Marin on ”varovaisen optimistinen” – kesästä tulossa nykytilannetta parempi

Varmoja päivämääriä ei voi antaa, sillä tautitilanne voi vielä pahentua.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi, että kesästä on tulossa koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä parempi kuin nykyinen tilanne. Marin sanoi hallituksen neuvotteluihin mennessään olevansa varovaisen optimistinen eikä pitänyt mahdottomana, että tulossa on jo melko normaali juhannus.

Marinin mukaan kenties jo kesäkuun puolella tai heinäkuun alussa voitaisiin puhua jopa tapahtumatoiminnan laajamittaisesta avaamisesta.

– Rokotekattavuus on tuolloin jo todennäköisesti iso. Toki tähänkin liittyy epävarmuutta, kuten olemme nähneet, kun rokotetoimituksissa on ollut haasteita.

Vielä ei kuitenkaan ole mahdollista antaa tarkkaa päivämäärää, milloin kaikki on normaalia, Marin sanoi. Jos rajoituksia aletaan purkaa liian hätäisesti, voi tautitilanne pahentua, hän varoitti.

Hallituksen oli määrä käsitellä rajoitusten purkamista ja exit-strategiaa ensin keskenään ja jatkaa keskustelua torstaina opposition kanssa.

Marinin mukaan rajoituksia on määrä lähteä purkamaan käänteisessä järjestyksessä siihen nähden, miten ne on asetettu. Ensimmäinen askel on poikkeusoloista ja valmiuslain käytöstä luopuminen. Sen rinnalla on valtakunnallisten ravintolarajoitusten päättyminen 18. huhtikuuta.

Esimerkiksi kouluja, harrastustoimintaa ja julkisia tiloja koskevat rajoitukset ovat pitkälti kuntien ja aluehallintoviranomaisten käsissä.

– Toivon mukaan toukokuussa näistä päästäisiin jo isolta osin eroon.

Hanskat eivät saa tippua

Rokoteaikataulusta Marin totesi, ettei voi tässä vaiheessa luvata, mihin päivämäärään mennessä kaikki halukkaat suomalaiset on rokotettu. Astra Zenecalla on ollut toimitusvaikeuksia ja rokotteen terveysturvallisuutta on tutkittu, mikä vaikuttaa aikatauluihin. Toisaalta Pfizerin rokotetta saadaan näinä aikoina entistä suurempia määriä.

– Emme ole laittaneet muniamme yhteen koriin vaan olemme tilanneet kaikkia rokotteita. Se tietenkin auttaa meitä, kun yhden valmistajan kanssa on toimitusvaikeuksia.

Marinin mukaan viime aikojen tartuntaluvut ovat näyttäneet paremmilta, mutta vasta tämän ja ensi viikon aikana selviää, onko tilanne todellisuudessa parantunut vai näyttääkö se paremmalta siksi, että testeissä on käyty pääsiäisen aikana vähemmän. Varotoimien noudattamista täytyy joka tapauksessa edelleen jatkaa.

– Meistä jokaisesta riippuu se, miten hyväksi kevät ja kesä muodostuvat. Jos tiputamme hanskat maahan ja toteamme, että enää emme jaksa huolehtia tästä kaikesta, niin on todennäköistä on, että tilanne on huonompi.