Perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun mukaan Suomella on ollut halu toteuttaa EU:n tavoitetta, mutta tavoitteeseen tuskin päästään. Uutta tavoitetta pohditaan tulevien viikkojen aikana.

Euroopan komissio kannusti alkuvuodesta EU-jäsenmaita vauhdittamaan rokotuksia ja ehdotti, että vähintään 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu kesään mennessä.

Hallitus kuitenkin ilmoitti perjantaina julkaisemassaan exit-strategiassa tavoitteekseen, että työikäisestä väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen olisi saanut kesäkuun loppuun mennessä yli 50 prosenttia.

Suomen arvio on, että EU:n kannustama 70 prosentin rokotekattavuus saavutetaan vasta myöhemmin kesällä.

– Tällä hetkellä arviomme, että 70 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan heinä-elokuun paikkeilla, jos luvut tulevista rokotetoimituksista pitävät paikkansa ja jos AstraZenecan rokotetta pystytään edes joiltain osin käyttämään, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Koko työikäinen aikuisväestö taas olisi saanut ensimmäisen rokoteannoksen todennäköisesti lähempänä elokuuta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti asian esiin torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

– Paperissa oli paljon hyvää, mutta siellä oli myös yksi erittäin huolestuttava yksityiskohta, ja se oli se, että hallituksen paperin mukaan aikuisväestöstä noin 50 prosenttia olisi rokotettu kesäkuun loppuun mennessä. Kun me tiedämme, että EU on asettanut tavoitteeksi, että 70 prosenttia aikuisväestöstä on rokotettu kesäkuun loppuun mennessä, niin mistä tämä ero johtuu, Orpo kysyi.

Orpo myös muistutti, että hallituksen valmistelemassa liikkumisrajoitusta koskevassa lakiesityksessä todettiin vielä maaliskuun lopulla, että jokainen yli 16-vuotias olisi rokotettu heinäkuuhun mennessä.

– Jos ihmiset jotain tällä hetkellä odottavat, niin se on rokote, eikä ei ole ilmoitusasia, että se onkin nyt 50, eikä sitä voi ottaa annettuna, että kesäkuun loppuun mennessä se on vain 50. Se on tavoite, ja kysyn nyt vielä, mihin tämä perustuu ja mitä te aiotte tälle asialle tehdä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti vastauksessaan, että koko väestö rokotetaan niin nopeasti kuin rokotteita saadaan maahan.

– Mikäli me saamme nopeammin rokotteita, niin ilman muuta rokotukset myös etenevät nopeammin, ja kunnat ovat osoittaneet, että he pystyvät rokottamaan sen määrän, mikä maahan tulee, ja on luotettava siihen, että kunnat voivat tämän rokottamisen kokonaisuuden yhdessä työterveyden ja yksityisen kanssa viedä hyvin loppuun asti niin, että voimme tätäkin kautta viettää vapaampaa kesää.

Monissa maissa on hänen mukaansa asetettu erittäin kunnianhimoisia ja jopa hieman ylioptimistisia tavoitteita siitä, kuinka nopeasti kansalaiset pyritään rokottamaan.

– Tällekin varmasti on perusteet: halutaan ikään kuin luoda positiivinen viesti siitä, että mahdollisimman nopeasti rokotetaan.

Samanaikaisesti on Marinin mukaan kuitenkin nähty, että samat maat ovat joutuneet myös peruuttamaan tavoitteistaan.

– Ne ovat tulleet sen tosiasian eteen, että yhtään sen nopeammin ei voida rokottaa kuin mitä rokotteita maahan tulee.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi myös Ylen A-Talkissa torstaina, että rokotusaikatauluun liittyy epävarmuuksia. Hän nosti esiin erityisesti AstraZenecaa koskevat uutiset.

Kiurun mukaan Suomella on ollut kyllä halu toteuttaa EU:n 70 prosentin tavoitetta.

– Mutta kyllä tässä pelkona on se, että tämä asettaa meidän rokotekattavuutta vähän eri asentoon. Nyt on vaikea sanoa, me joudumme sitä pohtimaan seuraavan viikon aikana, mikä se oikea numero on.

THL:ltä on hänen mukaansa varoitettu, että prosentti ei tule olemaan yhtä korkea kuin mitä EU kannattaa.

Euroopan lääkevirasto (EMA) kertoi keskiviikkona, että sen mukaan veritulppien ja AstraZenecan koronarokotteen välillä on yhteys. Lääkevirasto sanoo tiedotteessaan, että tietyn tyyppiset veritulpat tulisi ottaa huomioon rokotteen erittäin harvinaisina sivuvaikutuksina.

EMA:n mukaan rokotteen hyödyt ovat edelleen kuitenkin suuremmat kuin siitä mahdollisesti koituvat haitat.

– EMA:n päätös ja uusimmat tiedot tarkoittavat sitä, että AstraZeneca ei ole sillä tavalla kokonaisuudessaan käytössä kuin me olemme ajatelleet. Se vaikuttaa rokotestrategiaan, Kiuru myönsi Ylellä.

Työikäisten rokotukset käynnistyvät hallituksen exit-strategian mukaan pääosin toukokuun aikana ja etenevät kesäkuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on esittänyt, että työikäisten rokotukset alkaisivat vanhimmista ikäryhmistä, 60–70-vuotiaista ja etenisivät vähitellen kohden nuorimpia eli 16 vuotta täyttäneitä.

Toisien rokoteannosten anto jatkuu elo-lokakuun ajan.

Hallituksen mukaan arvioon sisältyy kuitenkin epävarmuuksia rokotteiden toimitusaikatauluun, rokotteiden ikäryhmäkohtaisiin rajoituksiin ja rokotusmyönteisyyteen liittyen.

Myös virusmuunnoksien yleistyminen voi heikentää väestön rokotussuojaa ja vaatia jatkossa tehosteannoksia virusmuunnoksia vastaan räätälöidyillä covid-19-rokotteilla.