Razmyar penää hallitukselta exit-strategiaa, jossa Helsinki avataan samaa tahtia muun Suomen kanssa.

Apulaispormestari Nasima Razmyarin mukaan helsinkiläisten syyllistäminen koronatilanteesta on kohtuutonta.­

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) nostatti viime viikolla kohun kritisoimalla hallitusta rokotussuunnitelman vesittämisestä.

Päähallituspuolue Sdp:n Razmyar sanoi Kauppalehdessä, että rokotejärjestyksen muuttamisessa terveysasiantuntijoiden lausunnot jäivät kakkoseksi, kun hallitus valitsi keskustan aluepolitiikan tärkeämmäksi.

Razmyar toivoi, että riskiryhmien rokotusten jälkeen koronarokotteita olisi asiantuntijoiden suositusten mukaan voinut jakaa enemmän pahemmille korona-alueille pandemian hillitsemiseksi.

Apulaispormestari Razmyar hämmästelee saamansa palautteen sävyä.

– Suurin osa suhtautuu rokotekeskusteluun pragmaattisesti, mutta syyllistäminen Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua kohtaan on kohtuutonta.

– On kohtuutonta arvostella pääkaupunkiseutua tilanteessa, jossa olemme eläneet vuoden hyvin erilaista elämää kuin monilla muilla paikkakunnilla. Korona-aika lähti siitä, että tarvitsemme kansallista yhtenäisyyttä. Nyt kansallinen yhtenäisyys rakoilee ja on kadonnut, mutta se on mahdollista palauttaa, Razmyar sanoi IS:lle.

Razmyar toivoo ymmärrystä helsinkiläisiä kohtaan.

Razmyarin mukaan valtaosa ihmisistä myös pääkaupunkiseudulla käyttäytyy vastuullisesti, ja noudattaa koronarajoituksia ja suosituksia.

Razmyar muistuttaa, että pääkaupunkiseudulla on koko korona-ajan ollut maan kovimmat rajoitukset.

Apulaispormestarin mukaan elämä Helsingissä on muuttunut enemmän vuodessa kuin missään muualla Suomessa.

– Syyllistäminen Helsinkiä kohtaan tuntuu kohtuuttomalta. Ei pidä paikkansa, että täällä kaikki on itse aiheutettua. Toivottavasti muualla Suomessa herättäisiin ajattelemaan, missä todellisuudessa pääkaupunkiseudulla on eletty viimeisen vuoden aikana.

– Viime kevät oli oma tarinansa, marraskuusta lähtien on ollut tiukimmat mahdolliset rajoitukset. Millä tahansa mittarilla katsotaan, koronan vaikutukset täällä ovat suurimmat niin taloudellisesti kuin inhimillisesti, Razmyar totesi.

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi nuoret ja ikäihmiset ovat eläneet maan tiukinta korona-aikaa.

– Liikkuminen on vähentynyt Helsingissä eniten. Jos normaalisti pääkaupunkiseudulla liikkuu miljoona ihmistä, ja vaikka kuinka paljon vähennetään liikkumista, 10 prosenttia on silti 100 000 ihmistä, ja on iso määrä.

– Nuoret ovat uhranneet täällä aivan eri tavalla vuoden omasta elämästään. Ja jos mietimme ikäihmisiä, yksinäisyys näkyy aivan toisella tavalla. Palvelutaloissa vierailut ovat olleet tosi rajallisia, Razmyar muistutti.

Kun rokotejärjestyksen muuttaminen pahimpia tautialueita toviksi suosivaksi vesittyi, Helsingin apulaispormestari toivoo hallitukselta selkää exit-strategiaa.

Razmyarin mielestä Helsingin pitää ehdottomasti vapautua koronarajoituksista samaa tahtia muun Suomen kanssa.

– Jos exit-suunnitelma lähtee siitä, että koko Suomi avataan samaan aikaan – alueellinen rokottaminen olisi ollut siihen mahdollisuus. Pääkaupunkiseutu ei ole erillinen saareke. Jotta koko Suomi selviytyy, pääkaupunkiseudun talouden pitää selviytyä. Sellaista tilannetta ei voi olla, että muu Suomi avataan ja pääkaupunkiseutu on edelleen kiinni, Razmyar näki.

Helsingin apulaispormestari tuijottaisi rajoitusten avaamisessa ilmaantuvuusluvun lisäksi muun muassa rokotettujen ja sairaalassa olevien määriä.

– Voi olla niin, että puolen Suomen tapahtumat avautuvat, ja sitten täällä todennäköisesti olemme viimeinen avattava alue. Meillä on rajaliikenne, joka eri tavalla altis korkeammalle ilmaantuvuusluvulle.

– Sellaista tilannetta, että pääkaupunkiseutu avataan viimeiseksi, ei voi olla. Täällä rajoitukset ovat olleet jo pisimpään. Se on sekä inhimillisesti että taloudellisesti väärin. Täytyy antaa näkymää, että avataan pikkuhiljaa, ja tehdään se turvallisesti rokotepassin avulla, Razmyar totesi.

