VTV:n neuvottelukunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen: Raporttien vesittäminen kuulostaa ”kamalalta”

Juhana Vartiaisen (kok) mukaan VTV:n neuvottelukunnalla ei ole edellytyksiä toimia valvovana elimenä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) ei näe valiokunnan nukahtaneen VTV-asiassa.

Onko valvonta eduskunnan päässä pettänyt?

Tämä kysymys on herännyt Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevan kohun myötä.

Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) johtama tarkastusvaliokunta käy vuosittain läpi VTV:n tilinpäätökset, mutta valiokunnassa ei ole havahduttu siihen, että viraston tarkastus- ja valvontatoiminta on surkastunut virasta pidätetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kaudella.

Myöskään viraston paikoin löysä rahankäyttö ei noussut esille, ennen kuin tarkastusvaliokunta käynnisti selvityksensä helmikuun alussa.

VTV:n tarkastustoiminnan tuloksellisuutta seuraa VTV:n neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Juhana Vartiainen (kok).

Vartiainen sanoi tammikuussa Iltalehdelle, että VTV vaikuttaa hyvin johdetulta. Helsingin Sanomille Vartiainen kommentoi torstaina, että neuvottelukunta seuraa lähinnä tarkastusten tuloksia eikä ole niinkään seurannut viraston tapaa toimia.

Juhana Vartiainen, kuinka osasit arvioida viraston johtamista, jos neuvottelukunta ei ole seurannut viraston tapaa toimia?

– Sanoin, että vaikuttaa. Se on eri asia kuin väittää, että hyvin on johdettu. Neuvottelukunnan kokoukset ovat olleet aina hyvin valmisteltuja ja niissä on ollut kiinnostavaa materiaalia. Olen saanut hyvän kuvan virastosta. Se, mitä nyt on tullut esille, on sellaista, mitä neuvottelukunta ei ole voinut nähdä ja jota tarkastusvaliokunnassa tällä hetkellä selvitetään. Tehtaan koneistoon emme ole kurkistaneet, koska se ei ole tehtävämme.

– Neuvottelukunta ei ole mikään henkilökohtainen yhteisöni, siellä on edustus kaikista puolueista ja lukuisia virastojen johtajia ja tutkijoita, eikä kukaan ole esittänyt siellä poikkipuolista sanaa virastoa kohtaan. Olemme kokoontuneet neljästä viiteen tai kuuteen kertaan vuodessa, sillä ei ole mitään edellytyksiä olla operatiivinen valvova elin.

VTV:n pääjohtaja istuu neuvottelukunnassa samassa pöydässä VTV:n tarkastuskohteiden, kuten ministeriöiden ylimmän johdon, kanssa. Onko neuvottelukunnan rakenne osa ongelmaa?

– Sen voi sellaisena nähdä, mutta en suhtaudu siihen haudanvakavasti, koska neuvottelukunta ei ole tarkastava ja valvova elin. Se olisi ongelma, jos mainitsemasi tahot istuisivat tarkastusvaliokunnassa, joka on varsinainen päämies ja tulosohjaaja Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Useiden VTV:n tarkastajien mukaan virasto on muuttunut hampaattomaksi puudeliksi ja eksynyt ydinalueelta eli tarkastus- ja valvontatoiminnasta ja mennyt konsulttimaiseen suuntaan. Etkö näe, että VTV olisi eksynyt reitiltään?

– Se on erittäin vakava ja kiinnostava väite. Toivon, että kun tarkastusvaliokunnan työ etenee, meillä tulee olemaan edellytyksiä arvioida sitä. On oikein hyvä, että tarkastusvaliokunta pureutuu näihin väitteisiin, ja on erinomaista, että media on tehnyt työnsä hyvin. Minä en ole vastuulinjalla, niin en ole käynyt siihen keskusteluun keskeneräisessä asiassa.

Et ota piikkiisi, että olisit nukahtanut VTV:n tapauksessa?

– En todellakaan. Miksi nukahtaisin, kun nämä kokoukset kuuluvat vuoden kiinnostavimpiin, kun saamme raportteja erilaisista julkisen talouden toiminnasta ja varojenkäytön mielekkyydestä. Miksi ihmeessä nukahtaisin?

On jo useampi esimerkki siitä, että raportteja on VTV:n johdon toimesta vesitetty. Miltä tämä kuulostaa?

– Kamalalta. Toivon, että ne selvitetään juurta jaksaen, silti muistetaan, että ne ovat tässä vaiheessa vasta mediatietoja.

IS tavoitti Alanko-Kahiluodon tekstiviestitse.

Outi Alanko-Kahiluoto, koetko nukahtaneesi valiokunnan puheenjohtajana ja neuvottelukunnan jäsenenä, kun viraston epäkohtiin puututaan vasta nyt?

– Julkisuudessa on noussut esiin tietoja tarkastusviraston raporttien vesittämisestä ja tarkastustoimintaan käytetyn panostuksen vähenemisestä. Näitä näkökohtia ei ole noussut esiin nykyisen eikä edellisen valiokunnan työskentelyssä julkisuudessa esitetyllä tavalla, Alanko-Kahiluoto viestittää.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoo, että valiokunta on velvoittanut VTV:n johtoa puuttumaan viraston ilmapiiriongelmiin. Tarkastustoiminnan rapistuminen ja raporttien vesittäminen ei ole noussut Alanko-Kahiluodon mukaan esiin ”julkisuudessa esitetyllä tavalla”.­

Mikä on oma tuntemuksesi asiassa?

– Mietintömme ovat olleet yksimielisiä ja olen varma, että jos itseltäni tai muilta valiokunnan jäseniltä olisi jäänyt jokin olennainen valiokunnan kuulemisissa esille noussut seikka huomaamatta, valiokuntaneuvokset olisivat kiinnittäneet siihen huomiota. Viime vaalikautta koskevat kysymykset kannattaa osoittaa esimerkiksi silloiselle puheenjohtajalle Eero Heinäluomalle.

Eli et näe tarkastusvaliokunnan toiminnassa moitteen sijaa?

– Olemme tarttuneet helmikuun alussa julkisuudessa esille tulleisiin pääjohtajan toimintaan liittyviin epäselvyyksiin. Selvityksemme VTV:n taloushallinnosta ja johtamisesta valmistuu pian. Mietinnön valmistuttua jatkamme kuulemalla VTV:n henkilöstöä muun muassa organisaatiouudistuksesta ja työilmapiiriongelmista. Pidän tilannetta vakavana ja teen parhaani, jotta valvonnassa olevat rakenteelliset puutteet saadaan korjattua, eikä nykyinen tilanne enää toistu.

Selitit HS:lle viraston huonoa ilmapiiriä määrärahaleikkauksilla. Miksi puhuit leikkauksista, kun viraston määrärahat ovat pikemminkin kasvaneet? Eikö tämä seikka ollut tiedossasi?

– VTV on tuonut toistuvasti esille, että sille on vuosina 2012–2019 annettu jatkuvasti uusia tehtäviä ilman, että määrärahoja olisi vastaavasti nostettu. Tämä tuntuu henkilöstön selkänahassa samalta kuin leikkaus, vaikka ei varsinainen leikkaus olekaan.

Mitä ne uudet tehtävät ovat olleet? Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta tuli VTV:lle jo Tuomas Pöystin kaudella.

– Uusia tehtäviä koskeviin substanssikysymyksiin liittyen täsmällisimmät vastaukset saa varmasti pääjohtajan sijaiselta.