prosenttia bkt:sta.

– Emme väitä, että julkisen sektorin panokset riittävät. Tämä pitää tehdä yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

– Olemme vieneet eteenpäin uutta TKI-rahastoa. Se lähtee parlamentaariseen valmisteluun. Rahaston tavoite on erittäin suuri, eli mahdollistaa, että tällä vuosikymmenellä TKI-panostukset aidosti nousevat yritysten kanssa neljään prosenttiin., Skinnari sanoi.

Mistä pääomat TKI-rahastoon?

– Tätä käydään läpi VM:n ja ministerityöryhmän kanssa. Tavoitteena on parlamentaarinen valmistelu, eli hallitus ja oppositio sitoutuvat tähän yli vaalikauden. TKI pitää olla pitkäjänteistä, ei poukkoilevaa. Siksi haluamme viedä sen parlamentaariseen valmisteluun.

Minkä kokoluokan TKI-rahasto tästä olisi tarkoitus tulla?

– Se riippuu toteuttamistavasta, mutta kyllä se olisi miljardiluokkaa.

Skinnari muistuttaa, että EU:n elvytyspaketista TKI-panostukset ovat noin 700 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana, ja valtio edelleen tukisi TKI-toimintaa Suomen Akatemian ja Business Finlandin kautta.

– Ei tässä ole tarkoitus yhdistää kaikkea olemassa olevaa. Tarvitsemme erilaisia työkaluja. Tarkoitus on täydentää olemassa olevia toimintoja. Rahaston pääoma olisi lainarahaa, ja rahastolla olisi luonnollisesti tuotto-odotuksia. Meillä on hyviä aihioita energiateknologiassa, sähköisessä liikenteessä, kiertotaloudessa, digitaalisissa ratkaisuissa.

– Nyt on aika investoida tulevaisuuteen, kuten 1990-luvulla luotiin pohja, josta nautimme vieläkin. Nyt pitää luoda pohja 20 vuoden päähän, jotta Suomi olisi jatkossakin korkean osaamisen ja korkean jalostusarvon maa, Skinnari sanoi.

Suomi on polkenut talouskehityksessä miltei paikallaan ja jäänyt jälkeen verrokkimaitaan.

– Usein kysytään, mistä uusi Nokia tulee. Yksi perusongelma on ollut kapea elinkeinorakenne. Viemme liian paljon raaka-aineita, jalostusarvo ei ole niin hyvä kuin verrokkimailla. Aineettomat investoinnit digitalisointiin, markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen ovat alhaisempia kuin verrokkimaissa, Skinnari totesi.

– Jos esimerkiksi katsotaan metsäteollisuutta, meillä on syntynyt uuden sukupolven metsäteollisuutta, esimerkiksi Kotka Mills ja Spinnova, jotka tekevät kuluttajille lopputuotteita, ja korvaavat muovia ja puuvillaa kuluttajille, Skinnari jatkoi.

Suomen ongelmana ovat olleet esimerkiksi vähäiset investoinnit ja heikko myyntiosaaminen..

– Kyllä meillä pääomia on. Meidän pitää luoda sellaista pääomaa, joka luo uutta ja uutta teollisuutta. Kyllä koronanjälkeinen aika on todella iso mahdollisuus. Samalla pitää olla rehellinen. Meidän kykymme kaupallistaa innovaatiota ei ole sillä tasolla kuin pitäisi olla. Meidän pitäisi saada innovaatiokoneesta enemmän irti.

– Jos urheiluvertausta käyttää, Ruotsilla on joukkueellinen, jopa kaksi joukkuetta NHL-tähtiä heittää kansainvälisen kaupan laatikkoon. Me saamme ykköskentän kasaan, mutta on vaikea saada neljää kentällistä. Ruotsisssa on monipuolinen elinkeinorakenne. Ikea, H&M, Spotify ja erittäin paljon teollisuutta. Meillä on paljon hyvää myös, mutta kapeammat hartiat. Myös tanskalaiset ovat hyviä kaupallistamaan ja myymään, Skinnari totesi.

Kehysriihi pidetään vajaan kahden viikon kuluttua huhtikuun 21.-22.päivä.